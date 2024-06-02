Токсические и дефицитные нейропатии зрительного нерва

Токсическая и дефицитная нейропатии приводят к снижению остроты зрения, которая, как полагают, является результатом деструктивной реакции в орбитальной части (папилломакулярном пучке) зрительного нерва. Токсическая амблиопия может быть вызвана широким спектром токсинов и алиментарных факторов, а также неизвестными причинами. Основным симптомом является безболезненное ухудшение зрения. Диагноз ставится исходя из анамнеза и результатов периметрии. Лечение – устранение воздействия отравляющего фактора и/или улучшение условий питания.
Этиология токсических и нутритивных нейропатий зрительного нерва
Токсическая или дефицитная нейропатия зрительного нерва обычно двусторонняя и симметричная. Причиной могут стать недоеданиеи дефицит витаминов (например, витаминов B1 или B12 или фолиевой кислоты) , особенно у пациентов, перенесших бариатрическую операция (1), а также у пациентов с расстройствами, связанными со злоупотреблением алкоголя. Истинная нейропатия, вызванная потреблением табака, встречается редко. Нутритивная оптическая нейропатия может сопутствовать другим алиментарным расстройствам, таким как синдром Страхана (полинейропатия с орогенитальным дерматитом). Дефицит белка и антиоксидантов являются вероятными факторами риска.
Свинец, метанол, хлорамфеникол, дигоксин, этамбутол и многие другие химические вещества могут привести к повреждению зрительного нерва.
Справочные материалы по этиологии
1. Jefferis JM, Hickman SJ: Treatment and outcomes in nutritional optic neuropathy. Curr Treat Options Neurol 21(1):5, 2019. doi: 10.1007/s11940-019-0542-9
Симптомы и признаки токсических и пищевых оптических нейропатий
У пациентов с пищевой оптической нейропатией размытость и тусклость изображения может развиваться за период от нескольких дней до нескольких недель. Изначально маленькая центральная или околоцентральная скотома постепенно увеличивается в размерах, задействуя и точку фиксации, и слепое пятно, и ухудшает зрение. Потеря цветового зрения может произойти непропорционально потере остроты зрения. Полная слепота может наступить при приеме внутрь метанола, однако другие пищевые причины обычно вызывают значительное снижение центрального зрения, но, как правило, не являются причиной полной потери зрения. Ретинальные аномалии обычно не наблюдаются, но со временем развивается транзиторная бледность диска зрительного нерва.
Диагностика токсических и нутритивных нейропатий зрительного нерва
В основном клиническое исследование
Наличие в анамнезе недостаточного питания, бариатрических операций или токсического или химического воздействия в сочетании с типичными двусторонними цекоцентральными скотомами (из-за вовлечения диска зрительного нерва и папилломакулярных волокон) при тестировании полей зрения указывает на диагноз и лечение. Рекомендуется провести лабораторные исследования на свинец, метанол, недостаточность питания и другие возможные причины.
Лечение токсических и нутритивных нейропатий зрительного нерва
Лечите причины нейропатии зрительного нерва
Устройства для пациентов с частично сохранённым зрением
Лечат причину зрительной нейропатии пациента. Воздействие повреждающего агента должно быть немедленно прекращено. Следует избегать употребления алкоголя и других потенциально опасных химических веществ, медикаментов или запрещенных препаратов. Хелаторная терапия показана при отравлении свинцом. При отравлении метанолом и этиленгликолем применяют диализ, фомепизол, этанол или их комбинацию (см. алкоголь, метил в таблице Симптомы и лечение определенных отравлений). Если причиной амблиопии является недостаточность питания, то рекомендуется назначение витаминов группы B перорально или парентерально и/или фолиевой кислоты до тех пор, пока зрение не улучшится.
Полезно применение вспомогательных средств для слабовидящих (лупы, крупный шрифт, говорящие часы).
Прогноз при токсических и пищевых оптических нейропатиях
Зрение может улучшиться, если своевременно было устранено воздействие повреждающего агента. Однако, если случай запущен и уже развилась атрофия зрительного нерва, зрение обычно уже не восстанавливается.
Основные положения
Токсическая или нутритивная оптическая нейропатия представляет собой снижение остроты зрения, вызванное лекарственными средствами, наркотиками, токсинами или дефицитом питательных веществ, особенно у лиц, страдающих расстройствами, связанными со злоупотреблением алкоголя, или у тех, кто перенес бариатрическую операцию.
Потеря зрения происходит обычно постепенно и частично, затрагивая центральное зрение.
Диагноз ставится в основном по клиническим проявлениям (например, двусторонние цекоцентральные скотомы, соответствующий анамнез).
Терапия направлена на устранение причины (например, прекращение воздействия отравляющего токсина или лекарственного препарата, улучшение питания).