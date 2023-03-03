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Рентгенография и другие методы контрастной визуализации желудочно-кишечного тракта

Авторы:Jonathan Gotfried, MD, Lewis Katz School of Medicine at Temple University
Проверено/пересмотрено мар. 2023

Рентгенконтрастное исследование живота

Рентгенологические и другие исследования с контрастом помогают визуализировать весь желудочно-кишечный тракт от глотки до прямой кишки и они являются наиболее полезными для обнаружения очаговых образований и структурных патологий (например, опухолей, стриктур).

При одно-контрастных исследованиях рентгеноконтрастный материал, заполняя просвет, обрисовывает структуру. Более детальные изображения получаются при проведении исследований с двойным контрастом, в котором небольшое количество слоев бария высокой плотности покрывает поверхностость слизистой оболочки, затем благодаря газообразованию орган раздувается, усиливаяя контраст. Газ вводится ассистентом с помощью двойной контрастирующей клизмы; в других случаях бывает достаточно того количества газа, которое уже содержится внутри желудочно-кишечного тракта. Пациентов просят совершать повороты для лучшего распределения газа и бария. Рентгеноскопия может использоваться для проведения контроля распределения контрастного материала. С целью документации производятся снимки или видеорегистрация; видеоизображение особенно ценно в выявлении расстройств моторики (в частности, спазма перстневидно-глоточных мышц, ахалазии).

Главным противопоказанием к проведению рентгеноконтрастных обследований является

  • Подозрение на перфорацию

Перфорация является противопоказанием, поскольку свободный барий обладает выраженным раздражающим действием на ткани средостения и брюшины; водорастворимое контрастное вещество вызывает меньшее раздражение, и его можно применять при вероятной перфорации. Пожилым пациентам трудно самостоятельно совершать повороты для распределения бария и газа в просвете.

Пациенты, которым планируется проведение рентгеновских исследований желудочно-кишечного тракта с контрастированием, не должны употреблять пищу и жидкость после полуночи накануне исследования. Пациенты, которым назначается клизма с барием, придерживаются жидкой диеты за день до процедуры, в полдень принимают внутрь слабительное на основе натрия фосфата, а вечером применяют свечу с бисакодилом. Другие слабительные средства также эффективны.

Осложнения при рентгеноконтрастном исследовании брюшной полости встречаются редко. Перфорация может наблюдаться при проведении ирригоскопии в условиях токсического расширения толстой кишки. Непроходимость, вызванную барием, позволяет предотвратить прием жидкости и иногда слабительных внутрь после процедуры.

Ирригография с барием

Ирригоскопия (клизма с барием) может проводиться в режиме простого или двойного контрастирования. Простое контрастирование применяют при подозрении на непроходимость, дивертикулит, наличие фистул и расширений толстой кишки. Исследование в режиме двойного контрастирования предпочтительно для выявления опухолей.

Ирригоскопия с двойным контрастированием: нормальная анатомия
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На этом изображении показано распределение воздуха и бариевой взвеси по стенкам нормального толстого кишечника.
© Springer Science+Business Media

Исследование тонкой кишки с приемом бариевой взвеси

Исследование пассажа бария по тонкой кишке проводится в режиме рентгеноскопии и позволяет детально оценить состояние этого отдела.

Незадолго до начала исследования пациенту назначают метоклопрамид 20 мг перорально с целью ускорения транзита контрастного материала.

Исследование верхних отделов желудочно-кишечного тракта

Осмотр верхних отделов желудочно-кишечного тракта наиболее целесообразно проводить в 2 этапа, начиная с исследования в режиме двойного контрастирования пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки с последующим простым контрастированием жидким барием.

Внутривенное введение 0,5 мг глюкагона вызывает гипотонию желудка и облегчает его исследование.

Энтероклизис

Энтероклизис (зондовая энтерография) (тонкокишечная клизма) позволяет еще более качественно визуализировать тонкую кишку, однако для этого требуется установить в двенадцатиперстную кишку гибкий катетер с баллоном на конце. Через катетер вводится бариевая взвесь, затем раствор метилцеллюлозы, который играет роль средства для двойного контрастирования, повышающего качество осмотра слизистой. Энтероклизис в значительной степени был заменен КТ или МР энтерографией.

Энтероклизис с нормальной анатомией
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На этих изображениях показан одноконтрастный энтероклиз с использованием разбавленной суспензии бария. Прицельный снимок тощей кишки (слева), прицельный снимок подвздошной кишки (в центре) и прицельный снимок терминальной части подвздошной кишки (справа).
© Springer Science+Business Media

КТ брюшной полости

КТ-исследование с применением препаратов для перорального и внутривенного контрастирования позволяет получать изображения высокого качества тонкой и толстой кишок, а также других органов брюшной полости.

КТ колонография

КТ-колонография (виртуальная колоноскопия) позволяет получать изображения толстой кишки в режиме 3D и 2D при мультидетекторной компьютерной томографии и комбинации перорально принимающегося контраста и вздутием толстой кишки от газа. Изображения высокого разрешения, полученные в режиме 3D, приближаются по информативности к эндоскопическому исследованию, отсюда и название метода. Для качественного проведения КТ-колонографии необходимо тщательное очищение толстой кишки и ее адекватное растяжение. Остатки каловых масс в просвете создают те же затруднения в оценке изображений, что и при ирригоскопии, напоминая объемные образования и полипы. Трехмерное внутрипросветное изображение повышает информативность исследования и позволяет подтвердить или опровергнуть наличие образований.

КТ-колонография: нормальная анатомия
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© Springer Science+Business Media

КТ-энтерография и магнитно-резонансная (МР) энтерография

КТ-энтерография позволяет получить хорошее изображение слизистой оболочки тонкой кишки; предпочтительно применять мультиспиральное КТ (МСКТ)-сканирование. Перед выполнением исследования пациент принимает большой объем (1 350 мл) контраста – 0,1%-ного раствора сульфата бария. По специальным показаниям (например, при неуточненном источнике кровотечения в желудочно-кишечном тракте, опухолях тонкой кишки, ишемии толстой кишки) проводится МСКТ в режиме двухфазного контрастирования.

КТ-энтерография и КТ-колонография значительно вытеснили стандартные исследования тонкой кишки, энтероклизис и применение клизм с барием.

Магнитно-резонансная (МР) энтерография также может быть использована аналогично КТ-энтерографии. Она обычно предназначена для молодых пациентов, особенно с воспалительным заболеванием кишечника, для снижения риска лучевой нагрузки в течение жизни. МР- энтерография дороже, чем КТ-энтерография.

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