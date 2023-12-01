Оценка показателей общего состояния (лихорадка, тахикардия).

При осмотре глаз необходимо оценить следующие параметры: локализация и распространенность отека (эритематозный или бледный), в том числе наличие его на одном или обоих веках одного глаза, наличие его на одном или обоих веках обоих глаз, а также то, насколько он болезненный, теплый на ощупь или и то, и другое. Необходимо оценить, являются ли данные симптомы признаком отека век, протрузии глазного яблока (экзофтальма) или сочетания этих состояний. Особенное внимание необходимо обратить на остроту зрения и объем движения глазных яблок (полный или ограниченный). Эту пробу трудно выполнить в случае отека век, однако она очень важна, потому что невозможность ее выполнения указывает на орбитальные или ретро-орбитальные расстройства, а не на расстройства век; может потребоваться ассистент, чтобы держать веки открытыми. Конъюнктивы осматриваются на наличие инъекции сосудов и выделений. Любые поражения века и глаза оцениваются с использованием щелевой лампы.

При общем осмотре необходимо оценить наличие симптомов интоксикации, позволяющих предположить системную инфекцию, а также симптомов первичного заболевания. Необходимо обратить внимание на состояние кожного покрова: сухость, шелушение (гипотиреоидизм); жирные чешуйки (себорейный дерматит). Конечности или крестцово-копчиковая область исследуются на наличие отека, который свидетельствует о системных нарушениях. При подозрении на системное заболевание, см. Отеки обсуждается дальнейшее обследование.