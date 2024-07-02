Кератоконус – это коническая деформация роговицы, ведущая к потере остроты зрения.

Кератоконус – это медленно прогрессирующее истончение и эктазия роговицы (выпячивание вследствие слабости ее структурных элементов), обычно двусторонняя, которая начинается в возрасте 10–25 лет. Причина его возникновения не известна (1).

Выделяют следующие факторы риска:

Конусовидная форма (1), которую принимает роговица, обычно вызывает изменения в рефракционных характеристиках роговицы (неправильный астигматизм), который невозможно полностью скорригировать очками. Прогрессирующий кератоконус требует частой смены очков. Контактные линзы могут обеспечить лучшую коррекцию зрения и рекомендованы в тех случаях, когда очковая коррекция оказывается недостаточно эффективной. Для выбора контактных линз применяют ступенчатый подход, как правило, начиная с торических мягких контактных линз, затем жестких газопроницаемых линз, за которыми следуют гибридные жесткие газопроницаемые линзы с мягким наружным кольцом и, наконец, склеральные контактные линзы. Пациенты имеют хорошие визуальные результаты на начальных этапах подбора контактных линз, если их роговица имеет слегка искривленную кривизну. Если роговица пациента имеет умеренно выраженное конусовидное искривление, можно пробно не использовать начальные типы контактных линз и начать со склеральных контактных линз. Чем выше этап лечения контактными линзами, тем более дорогими и неудобными могут быть контактные линзы. Операция по пересадке роговицы может потребоваться, если острота зрения при использовании контактных линз недостаточна, контактные линзы не переносятся или присутствует визуально заметный рубец на роговице (вызванный разрывом стромальных волокон).

Новые методы лечения улучшают остроту зрения повышая толерантность пациента к контактным линзам, таким образом избавляя отдельных пациентов от трансплантации роговицы. Они включают имплантацию сегментов роговичного кольца, которые увеличивают плечи конуса и тем самым уменьшают его относительную амплитуду, а также перекрестное связывание роговичного коллагена, терапию ультрафиолетовым излучением, которая делает роговицу жестче, тем самым предотвращая дальнейшее истончение и выпуклость роговицы.