Эпителиальные клетки конъюнктивы и роговицы нуждаются в увлажнении. При нарушении целостности сплошного, непрерывного слоя слез на открытой поверхности, высыхание поверхностных клеток приводит к повреждению тканей и воспалению.

Существует 2 основных типа заболевания (хотя у многих пациентов наблюдаются компоненты обоих типов):

Синдром "сухого глаза" с дефицитом водной слезы вызывается недостаточным покрытием поверхности глаза водной слезной пленкой из-за недостаточного объема слезы.

Эвапорационный синдром «сухого глаза» (более распространенный) вызван недостаточным покрытием поверхности глаза слезной пленкой из-за ускоренного испарения слезы в результате ее плохого качества.

Синдром «сухого глаза», связанный с дефицитом слезы, чаще всего представляет собой изолированное идиопатическое состояние у женщин в постменопаузе. Он также обычно наблюдается при синдроме Шегрена, ревматоидном артрите (РА) или системной красной волчанке (СКВ или волчанке). Реже, он является вторичным, возникающим вследствие других состояний, которые приводят к рубцеванию слезных протоков (например, рубцовый пемфигоид, синдром Стивенса – Джонсона, и трахома). Он может быть результатом повреждения или неправильного функционирования слезной железы вследствие реакции «трансплантат против хозяина», ВИЧ (диффузном инфильтративном лимфоцитозном синдроме), локальной лучевой терапии или семейной дисаутономии.

Эвапорационный синдром «сухого глаза» вызывается неадекватным слоем липидов на поверхности водной слезной пленки вследствие аномально быстрого испарения. Симптомы могут быть результатом патологической структуры липидов (т.е., при дисфункции мейбомиевой железы) или уменьшения нормального липидного слоя слезной пленки (т.е., при себорейном блефарите). У больных часто имеется акне розацеа.

Пересыхание может также являться следствием неправильного смыкания век по ночам (ночной лагофтальм или лицевой паралич Белла), а также недостаточного увлажнения роговицы вследствие сниженной частоты морганий (например, при болезни Паркинсона).

Системные препараты могут вызвать или усугубить сухость в глазах. Различные типы препаратов способствуют развитию различных типов сухого глаза, как показано в следующих примерах: