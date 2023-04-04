Острый аллергический конъюнктивит является следствием реакции гиперчувствительности типа I на специфический антиген.

Сезонный аллергический конъюнктивит (сенная лихорадка) вызывается спорами плесневых грибков или пыльцой деревьев, трав либо семенами, находящимися в воздухе. Обычно достигает пика весной, поздним летом и ранней осенью и исчезает в зимние месяцы в зависимости от жизненного цикла вызывающего его растения.

Круглогодичный аллергический конъюнктивит (атопический конъюнктивит, атопический кератоконъюнктивит) – вызывается клещами домашней пыли, шерстью животных и другими несезонными аллергенами, вызывающими симптомы заболевания в течение всего г. Эти аллергены, особенно бытовые, как правило, вызывают круглогодичные симптомы.

Весенний кератоконъюнктивит – более тяжелая форма конъюнктивита, имеющая, скорее всего, аллергическую природу. Чаще встречается у мальчиков 5–20 лет и в комбинации с экземой, бронхиальной астмой или сезонными аллергиями. Весенний кератоконъюнктивит обычно возникает каждую весну и разрешается осенью и зимой. У большинства детей данное заболевание проходит с возрастом.