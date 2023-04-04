Аллергический конъюнктивит – острое интермиттирующее или хроническое воспаление конъюнктивы, обычно вызываемое аллергенами окружающего воздуха. Симптомы включают зуд, повышенное слезоотделение, выделения из глаз и гиперемию конъюнктивы. Диагноз ставится на основе клинических данных. Лечение местными антигистаминными препаратами и стабилизаторами мембран тучных клеток.
(См. также Обзор конъюнктивита (Overview of Conjunctivitis)).
Этиология аллергического конъюнктивита
Острый аллергический конъюнктивит является следствием реакции гиперчувствительности типа I на специфический антиген.
Сезонный аллергический конъюнктивит (сенная лихорадка) вызывается спорами плесневых грибков или пыльцой деревьев, трав либо семенами, находящимися в воздухе. Обычно достигает пика весной, поздним летом и ранней осенью и исчезает в зимние месяцы в зависимости от жизненного цикла вызывающего его растения.
Круглогодичный аллергический конъюнктивит (атопический конъюнктивит, атопический кератоконъюнктивит) – вызывается клещами домашней пыли, шерстью животных и другими несезонными аллергенами, вызывающими симптомы заболевания в течение всего г. Эти аллергены, особенно бытовые, как правило, вызывают круглогодичные симптомы.
Весенний кератоконъюнктивит – более тяжелая форма конъюнктивита, имеющая, скорее всего, аллергическую природу. Чаще встречается у мальчиков 5–20 лет и в комбинации с экземой, бронхиальной астмой или сезонными аллергиями. Весенний кератоконъюнктивит обычно возникает каждую весну и разрешается осенью и зимой. У большинства детей данное заболевание проходит с возрастом.
Симптомы и признаки аллергического конъюнктивита
Общие
У пациентов с аллергическими конъюнктивитами наблюдались
Двусторонний окулярный зуд от мягкой до интенсивной степени
Гиперемия конъюнктивы
Фоточувствительность (в тяжелых случаях фотофобия)
Отек век
Водянистые или вязкие выделения
Часто наблюдается сопутствующий ринит. У многих пациентов имеются другие атопические заболевания, такие как экзема, аллергический ринит или астма.
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Для аллергического конъюнктивита характерны отек конъюнктивы, гиперемия и наличие выделений. Конъюнктива глазных яблок становится полупрозрачной и утолщается, а также приобретает синеватый оттенок. Довольно распространены хемоз и характерный дерматоблефарит с гиперемией, отеком и лихенизацией сперва верхнего, а затем нижнего века. Из-за хронического зуда на веках появляются расчесы и возникают периокулярная гиперпигментация и дерматоблефарит.
Сезонный и круглогодичный конъюнктивит
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У людей с сезонным и многолетним конъюнктивитом на конъюнктиве верхнего века появляются небольшие сосочки, придающие ей бархатистый вид. В более тяжелых случаях могут наблюдаться крупные тарзально-конъюнктивальные сосочки, рубцевание конъюнктивы, неоваскуляризация роговицы и ее рубцевание с различной степенью снижения зрения.
Весенний кератоконъюнктивит
При этом заболевании обычно поражается конъюнктива верхнего века, но также может наблюдаться и гиперемия конъюнктивы глазного яблока. В первом случае на тарзальной части конъюнктивы наблюдают большое количество квадратных плотных плоских сосков от бледно-розового до сероватого цвета, придающие конъюнктиве век вид «булыжной мостовой». Непораженная бульбарная часть конъюнктивы век имеет молочно-белый цвет. При поражении конъюнктивы глазного яблока (лимбальная форма) прекорнеальная конъюнктива гипертрофируется и приобретает сероватый цвет. Выделения приобретают вязкий и слизистый характер и содержат большое количество эозинофилов.
У 3–11% пациентов развивается язва роговицы, вызывающая боль и повышенную восприимчивость к солнечному свету. Могут наблюдаться другие изменения роговицы (например, центральные бляшки) и отложения эозинофилов в области лимба (точки Хорнера-Трантаса).
Диагностика аллергического конъюнктивита
Диагностику конъюнктивитов и дифференциальный диагноз между бактериальным, вирусным и неинфекционным конъюнктивитами (см. таблицу Отличительные особенности острых конъюнктивитов) обычно проводят на основании клинических данных. При аллергическом конъюнктивите в соскобах с конъюнктивы верхнего или нижнего века могут быть обнаружены эозинофилы, однако данное исследование выполняют редко.
Дифференциальные особенности острого конъюнктивита
Этиология
Выделения/Тип клетки
Отек века
Вовлечение лимфатического узла
Зуд
Гнойные/полиморфноядерные лейкоциты
Умеренный
Как правило, не проводится
Нет
Прозрачные/мононуклеарные клетки
Минимальный
Часто присутствует
Как правило, не проводится
Прозрачные, мукоидные, вязкие/эозинофилы
От среднетяжелого до тяжелого
Нет
От умеренного до интенсивного
Аллергические конъюнктивиты
Симптоматическая терапия
Местные антигистаминные препараты, нестероидные противовоспалительные препараты, стабилизаторы мембран тучных клеток или их комбинация
Местные глюкокортикоиды или циклоспорин в устойчивых к лечению случаях
Иногда – перорально антигистаминные препараты.
Для уменьшения симптомов аллергического конъюнктивита необходимо ограничить контакт с известными аллергенами, использовать холодные компрессы и препараты искусственной слезы; в некоторых случаях эффективна антигенная десенситизация. В умеренных случаях могут быть эффективны безрецептурные антигистаминные препараты (например, кетотифен). При неэффективности данных препаратов можно использовать антигистаминные препараты местного действия (к примеру, олопатадин, бепотастин, азеластин, цетиризин), стабилизаторы тучных клеток (например, недокромил, кромолин) или нестероидные противовоспалительные препараты (например, кеторалак) по отдельности либо их комбинации.
В устойчивых к лечению случаях или когда важно быстрое облегчение симптомов, может быть эффективно применение местных кортикостероидов (например, лотепреднола и флуорометолона 0,1%, капли преднизолона ацетата 0,12–1% 4 раза в день). Применение местных глюкокортикоидов может привести к вспышке латентной глазной формы простого герпеса, приводя к возможному развитию язв роговицы и ее перфорации, а при длительном применении – к глаукоме и катарактам, поэтому эти препараты должны назначаться и применяться под контролем офтальмолога. Могут быть полезны местные капли циклоспорина. Нанесение на кожу мази с кортикостероидом или такролимусом очень эффективно при лечении атопического дерматита век. Могут быть полезны пероральные антигистаминные препараты (например, фексофенадин, цетиризин или гидроксизин), особенно когда пациенты испытывают другие аллергические симптомы (например, ринорею).
Сезонный аллергический конъюнктивит обычно не требует применения комбинированной терапии или периодического назначения местных глюкокортикоидов.
Основные положения
Аллергический конъюнктивит обычно вызывается аллергенами окружающего воздуха и может быть как сезонным, так и круглогодичным.
Симптомы заболевания включают зуд, отек век и вязкие или водянистые выделения и часто имеют сезонный характер.
Диагноз обычно ставится на основе клинических данных.
Лечение включает применение искуственной слезы и местных препаратов (обычно антигистаминных, НПВП, стабилизаторов тучных клеток или их комбинации).