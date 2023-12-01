Расфокусированное зрение

При необходимости оцениваются симптомы, непосредственно не связанные с органом зрения; однако в ряде случаев может требоваться только лишь обследование глазных яблок.

Крайне важным является адекватное измерение остроты зрения. При этом многие пациенты не прилагают достаточно усилий. Выделение достаточного интервала времени на исследование и словесное подбадривание пациентов, как правило, дает более точные результаты обследований.

В идеале острота зрения измеряется, когда пациент надевает свои очки и стоит в 6 метрах (около 20 футов) от таблицы Снеллена, размещенной на стене. Если этот тест не может быть проведен, то измерить остроту зрения возможно с помощью таблицы, расположенной на расстоянии около 36 сантиметров от глаза. Измерение зрения вблизи должно проводиться с коррекцией чтения для пациентов > 40 лет, чтобы учесть пресбиопию. При остром заболевании симптомы пресбиопии могут быть усилены у людей в возрасте около 40 лет, ранее никогда не нуждающихся в корректирующих линзах для чтения. Ранее нераспознанная пресбиопия является частой причиной нечеткого зрения у госпитализированных взрослых. Для проверки остроты зрения необходимо закрыть парный глаз плотным объектом (лучше не закрывать глаз пальцами, т.к. они могут открыть глаз во время исследования). Если пациент не может прочитать самую крупную строчку в таблице Снеллена с расстояния 6 м, необходимо повторить проверку на расстоянии 3 м (около 10 футов). Если пациент оказывается неспособен прочитать строки в таблице даже с ближайшего расстояния, необходимо провести следующий тест: врач держит разное количество пальцев перед пациентом, чтобы узнать, может ли он точно подсчитать их. Если нет, необходимо проверить, может ли пациент воспринимать движение руки. Если нет, то свет направляется в глаз, чтобы определить, воспринимает ли пациент свет.

Если острота зрения корректируется с помощью очков пациента, то проблема, скорее всего, заключается в аномалии рефракции. Если у пациента нет с собой очков, можно воспользоваться диафрагмой с отверстием. При отсутствии фабричных диафрагм для проверки зрения ее можно с легкостью изготовить, проделав в куске картона несколько различающихся по диаметру отверстий с помощью иглы 18 калибра. Пациенту необходимо выбрать отверстие, максимально улучшающее показатели зрения. Если острота зрения существенно улучшается при использовании диафрагмы, проблема заключается в аномалии рефракции. Применение диафрагмы – быстрый и эффективный способ диагностировать проблемы рефракции, являющиеся самой частой причиной затуманенного зрения. Максимальная коррекция, которой удается достичь с помощью диафрагмы, обычно составляет 20/30 (0,66 по таблице Сивцева – Головина), но не 20/20.

Далее необходимо выполнить офтальмологический осмотр. Прямая и согласованная двигательные реакции зрачков на свет проверяются с помощью перемежающегося светового теста. Для тестирования центрального зрения используется приблизительное определение границ полей зрения и сетка Амслера.

Роговица осматривается на наличие помутнений, в идеале с помощью щелевой лампы (биомикроскопия). Проводится биомикроскопия для выявления помутнений роговицы и клеток, или воспаления в передней камере; хотя эти симптомы при отсутствии сопутствующего покраснения глаза или глазной боли не объясняют нечеткость зрения.

Для осмотра хрусталика на наличие помутнений выполняется офтальмоскопия и/или биомикроскопия.

Офтальмоскопия обычно осуществляется с помощью прямого офтальмоскопа. Больше деталей видно при расширении глаз для офтальмоскопии с помощью симпатомиметических капель (например, 2,5%-фенилэпинефрин), циклоплегический способ (например, 1% тропикамид или 1% циклопентолат) или обоих методов; полное расширение наблюдается примерно в течение 20 минут. Осматривается все видимое глазное дно, включая сетчатку, макулу, центральную ямку, сосуды, диск зрительного нерва и его края. Для осмотра крайней периферии (т.е., для определения отслойки сетчатки) офтальмолог должен прибегнуть к помощи непрямой офтальмоскопии.

Измеряют внутриглазное давление.