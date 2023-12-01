Скорость развития заболевания может стать ключом к постановке диагноза. Внезапно развившееся одностороннее поражение позволяет предположить внутриглазное кровотечение (которое может возникнуть после операции, ретробульбарной инъекции или травмы) или воспаление глазницы и/или околоносовых пазух. Постепенное развитие в течение 2–3 недель указывает на хроническое воспаление или воспалительную псевдоопухоль глазницы (не связанную с новообразованием клеточную инфильтрацию и пролиферацию); более медленное прогрессирование позволяет предположить наличие опухоли глазницы.

При офтальмологическом осмотре можно выявить симптомы, характерные для гипертиреоидизма, но не имеющие отношения к инфильтративному заболеванию глаза, такие как ретракция век, отставание век, выстояние височной части верхнего века и пристальный взгляд. Другие признаки включают эритему век и гиперемию конъюнктивы. Длительное воздействие воздуха на более крупные, чем обычно, части глазного яблока вызывает высыхание роговицы и может приводить к её инфицированию и изъязвлению.

Тревожные симптомы Тревожными являются следующие симптомы: Боль в глазу или покраснение

Головная боль

Потеря зрения

Диплопия

Лихорадка

Пульсирующий проптоз

Неонатальный проптоз