Острый бактериальный конъюнктивит

Острый конъюнктивит может вызываться множеством бактерий. Симптомы включают гиперемию, повышенное слезоотделение, чувство раздражения в глазу и выделения. Диагноз ставится на основе клинических данных. Показано лечение местными антибиотиками, в тяжелых случаях в комбинации с системной антибактериальной терапией.
Большинство бактериальных конъюнктивитов являются острыми; хронический бактериальный конъюнтивит вызывают Chlamydia и редко Moraxella. К хламидийным конъюнктивитам относятся трахома и взрослый конъюнктивит с включениями или неонатальный конъюнктивит с включениями.
(См. также Обзор конъюнктивита (Overview of Conjunctivitis)).
Этиология острого бактериального конъюнктивита
В большинстве случаев бактериальный конъюнктивит вызывают Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, виды Haemophilus, Moraxella catarrhalis и, более редко, – Chlamydia trachomatis. Гонококковый конъюнктивит, который обычно развивается после полового контакта с лицом, имеющим генитальную инфекцию, вызывается Neisseria gonorrhoeae.
Офтальмия новорожденных (неонатальный конъюнктивит) может быть вызвана материнской гонококковой и/или хламидийной инфекцией. У 20–40% новорожденных, прошедших через инфицированные родовые пути, развивается конъюнктивит новорождённого.
Симптоматика острого бактериального конъюнктивита
При данном конъюнктивите обычно поражается один глаз, однако в течение нескольких дней инфекция может перейти на второй глаз. Характер выделений обычно гнойный.
DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
Отмечается выраженные гиперемия и отек конъюнктивы глазного яблока и век. Петехиальные субконъюнктивальные кровоизлияния, хемоз, фотофобия и увеличение предушных лимфоузлов обычно отсутствуют. Отек век часто умеренный.
При гонококковом конъюнктивите взрослых симптомы развиваются уже через 12–48 часов после контакта. В этом случае характерны тяжелый отек век, хемоз и профузный гнойный экссудат. Редкими осложнениями данного состояния являются язвы, абсцессы и перфорация роговицы, панофтальмит и слепота.
DR M.A. ANSARY/SCIENCE PHOTO LIBRARY
Бленнорея новорожденных, вызванная гонококками, развивается через 2–5 дней после родов. Бленнорея новорожденных хламидийной этиологии обычно манифестирует через 5–14 дней. Симптомы обоих заболеваний проявляются симметрично с двух сторон; характерны выраженный папиллярный конъюнктивит с отеком век, хемозом и слизисто-гнойными выделениями.
Диагностика острого бактериального конъюнктивита
Клиническая оценка
Иногда требуется посев мазка и соскоба конъюнктивы
Диагностику конъюнктивитов и дифференциальный диагноз между бактериальным, вирусным и неинфекционным конъюнктивитами (см. таблицу Отличительные особенности острых конъюнктивитов) обычно проводят на основании клинических данных. Тем не менее дифференциальная диагностика между бактериальным и вирусным конъюнктивитом часто затруднена на основании клинических критериев, потому что симптомы часто совпадают. Мазки и посев выделений обычно показаны при выраженных симптомах, нарушениях иммунного статуса, предрасположенности глаза к воспалительным процессам (например, после пересадки роговицы или при экзофтальме в рамках болезни Грейвса). Мазки и конъюнктивальные соскобы должны быть изучены под микроскопом и окрашиваны по Граму для определения типа бактерий, а окрашивание по Гимзе помогает выявить базофильные цитоплазматические включения в эпителиальных клетках, характерные для хламидийного конъюнктивита (см. ).
Дифференциальные особенности острого конъюнктивита
Этиология
Выделения/Тип клетки
Отек века
Вовлечение лимфатического узла
Зуд
Гнойные/полиморфноядерные лейкоциты
Умеренный
Как правило, не проводится
Нет
Прозрачные/мононуклеарные клетки
Минимальный
Часто присутствует
Обычно отсутствует
Прозрачные, мукоидные, вязкие/эозинофилы
От среднетяжелого до тяжелого
Нет
От умеренного до интенсивного
Лечение острого бактериального конъюнктивита
Антибиотики (местные во всех случаях, кроме гонококкового и хламидийного)
Бактериальный конъюнктивит обладает высокой контагиозностью, поэтому необходимы строгие меры профилактики переноса инфекции.
Клиницисты избегают передачи инфекции, если они выполняют следующее:
Использовать дезинфицирующее средство для рук или хорошо мыть руки (полностью намылить руки, потереть в течение 20 секунд, хорошо промыть и выключить воду с помощью бумажного полотенца).
Дезинфицировать инструменты и оборудование после обследования пациентов
Пациентам необходимо выполнять следующее:
Использовать дезинфицирующие средства для рук и/или тщательно мыть руки после прикасания к их глазам или носовым выделениям
Избегать прикасаться к неинфицированному глазу после касания зараженного глаза
Избегать использования бывших в употреблении у другого пациента полотенец или подушек
Избегать плавания в бассейнах
Если не подтверждается гонококковая или хламидийная этиология инфекции, большинство офтальмологов назначают капли 0,5%-ного моксифлоксацина 2-4 раза в день в течение 7–10 дней или другой фторхинолон, или триметоприм/полимиксин В 2-4 раза в день. Отсутствие ответа через 2 или 3 дня говорит о том, что инфекция вызвана антибиотикорезистентными бактериями, вирусом или имеет аллергическую природу. Для определения последующей тактики лечения необходимо провести посев выделений и анализ на антибиотикочувствительность (если этого не было сделано ранее).
Из-за резистентности к противомикробным препаратам и поскольку у пациентов с гонореей часто присутствует хламидийная генитальная инфекция, при гонококковых конъюнктивитах у взрослых требуется двойная терапия цефтриаксоном 1 г внутримышечно однократно и азитромицином 1 г перорально однократно (для лечения возможной хламидийной коинфекции [трахомы]) или с доксициклином по 100 мг перорально 2 раза в день в течение 7 дней при аллергии на азитромицин. В настоящее время применение фторхинолонов не рекомендуется из-за развития резистентности. В качестве дополнения к системной терапии можно применять бацитрацин 500 ЕД/г или накладывать 0,3%-ную гентамициновую мазь каждые 2 часа на пораженный глаз. Системное лечение также должны получать сексуальные партнеры. Пациенты должны быть обследованы на наличие других инфекций, передающихся половым путём и об этом необходимо уведомить местные органы здравоохранения (по крайней мере в Соединенных Штатах).
Профилактика бленнореи новорожденных заключается в рутинном закапывании нитрата серебра (недоступно в Соединенных Штатах) или применении эритромициновой мази при рождении. При возникновении инфекции после профилактики показана системная антибиотикотерапия. При гонококковой инфекции назначают однократное внутривенное (25–50 мг/кг) или внутримышечное (не больше 125 мг) введение цефтриаксона. При хламидийной инфекции назначают эритромицин в дозе 12,5 мг/кг перорально или внутривенно 4 раза в день в течение 14 дней. Родители также должны получить лечение.
Основные положения
Острый бактериальный конъюнктивит отличается от вирусного наличием гнойных выделений и отсутствием хемоза, и поражения предушных лимфоузлов.
Специфическое лечение требуется при бленнорее новорожденных, гонококковом конъюнктивите, трахоме и конъюнктивите с включениями (тип хламидийного конъюктивита).
Диагноз обычно ставится на основе клинических данных.
Лечение включает меры по предотвращению распространения инфекции и антибиотикотерапию (местно – например, фторхинолоны, за исключением гонококков и хламидий).