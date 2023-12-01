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Проптоз представляет собой выпячивание глазного яблока. Термин экзофтальм обозначает то же самое, и он обычно используется для описания проптоза вследствие болезни Грейвса. К заболеваниям, которые меняют внешний вид пациента, маскируясь под проптоз, однако им не являются, относятся гипертиреоидизм без инфильтративного поражения глаз, болезнь Кушинга и выраженное ожирение.
Этиология экзофтальма (проптоза)
Самой частой причиной у взрослых является болезнь Грейвса (см. таблицу Некоторые причины проптоза), которая приводит к отеку и лимфоидной инфильтрации тканей глазницы.
Флегмона глазницы является наиболее частой причиной у детей.
Некоторые причины проптоза
Причина
Проявления
Диагностический алгоритм
Глазные симптомы: глазная боль, слезотечение, сухость в глазах, светобоязнь, слабость экстраокулярных мышц, приводящая к диплопии, компрессия зрительного нерва, приводящая к снижению остроты зрения
Системные симптомы: сердцебиение, тревожность, повышение аппетита, потеря веса, бессонница, зоб, узловатая микседема (см. Гипертиреоз)
Функциональные тесты щитовидной железы
Иногда КТ или МРТ орбит
Каротидно-кавернозное соустье или дуральная артериовенозная фистула
Пульсирующий проптоз с орбитальным шумом
Магнитно-резонансная ангиография
Офтальмоплегия, головная боль, птоз, снижение остроты зрения, лихорадка
КТ или МРТ головного мозга и орбит
Слезотечение, блефароспазм, покраснение
Измерение внутриглазного давления, осмотр глазного дна (проводится офтальмологом)
Покраснение, лихорадка, снижение остроты зрения, болезненные движения глаз
Как правило, односторонний процесс
КТ или МРТ орбит
Опухоли орбиты (лимфома, гемангиома, сосудистые новообразования)
Снижение остроты зрения, диплопия, боль
МРТ или КТ орбиты
Ретробульбарная геморрагия, синдром сдавления глазницы
Снижение остроты зрения, диплопия, боль, офтальмоплегия, наличие факторов риска
Срочное проведение КТ глазных орбит или назначение лечения, основываясь на клинических данных
Сфено-орбитальная менингиома
Боль, головная боль, дефекты поля зрения, офтальмоплегия
МРТ или КТ основания черепа
Обследование при проптозе
Скорость развития заболевания может стать ключом к постановке диагноза. Внезапно развившееся одностороннее поражение позволяет предположить внутриглазное кровотечение (которое может возникнуть после операции, ретробульбарной инъекции или травмы) или воспаление глазницы и/или околоносовых пазух. Постепенное развитие в течение 2–3 недель указывает на хроническое воспаление или воспалительную псевдоопухоль глазницы (не связанную с новообразованием клеточную инфильтрацию и пролиферацию); более медленное прогрессирование позволяет предположить наличие опухоли глазницы.
При офтальмологическом осмотре можно выявить симптомы, характерные для гипертиреоидизма, но не имеющие отношения к инфильтративному заболеванию глаза, такие как ретракция век, отставание век, выстояние височной части верхнего века и пристальный взгляд. Другие признаки включают эритему век и гиперемию конъюнктивы. Длительное воздействие воздуха на более крупные, чем обычно, части глазного яблока вызывает высыхание роговицы и может приводить к её инфицированию и изъязвлению.
Тревожные симптомы
Тревожными являются следующие симптомы:
Боль в глазу или покраснение
Головная боль
Потеря зрения
Диплопия
Лихорадка
Пульсирующий проптоз
Неонатальный проптоз
Обследование
Проптоз может быть подтвержден с помощью экзофтальмометрии, которая измеряет расстояние между боковым углом костной орбиты и роговицей; нормальные значения часто составляют < 20 мм, хотя существуют некоторые различия в зависимости от расы, этнической принадлежности и пола. КТ или МРТ глазных орбит часто полезны для подтверждения диагноза и идентификации структурных изменений при одностороннем проптозе. При подозрении на офтальмопатию Грейвса показано исследование функции щитовидной железы.
Лечение проптоза
В тяжелых случаях требуется увлажнение роговицы. Когда увлажнения недостаточно, может потребоваться оперативное лечение для лучшего покрытия глазной поверхности или для уменьшения проптоза. Системные кортикостероиды (например, преднизон) часто помогают справиться с отеком и застойными явлениями в орбите, вызванными эндокринной офтальмопатией или псевдоопухолью орбиты воспалительного происхождения. Другие вмешательства варьируются в зависимости от этиологии. Например, на экзофтальм Грейвса не влияет лечение первичного заболевания щитовидной железы, но он может уменьшаться со временем. Опухоли должны быть удалены хирургически. В случаях артериовенозных фистул, вовлекающих кавернозный синус, может быть эффективной селективная эмболизация или, реже, процедуры ущемления.
Основные положения
Самой частой причиной двустороннего проптоза у взрослых является болезнь Грейвса.
Остро развившийся односторонний проптоз свидетельствует о возникновении воспаления или сосудистой патологии (например, кровотечении, фистуле, тромбозе кавернозного синуса).
Хронический односторонний проптоз позволяет заподозрить наличие опухоли глазницы.
При подозрении на болезнь Грейвса рекомендуется провести МРТ или КТ и исследование функций щитовидной железы.
Пересыхание роговицы требует ее регулярного увлажнения.