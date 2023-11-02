БК начинается с воспаления крипт и формирования абсцессов, которые затем прогрессируют с образованием небольших отдельных афтоидных изъязвлений. В дальнейшем изменения со стороны слизистой могут принимать вид глубоких щелевидных продольных и поперечных язв, перемежающихся с участками отека слизистой, что придает ей характерный вид «булыжной мостовой».

Трансмуральное распространение воспалительных изменений сопровождается лимфостазом, утолщением стенки кишечника и брыжейки. Брыжеечный жир распространяется на серозную оболочку кишечника. Брыжеечные лимфоузлы могут увеличиваться. Распространенное воспаление может приводить к утолщению мышечной пластинки слизистой, фиброзу и развитию стриктур, что провоцирует кишечную непроходимость.

Нередко развиваются абсцессы и фистулы, распространяющиеся в окружающие органы – петли кишечника, мочевой пузырь, поясничную мышцу. Фистулы могут открываться на поверхность кожи передней брюшной стенки и боковых отделов живота. Независимо от степени активности внутрибрюшинного заболевания, в 25–33% случаев формируются перианальные фистулы и абсцессы; эти осложнения нередко выступают как наиболее дискомфортные проявления болезни Крона.

В лимфатических узлах, брюшине, печени и всех слоях кишечной стенки могут выявляться неказеозные гранулемы. Такие гранулемы весьма патогномоничны, однако у половины пациентов с болезнью Крона их выявить не удается. Представляется, что наличие гранулем не связано с закономерностями течения болезни.

Участки пораженной кишки прерывисто и резко разграничены от смежных нормальных тканей кишечника (так называемых непораженных сегментов), что и получило название регионального энтерита (1);

Приблизительно в 30% случаев болезнь Крона поражает только подвздошную кишку (илеит).

Около 40% –это поражение подвздошной и толстой кишки (илиеоколит), с преимущественным поражением правой половины толстой кишки.

Около 30% –это поражение только толстой кишки (гранулематозный колит), большинство из которых, в отличие от язвенного колита, не затрагивают прямую кишку.

Илеит (болезнь Крона) Скрыть подробности Подвздошная кишка воспалена примерно в 80% случаев болезни Крона. Image provided by David M. Martin, MD.

В отдельных случаях поражена тонкая кишка (еюноилеит). Клинические признаки поражения желудка, двенадцатиперстной кишки и пищевода очень редки, хотя микроскопические признаки заболевания часто обнаруживаются в биоптате из антрального отдела, особенно в более молодом возрасте. В отсутствие хирургического вмешательства воспаление практически никогда не распространяется в участки тонкой кишки, не пораженные в момент диагностики.

Классификация Болезнь Крона подразделяют на 3 основных типа: (1) преимущественно воспалительный, который по прошествии нескольких лет часто переходит в (2) преимущественно стенотический или обструктивный либо (3) преимущественно с образованием пенетрации или фистул. При различных типах течения применяется разный лечебный подход. Ряд генетических исследований указывает на наличие молекулярных основ для такой классификации БК.

Осложнения Риск развития рака в пораженных сегментах тонкой кишки повышен. При вовлечении толстой кишки отдаленный риск развития колоректального рака равен таковому при язвенном колите – при сходной протяженности поражения и продолжительности болезни. Хроническая мальабсорбция может привести к дефициту питательных веществ, особенно витаминов D и B12. Токсический колит – редкое осложнение болезни Крона толстой кишки. Это клинический синдром непроходимости кишечника, который сопровождается рентгенологическими признаками дилатации толстой кишки; во многих случаях необходимо агрессовное лечение с хирургическим вмешательством.