Манометрия пищевода

Иногда исследование глотания с помощью бариевой взвеси

Иногда эндоскопическое исследование верхних отделов ЖКТ

Иногда применение функционального зонда для визуализации просвета (FLIP)

(См. также the American College of Gastroenterology’s 2020 practice guidelines on the diagnosis and management of achalasia.)

Пищеводная манометрия является предпочтительным диагностическим тестом для выявления ахалазии. Этот тест показывает неполное расслабление НПС при среднем интегральном давлении расслабления ≥ 15 и 100%-ное отсутствие перистальтики.

Исследование с помощью бариевой взвеси: дилатация пищевода с клювови... Изображение © Springer Science+Business Media

Дополнительным тестом является глотание бария, которое часто проводится на начальном этапе исследования, когда причина дисфагии неизвестна, поскольку манометрия является более инвазивной процедурой. Рентгенологическое исследование с барием может показать отсутствие прогрессирующих перистальтических сокращений во время глотания. Пищевод часто значительно дилатирован, но в области НПС сужен подобно клюву птицы.

Часто проводится эзофагоскопия. Признаки включают расширение пищевода в верхней части и хронические изменения в слизистой оболочке, связанные со стазом, но обструктивные поражения отсутствуют. Когда эзофагоскоп входит в желудок, часто ощущается классический «провал».

Импедансная планиметрия, если она доступна, может использоваться для оценки ахалазии и может предоставить полезную диагностическую информацию, если манометрия неинформативна или если пациент её не переносит. Руководства рекомендуют использовать данное обследование для диагностики и контроля лечения ахалазии (1, 2). Кроме того, у пациентов, подвергающихся вмешательствам по поводу ахалазии (например, хирургическим вмешательствам, чрескожной эндоскопической миотомии), измерение растяжимости пищеводно-желудочного перехода во время и после вмешательства может показать клинический результат такого вмешательства и помочь скорректировать терапию.

Функциональный датчик для визуализации просвета (FLIP) – это импедансная система высокого разрешения, которая оценивает площадь поперечного сечения и давление одновременно (растяжимость) (3). FLIP информативен при диагностике ахалазии и может помочь в сомнительных случаях, когда манометрия не в состоянии диагностировать ахалазию, несмотря на высокую клиническую настороженность (4).

Ахалазию следует дифференцировать от пептической стриктуры, особенно у пациентов со склеродермией (системным склерозом), при которой манометрия может также выявлять аперистальтику пищевода. Системная склеродермия обычно сопровождается феноменом Рейно в анамнезе и симптомами гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), развивающейся вследствие снижения давления покоя НПС.

Симптомы, схожие с таковыми при ахалазии (т.е., псевдоахалазия), могут возникать вследствие рака пищеводно-желудочного перехода, который может быть диагностирован при КТ грудной клетки и брюшной полости или с помощью эндоскопической ультрасонографии с биопсией.