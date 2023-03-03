(См. также Манометрия).
Импедансная планиметрия позволяет в реальном времени оценить растяжимость просвета и геометрические изменения в ответ на давление в различных частях желудочно-кишечного тракта.
Баллон с находящимся внутри зондом с установленным на нем катетером с использованием седации помещается во время процедуры обычной эндоскопии в просвет органов ЖКТ и накачивается до заданного давления. Во время раздутия баллона датчики давления вдоль него измеряют внутрипросветное давление и площадь поперечного сечения в просвете желудочно-кишечного тракта или сфинктера. Измерения используются для расчета индекса растяжимости (мм2/мм рт. ст.) или эластичности исследуемой области.
Новейшее поколение зондов также позволяет в реальном времени визуализировать структурные типы сокращения пищевода.
Импедансная планиметрия используется при различных заболеваниях желудочно-кишечного тракта, в частности, пищевода. Этот метод может быть использован для оценки ахалазии и способен предоставить полезную диагностическую информацию, если манометрия высокого разрешения не является диагностической или если пациент не переносит манометрию. В новых руководствах рекомендуется использовать его в диагностике и лечении ахалазии (1, 2). Кроме того, у пациентов, подвергающихся вмешательствам по поводу ахалазии (например, хирургическое вмешательство, пероральная эндоскопическая миотомия), измерение растяжимости пищеводно-желудочного перехода во время и после вмешательства точно измеряет степень клинического ответа на вмешательства и может помочь в определении эффективности терапии.
Другим потенциальным применением импедансной планиметрии является диагностика и ведение эозинофильного эзофагита. Предыдущие исследования показали снижение растяжимости пищевода у пациентов с эозинофильным эзофагитом (3), у которых фиброз пищевода приводил к статическим или минимальным изменениям при измерениях площади поперечного сечения, несмотря на увеличение баллонного давления и объема. Измерение растяжимости пищевода может выявить сужение просвета, не наблюдаемое при обычной эндоскопии, и является показательным признаком эозинофильного эзофагита. Для определения оптимального использования импедансной планиметрии при этом заболевании необходимы дальнейшие исследования.
Импедансная планиметрия была изучена при оценке желудочно-кишечных расстройств, включая гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь (ГЭРБ) и грыжу пищеводного отверстия диафрагмы, а также в послеоперационных условиях, включая бариатрическую хирургию и фундопликацию. Дополнительные исследования оценили ее роль при заболеваниях привратника желудка (особенно у пациентов с гастропарезом), а также при поражениях анального сфинктера. Ее польза и специфическая роль в диагностике и терапии требуют дальнейшего изучения.
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