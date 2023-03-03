Рентгенография и другие методы контрастной визуализации желудочно-кишечного тракта

Рентгенологические и другие исследования с контрастом помогают визуализировать весь желудочно-кишечный тракт от глотки до прямой кишки и они являются наиболее полезными для обнаружения очаговых образований и структурных патологий (например, опухолей, стриктур).

При одно-контрастных исследованиях рентгеноконтрастный материал, заполняя просвет, обрисовывает структуру. Более детальные изображения получаются при проведении исследований с двойным контрастом, в котором небольшое количество слоев бария высокой плотности покрывает поверхностость слизистой оболочки, затем благодаря газообразованию орган раздувается, усиливаяя контраст. Газ вводится ассистентом с помощью двойной контрастирующей клизмы; в других случаях бывает достаточно того количества газа, которое уже содержится внутри желудочно-кишечного тракта. Пациентов просят совершать повороты для лучшего распределения газа и бария. Рентгеноскопия может использоваться для проведения контроля распределения контрастного материала. С целью документации производятся снимки или видеорегистрация; видеоизображение особенно ценно в выявлении расстройств моторики (в частности, спазма перстневидно-глоточных мышц, ахалазии).

Главным противопоказанием к проведению рентгеноконтрастных обследований является

Подозрение на перфорацию

Перфорация является противопоказанием, поскольку свободный барий обладает выраженным раздражающим действием на ткани средостения и брюшины; водорастворимое контрастное вещество вызывает меньшее раздражение, и его можно применять при вероятной перфорации. Пожилым пациентам трудно самостоятельно совершать повороты для распределения бария и газа в просвете.

Пациенты, которым планируется проведение рентгеновских исследований желудочно-кишечного тракта с контрастированием, не должны употреблять пищу и жидкость после полуночи накануне исследования. Пациенты, которым назначается клизма с барием, придерживаются жидкой диеты за день до процедуры, в полдень принимают внутрь слабительное на основе натрия фосфата, а вечером применяют свечу с бисакодилом. Другие слабительные средства также эффективны.

Осложнения при рентгеноконтрастном исследовании брюшной полости встречаются редко. Перфорация может наблюдаться при проведении ирригоскопии в условиях токсического расширения толстой кишки. Непроходимость, вызванную барием, позволяет предотвратить прием жидкости и иногда слабительных внутрь после процедуры.

Ирригография с барием Ирригоскопия (клизма с барием) может проводиться в режиме простого или двойного контрастирования. Простое контрастирование применяют при подозрении на непроходимость, дивертикулит, наличие фистул и расширений толстой кишки. Исследование в режиме двойного контрастирования предпочтительно для выявления опухолей. Бариевая клизма с изъязвлением стенки толстой кишки Изображение © Springer Science+Business Media Ирригоскопия с двойным контрастированием: нормальная анатомия Скрыть подробности На этом изображении показано распределение воздуха и бариевой взвеси по стенкам нормального толстого кишечника. © Springer Science+Business Media

Исследование тонкой кишки с приемом бариевой взвеси Исследование пассажа бария по тонкой кишке проводится в режиме рентгеноскопии и позволяет детально оценить состояние этого отдела. Незадолго до начала исследования пациенту назначают метоклопрамид 20 мг перорально с целью ускорения транзита контрастного материала.

Исследование верхних отделов желудочно-кишечного тракта Осмотр верхних отделов желудочно-кишечного тракта наиболее целесообразно проводить в 2 этапа, начиная с исследования в режиме двойного контрастирования пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки с последующим простым контрастированием жидким барием. Внутривенное введение 0,5 мг глюкагона вызывает гипотонию желудка и облегчает его исследование.