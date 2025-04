Аноректальная фистула

Различные хирургические вмешательства

Медикаментозное лечение, если фистула связана с болезнью Крона

(См. также the American Society of Colon and Rectal Surgeons' 2016 clinical practice guideline for the management of anorectal abscess, fistula-in-ano, and rectovaginal fistula.)

Ранее единственным эффективным способом лечения была фистулотомия или фистулэктомия, при которых проводилось вскрытие канала фистулы и превращение ее в «канавку». Может потребоваться частичное разделение сфинктеров. При разделении значительной части сфинктерного кольца может появиться некоторая степень недержания кала.

В настоящее время альтернативные методы лечения включают продвижение лоскутов, биологические пробки и инстилляции фибринового клея в свищевой тракт. В последнее время применяется процедура лигирования свищевого хода в межсфинктерном слое (LIFT); при которой свищевой ход разделяют между мышечными волокнами сфинктера; такая процедура с большей долей вероятности помогает избежать развития недержания.

При наличии диареи или болезни Крона проведение фистулотомии нежелательно из-за нарушения процесса заживления и возможности недержания кала.

При болезни Крона можно назначать метронидазол, другие антибиотики соответствующего спектра действия и иммуносупрессоры (см. Лечение болезни Крона). Введение инфликсимаба позволяет добиться закрытия анальных фистул при болезни Крона.