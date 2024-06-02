Токсические и дефицитные нейропатии зрительного нерва

Токсическая или дефицитная нейропатия зрительного нерва обычно двусторонняя и симметричная. Причиной могут стать недоеданиеи дефицит витаминов (например, витаминов B1 или B12 или фолиевой кислоты) , особенно у пациентов, перенесших бариатрическую операция (1), а также у пациентов с расстройствами, связанными со злоупотреблением алкоголя. Истинная нейропатия, вызванная потреблением табака, встречается редко. Нутритивная оптическая нейропатия может сопутствовать другим алиментарным расстройствам, таким как синдром Страхана (полинейропатия с орогенитальным дерматитом). Дефицит белка и антиоксидантов являются вероятными факторами риска.

Свинец, метанол, хлорамфеникол, дигоксин, этамбутол и многие другие химические вещества могут привести к повреждению зрительного нерва.