Отек век может быть односторонним или двусторонним. Он может быть асимптоматическим или сопровождаться зудом или болью.
Этиология отека век
Этиология отека век может быть разнообразной (см. таблицу Этиология отека век). Чаще всего является следствием поражения непосредственно век, однако может быть и реакцией на интра- и околоорбитальные нарушения или общих заболеваний, приводящих к системным отекам.
Наиболее частые причины отека век – аллергические, включающие:
Локальную аллергию (контактная чувствительность)
Системную аллергию (например, ангиоотек или сопутствующий аллергический ринит)
Очаговый отек чаще всего свидетельствует о наличии халязиона.
Самыми опасными внезапными причинами являются флегмона глазницы и тромбоз кавернозного синуса (редко).
Помимо заболеваний, перечисленных в таблице Некоторые причины отека век, отек век может быть вызван следующими причинами:
Поражения век, вызывающие отек только на далеко зашедших стадиях (например, опухоли век, в т ч плоскоклеточные карциномы или меланома)
Поражения структур, располагающихся вблизи века, но непосредственно к нему не относящихся (например, дакриоцистит, каналикулит)
Поражения, при которых отек век не является первичным симптомом (например, переломы основания черепа, ожоги, травма, послеоперационные нарушения)
Этиология отека век
Причина
Проявления
Диагностический алгоритм
Поражения век
Местная аллергическая реакция
Безболезненный зуд
Бледные, припухшие веки (веко), и/или конъюнктива
Рецидивы и/или контакт с аллергеном в анамнезе
Бывает одно- и двусторонним
Сбор анамнеза и физикальное обследование
Вовлечение ресниц, образование корочек обычно заметно невооруженным глазом и под увеличением (биомикроскопия)
Зуд, жжение, покраснение, иногда развивается изъязвление
В некоторых случаях сопровождается себоррейным дерматитом
Бывает одно- и двусторонним
Сбор анамнеза и физикальное обследование
Очаговое покраснение и болезненность на одном веке
Со временем образуется локализованное безболезненное набухание на некотором расстоянии от края века
Сбор анамнеза и физикальное обследование
Инфекционный конъюнктивит
Инъекция конъюнктивы, выделения
Иногда может также проявляться увеличением околоушных лимфатических узлов и/или хемозом
Бывает одно- и двусторонним
Анамнез и физикальный осмотр, включающий офтальмологический осмотр, обычно окрашивание флуоресцеином для исключения кератоконъюнктивита, вызванного вирусом простого герпеса
Блефарит, вызванный вирусом простого герпеса (первичный)
Скопление везикул на гиперемированном фоне, изъязвления, сильная боль
Односторонний характер поражения
Сбор анамнеза и физикальное обследование
Блефарит, вызванный вирусом Herpes Zoster (вирус опоясывающего лишая)
Скопление везикул на гиперемированном фоне, изъязвления, сильная боль
Односторонний, распространение по ходу корешков V1 нерва
Анамнез и физикальный осмотр, в том числе офтальмологический осмотр при подозрении на поражение глаза
Очаговое покраснение и болезненность на одном веке
Постепенное развитие отека, локализующегося на краю века, иногда образуется пустула
Сбор анамнеза и физикальное обследование
Укус насекомого
Зуд, покраснение, иногда образуется папула
Сбор анамнеза и физикальное обследование
Поражения орбиты и периорбитальной области
Тромбоз кавернозного синуса (редко)
Головная боль, экзофтальм, офтальмоплегия, птоз, снижение остроты зрения, лихорадка
Как правило, сначала односторонний, в последствие двусторонний процесс
Симптомы синусита и других лицевых инфекций
Немедленная КТ или МРТ головного мозга и орбит
Проптоз, покраснение, лихорадка, боль
Движения глазного яблока затруднены или болезненны
Иногда снижается острота зрения
Как правило, односторонний процесс
Иногда предшествуют симптомы первичного заболевания (как правило, синусита)
КТ или МРТ орбит
Пресептальный целлюлит (периорбитальный целлюлит)
Отек (но не экзофтальм), покраснение, иногда болезненные ощущения, лихорадка
Как правило, односторонний процесс
Острота зрения и подвижность глазного яблока в норме
Иногда предшествуют симптомы первичного заболевания (как правило, кожные инфекции)
КТ или МРТ орбит для исключения орбитальной флегмоны
Системные заболевания*
Системные аллергические реакции (например, ангионевротический отек, ринит)
Зуд
Иногда сопровождается общей аллергической симптоматикой (крапивница, одышка, ринорея)
В анамнезе контакт с аллергеном, атопия, предшествующие аллергические реакции
Обычно двусторонний процесс
Сбор анамнеза и физикальное обследование
Двусторонний, асимптоматический отек век, в некоторых случаях, лица; часто отек других частей тела (Например, стоп, кресцово-копчиковой области)
Обычно является проявлением первичного заболевания (хроническая почечная недостаточность, сердечная недостаточность, печеночная недостаточность, преэклампсия)
В некоторых случаях прием ингибиторов ангиотензин-превращающего фермента АПФ
Обследование пациента на наличие сердечно-сосудистой, печеночной и почечной патологии
Гипертиреоидизм (в сочетании с офтальмопатией Graves)
«Испуганный» взгляд, отставание века, экзофтальм, затрудненные движения глазного яблока
Обычно безболезненный (исключение: кератопатия, вследствие недостаточного увлажнения)
Тахикардия, тревожность, потеря веса
Исследование функций щитовидной железы (ТТГ, T4)
Отсутствие болевых ощущений; двусторонняя диффузная одутловатость лица
Сухая шелушащаяся кожа, жесткость волос
Непереносимость низких температур
Исследование функций щитовидной железы (ТТГ, T4)
*Отек, развивающийся вследствие системных заболеваний – не эритематозный и двусторонний.
T4 = тироксин; ТТГ = тиреотропный гормон; V1 = глазная ветвь тройничного нерва.
Обследование при отеке век
Анамнез
Сбор анамнеза заболевания включает выяснение следующий вопросов: когда развился отек, односторонний или двусторонний характер процесса, наличие или отсутствие предшествующих травм (включая укусы насекомых). Важные сопутствующие симптомы для диагностики включают: зуд, болевые ощущения, головную боль, изменение остроты зрения, лихорадку, выделения из глаза.
При обследовании других систем необходимо обращать внимание на симптомы возможных причин отека век: насморк, зуд, сыпь, одышка (системные аллергические реакции); головная боль, заложенность носа, гнойные выделения из носа (синусит); зубная боль (инфекции ротовой полости); диспноэ, ортопноэ, пароксизмальное ночное диспноэ (сердечная недостаточность); непереносимость низких температур, кожные изменения (гипотиреоидизм); непереносимость высоких температур, тревожность, потеря веса (гипертиреоидизм).
Анамнез жизни должен включать описания наличия предшествующей травмы глаза или офтальмологических операций; наличия заболеваний сердца, печени, почек или щитовидной железы; аллергии и контакт с возможными аллергенами. Следует обратить внимание на прием ингибиторов ангиотензин-превращающего фермента (АПФ).
Объективное обследование
Оценка показателей общего состояния (лихорадка, тахикардия).
При осмотре глаз необходимо оценить следующие параметры: локализация и распространенность отека (эритематозный или бледный), в том числе наличие его на одном или обоих веках одного глаза, наличие его на одном или обоих веках обоих глаз, а также то, насколько он болезненный, теплый на ощупь или и то, и другое. Необходимо оценить, являются ли данные симптомы признаком отека век, протрузии глазного яблока (экзофтальма) или сочетания этих состояний. Особенное внимание необходимо обратить на остроту зрения и объем движения глазных яблок (полный или ограниченный). Эту пробу трудно выполнить в случае отека век, однако она очень важна, потому что невозможность ее выполнения указывает на орбитальные или ретро-орбитальные расстройства, а не на расстройства век; может потребоваться ассистент, чтобы держать веки открытыми. Конъюнктивы осматриваются на наличие инъекции сосудов и выделений. Любые поражения века и глаза оцениваются с использованием щелевой лампы.
При общем осмотре необходимо оценить наличие симптомов интоксикации, позволяющих предположить системную инфекцию, а также симптомов первичного заболевания. Необходимо обратить внимание на состояние кожного покрова: сухость, шелушение (гипотиреоидизм); жирные чешуйки (себорейный дерматит). Конечности или крестцово-копчиковая область исследуются на наличие отека, который свидетельствует о системных нарушениях. При подозрении на системное заболевание, см. Отеки обсуждается дальнейшее обследование.
Тревожные симптомы
Тревожными являются следующие симптомы:
Лихорадка
Снижение остроты зрения
Ограниченные движения глазного яблока
Проптоз
Интерпретация результатов
Некоторые симптомы помогают различить категории заболеваний, вызвавших глазную боль. Сначала важно провести дифференциацию между воспалением и инфекцией, аллергической реакцией и гиперволемией. Боль, покраснение, локальная гипертермия и болезненность при пальпации позволяют предположить воспаление или инфекцию. Безболезненный отек и бледность кожи позволяют предположить ангионевротический отек (Квинке). Наличие зуда позволяет предположить аллергическую реакцию, его отсутствие – патологию сердца и почек.
Отек, ограниченный одним веком, в отсутствие других симптомов, редко свидетельствует о серьезном заболевании. Тревожным симптомом является ярко выраженный отек одновременно верхнего и нижнего век (односторонний или двусторонний). Признаки воспаления, экзофтальма, снижения остроты зрения, затрудненного движения глазных яблок (например, флегмона глазницы, тромбоз кавернозного синуса), которые могут выталкивать глазное яблоко вперед или поражать нервы или мышцы. Другие наводящие и специфические находки перечислены в таблице Этиология отека век.
Обследование
В большинстве случаев диагноз может быть установлен клинически и никаких обследований не требуется. В случае подозрения на флегмону глазницы или тромбоз кавернозного синуса диагностика и лечение должны осуществляться как можно быстрее. Неотложная визуализация с проведением КТ или МРТ должна быть выполнена. В случае подозрения на заболевания сердца, почек, печени или щитовидной железы необходимо проведение соответствующих лабораторных и специальных методов исследования.
Лечение отека век
Лечение ориентировано на устранение первичного заболевания. Специфического лечения отека нет.
Основные положения
Проптоз в сочетании со снижением зрения или затрудненным движением глазных яблок позволяет предположить флегмону глазницы или тромбоз кавернозного синуса, и в этом случае требуется экстренная диагностика и лечение.
Необходимо провести дифференциальную диагностику между изолированными заболеваниями век и отеком, вызванным орбитальными или системными причинами.