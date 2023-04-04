Острый бактериальный конъюнктивит

Антибиотики (местные во всех случаях, кроме гонококкового и хламидийного)

Бактериальный конъюнктивит обладает высокой контагиозностью, поэтому необходимы строгие меры профилактики переноса инфекции.

Клиницисты избегают передачи инфекции, если они выполняют следующее:

Использовать дезинфицирующее средство для рук или хорошо мыть руки (полностью намылить руки, потереть в течение 20 секунд, хорошо промыть и выключить воду с помощью бумажного полотенца).

Дезинфицировать инструменты и оборудование после обследования пациентов

Пациентам необходимо выполнять следующее:

Использовать дезинфицирующие средства для рук и/или тщательно мыть руки после прикасания к их глазам или носовым выделениям

Избегать прикасаться к неинфицированному глазу после касания зараженного глаза

Избегать использования бывших в употреблении у другого пациента полотенец или подушек

Избегать плавания в бассейнах

Если не подтверждается гонококковая или хламидийная этиология инфекции, большинство офтальмологов назначают капли 0,5%-ного моксифлоксацина 2-4 раза в день в течение 7–10 дней или другой фторхинолон, или триметоприм/полимиксин В 2-4 раза в день. Отсутствие ответа через 2 или 3 дня говорит о том, что инфекция вызвана антибиотикорезистентными бактериями, вирусом или имеет аллергическую природу. Для определения последующей тактики лечения необходимо провести посев выделений и анализ на антибиотикочувствительность (если этого не было сделано ранее).

Из-за резистентности к противомикробным препаратам и поскольку у пациентов с гонореей часто присутствует хламидийная генитальная инфекция, при гонококковых конъюнктивитах у взрослых требуется двойная терапия цефтриаксоном 1 г внутримышечно однократно и азитромицином 1 г перорально однократно (для лечения возможной хламидийной коинфекции [трахомы]) или с доксициклином по 100 мг перорально 2 раза в день в течение 7 дней при аллергии на азитромицин. В настоящее время применение фторхинолонов не рекомендуется из-за развития резистентности. В качестве дополнения к системной терапии можно применять бацитрацин 500 ЕД/г или накладывать 0,3%-ную гентамициновую мазь каждые 2 часа на пораженный глаз. Системное лечение также должны получать сексуальные партнеры. Пациенты должны быть обследованы на наличие других инфекций, передающихся половым путём и об этом необходимо уведомить местные органы здравоохранения (по крайней мере в Соединенных Штатах).

Профилактика бленнореи новорожденных заключается в рутинном закапывании нитрата серебра (недоступно в Соединенных Штатах) или применении эритромициновой мази при рождении. При возникновении инфекции после профилактики показана системная антибиотикотерапия. При гонококковой инфекции назначают однократное внутривенное (25–50 мг/кг) или внутримышечное (не больше 125 мг) введение цефтриаксона. При хламидийной инфекции назначают эритромицин в дозе 12,5 мг/кг перорально или внутривенно 4 раза в день в течение 14 дней. Родители также должны получить лечение.