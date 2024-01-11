Крапивница

Анамнез настоящего заболевания должен включать детальные сведения обо всех эпизодах крапивницы с учетом локализации и распространенности, размера и внешнего вида высыпаний; о частоте обострений; длительности персистирования отдельных элементов сыпи; продолжительности предыдущих эпизодов. Следует фиксировать виды деятельности и воздействия, имевшие место в период, непосредственно перед и в течение 24 часов после возникновения крапивницы. Особенно следует расспросить о недавних физических упражнениях; воздействии потенциальных аллергенов (см. таблицу Некоторые причины крапивницы), укусах насекомых или других животных; использовании новых детергентов или моющих средств; употреблении новой пищи; недавно перенесенных болезнях; стрессовых ситуациях. Пациентов нужно спрашивать о продолжительности времени, прошедшего с момента воздействия предполагаемого триггера до возникновения крапивницы, а также о том, какие провоцирующие факторы подозревают сами больные. Важными ассоциированными с крапивницей симптомами являются зуд, ринорея, отечность лица и языка, а также диспноэ.

Исследование органов и систем должно быть направлено на выявление симптомов, таких как лихорадка, слабость, боль в животе, диарея (инфекционное заболевание); непереносимость жары или холода, тремор, изменения массы тела (аутоиммунный тиреоидит); боль в суставах (криоглобулинемия,системная красная волчанка [СКВ]); высыпания на скулах – «симптом бабочки» (СКВ); сухость слизистых глаз и ротовой полости (синдром Шегрена); кожные язвы и гиперпигментная сыпь после разрешения крапивницы (уртикарный васкулит); мелкие пигментные папулы (мастоцитоз); лимфаденопатия (вирусные заболевания, рак, сывороточная болезнь); острая или хроническая диарея (вирусный или паразитарный энтероколит); лихорадка, ночная потливость, снижение веса (рак).

Сведения о ранее перенесенных заболеваниях должны включать детально собранный аллергоанамнез, в т. ч. диагностированные атопические состояния (например, аллергии, астма, экзема) и возможные причины (например, аутоиммунные болезни, онкопатологии). Необходимо проверить все препараты, которые принимал пациент, включая безрецептурные и препараты растительного происхождения, особенно те, что, по имеющимся данным, могут вызвать крапивницу (см. таблицу Некоторые причины крапивницы). В семейном анамнезе должны быть выявлены любые системные ревматические процессы, другие аутоиммунные расстройства или онкологические заболевания. Социальный анамнез должен включать сведения о совершенных в недавнее время поездках и любых факторах риска передачи инфекций (например, гепатита, ВИЧ).