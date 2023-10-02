Обзор воздействия солнечного излучения (Overview of Effects of Sunlight)

Кожа может реагировать на солнечный свет хроническими (например, дерматогелиоз [фотостарение], актинический кератоз) или острыми (например, фоточувствительность, солнечный ожог) изменениями.
Ультрафиолетовое (УФ) излучение
Солнце испускает электромагнитное излучение широкого спектра. Большинство дерматологических эффектов солнечного света обусловлены УФ-излучением, которое подразделяют на 3 спектра: УФ-A (от 320 до 400 нм), УФ-B (от 280 до 320 нм), УФ-C (от 100 до 280 нм). Поскольку атмосфера отфильтровывает излучение, только УФ-А и УФ-В достигают поверхности земли. Характер и количество вызывающего солнечный ожог излучения (прежде всего с длиной волны < 320 нм), достигающего поверхности земли, значительно варьирует в зависимости от следующих факторов:
Атмосферных условий и характера отражающих поверхностей
Широты
Сезона
Времени суток
Высоты над уровнем моря
Озонового слоя
Экспозиция кожи солнечному свету также зависит от множества факторов, связанных с образом жизни (например, одежды, рода деятельности, активного отдыха).
Вызывающие солнечный ожог лучи не пропускаюся стеклом и в значительной степени задерживаются плотными облаками, дымом и смогом; однако они проникают через легкие облака, туман или слой чистой воды толщиной до 30 см и способны вызывать тяжелые солнечные ожоги. Снег, песок и вода усиливают излучение за счет отражения лучей. Экспозиция увеличивается на низких широтах (ближе к экватору), летом и в полдень (с 10 ч. утра до 16ч), поскольку солнечный свет проходит сквозь атмосферу под более прямым углом в этих условиях. Экспозиция также увеличивается в высокогорной местности, главным образом за счет более тонкого атмосферного слоя. Озон стратосферы, фильтрующий УФ-лучи, в особенности более коротковолновую часть спектра, разрушается техногенными хлорофторуглеродами (например, в хладагентах и аэрозолях). При истончении озонового слоя повышается количество УФ-А и УФ-В излучения, достигающего поверхности земли.
В лампах, используемых в соляриях, применяется искусственный свет, спектр которого ближе к УФ-А, чем к УФ-В. Часто использование этого спектра рекламируется как «более безопасный» способ получения загара; однако при применении этого спектра наблюдаются многие вредные эффекты, свойственные для УФ-В, в т.ч. фотостарение и рак кожи. УФ свет, излучаемый в соляриях, классифицируют как канцероген для человека, а искусственный загар повышает риск развития меланомы. Проще говоря, не существует «безопасного» загара при воздействии ультрафиолета.
Патофизиология воздействия солнечного излучения
Побочные эффекты воздействия УФ-излучения включают острый ожог и некоторые хронические изменения. Хронические изменения включают утолщение кожи, образование морщин и определенных образований, таких как актинический кератоз и рак. Экспозиция также вызывает инактивацию и потерю эпидермальных клеток Лангерганса, которые являются важной частью иммунной системы кожи.
После воздействия солнечного света развивается защитная реакция в виде утолщения эпидермиса и увеличения продукции пигмента меланина, что приводит к изменению цвета кожи, которое называются "загар"; загорание является естественной защитой от УФ-излучения, но не оказывает другого благоприятного воздействия на состояние здоровья.
Люди значительно отличаются по чувствительности и реакции на солнечное излучение, что определяется главным образом содержанием меланина в коже. Различают 6 типов кожи (I-VI) в зависимости от меры снижения восприимчивости к повреждению солнечным светом. Классификация основывается на взаимосвязанных вариабельных цветах кожи, чувствительности к УФ и реакции на солнечный свет (см. таблицу Классификация типов кожи по Фицпатрику). При I типе кожа белая или очень слабо пигментированная, очень чувствительная к УФ-излучению, сразу пигментация не появляется, солнечные ожоги всегда развиваются быстро и загар никогда не образовывается. При VI типе кожа темно-коричневого или черного цвета и наиболее защищена от воздействия УФ-света, глубокий темный черно-коричневый цвет сохраняется не только после инсоляции, но и без таковой. Однако чернокожие люди также не имеют полной защиты от эффектов солнечного света, и у пациентов с темной кожей могут развиваться признаки фотоповреждения при интенсивной или длительной инсоляции. Долгосрочные эффекты экспозиции ультрафиолета у темнокожих пациентов сходны с таковыми у светлокожих людей, но часто проявляются с задержкой и менее выражены благодаря защитному эффекту меланина в отношении УФ.
Люди с русыми или рыжими волосами особенно склонны к развитию острых и хронических реакций на УФ-излучение. Неравномерная активация меланоцитов развивается у многих из этих светловолосых людей, что приводит к образованию веснушек.
Пигментация кожи отсутствует у людей с альбинизмом из-за нарушения метаболизма меланина. Пятнистые участки депигментации выявляются у больных с витилиго из-за иммуноопосредованного разрушения меланоцитов. Эти и любые другие группы больных с нарушениями меланогенеза с должной скоростью и качеством особенно восприимчивы к повреждающему действию солнечного света.
Классификация типов кожи по Фицпатрику
Тип кожи
Типичные особенности
Способность к загару
I
Бледная белая кожа, рыжие или светлые волосы, голубые или зеленые глаза, веснушки
Всегда сгорает, никогда не загорает
II
Светлая кожа, рыжие или светлые волосы, голубые, карие или зеленые глаза
Легко сгорает, загорает с трудом
III
Более темный оттенок белой кожи, любой цвет глаз или волос
Иногда умеренно сгорает, загорает постепенно
Внутривенно
Светло-коричневая кожа
Сгорает только слегка, легко загорает
V
Смуглая кожа
Редко сгорает, легко покрывается темным загаром
VI
Темно-коричневая или черная кожа
Никогда не сгорает, всегда загорает очень легко
Профилактика воздействия солнечного света
Ограничение инсоляции, ношение защитной одежды и использование солнцезащитных средств помогают минимизировать экспозицию УФ. Две пероральные добавки — тропический папоротник и никотинамид — также могут обеспечить некоторую защиту от повреждения солнечными лучами (например, утолщение кожи, появление морщин).
Избегание солнца
Простые меры предосторожности помогают предотвратить солнечные ожоги и хронические эффекты солнечного света. Соблюдение этих мер предосторожности рекомендуется людям со всеми типами кожи, и в особенности имеющим светлую кожу и склонным к развитию солнечных ожогов. Следует минимизировать воздействие яркого полуденного солнечного света и УФ от других источников (см. Ультрафиолетовое [УФ] излучение) до 30 минут или менее даже людям с темной кожей. В зонах умеренного климата интенсивность УФ-лучей наименьшая до 10 часов утра и после 4 часов дня, поскольку отфильтровывается больше вызывающих солнечный ожог длин волн. Туман и облака значительно не снижают риск, и риск повышается в высокогорной местности и низких широтах (вблизи экватора).
Хотя инсоляция стимулирует синтез витамина D, многие эксперты рекомендуют в случае необходимости поддерживать достаточный уровень витамина путем приема добавок, а не путем избыточной экспозиции солнечного света.
Защитная одежда
Воздействие УФ-излучения на кожу можно минимизировать путем использования средств защиты, в т.ч. шляп, рубашек, брюк и солнечных очков. Ткани с плотным плетением блокируют солнечный свет лучше, чем ткани с рыхлым плетением. В продаже имеется специальная одежда с фотозащитными свойствами высокой степени. Этот тип одежды маркируется с указанием фактора защиты от ультрафиолета (UPF), за которым следует цифровое обозначение степени защиты (по аналогии с маркировкой фотозащитных препаратов). Широкополые шляпы помогают защитить лицо, уши и шею, но в этих участках тем не менее требуется дополнительное применение наружного фотозащитного средства. Регулярное использование облегающих солнцезащитных очков помогает экранировать глаза и веки.
Солнцезащитные препараты
Солнцезащитные препараты помогают защитить кожу от солнечного ожога и хронического фотоповреждения путем абсорбции или отражения УФ-лучей солнечного света. Более старые солнцезащитные средства защищали только от излучения спектра УФ-В, но большинство новых солнцезащитных средств эффективно отфильтровывают УФ-А лучи и маркированы как "широкого спектра". В США Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (Food and Drug Administration [FDA]) оценивает солнцезащитные средства по фотозащитному фактору (SPF): чем выше число, тем сильнее защитные свойства. Показатель SPF оценивает только способность препарата защищать от УФ-В; в Соединенных Штатах не существует шкалы для оценки защитных свойств в отношении УФ-А, но официальные рекомендации могут появиться в ближайшее время. Как правило, людям следует использовать фотозащитные средства широкого спектра с SPF 30 или выше.
Фотозащитные средства доступны в разных формах, в т. ч. в виде кремов, гелей, пен, спреев, пудр и карандашей. Солнцезащитные компоненты действуют, поглощая и/или отражая свет. Средства для автозагара не обеспечивают значимой защиты от воздействия УФ.
Химические солнцезащитные средства включают ингредиенты, поглощающие ультрафиолетовое излучение. Циннаматы, салицилаты и производные парааминобензойной кислоты (ПАБА) обеспечивают защиту от ультрафиолетовых лучей спектра В (УФВ) лучей. Бензофеноны обычно используются для обеспечения защиты от УФ-Б и коротковолнового УФ-A излучения. Можно добавить фильтры авобензон и екамсул, чтобы обеспечить дополнительную защиту от УФ-A.
Физические защитные средства (минеральные солнцезащитные средства) отражают или рассеивают свет и содержат компоненты, такие как оксид цинка и диоксид титана, которые физически отражают УФВ и УФA лучи. Ранее состав этих продуктов был таким, что при нанесении на кожу они выглядели очень белыми и пастообразными, но применение микронизации и нанотехнологий позволяет им теперь образовывать более прозрачный слой, обеспечивая при этом защиту от широкого спектра излучения.
Предполагается, что все химические солнцезащитные компоненты в некоторой степени поглощаются в системный кровоток. Хотя большинство ингредиентов имеют минимальные побочные эффекты, некоторые имеют потенциальный риск, а другие в настоящее время только исследуются. Для людей, обеспокоенных всасыванием в системный кровоток, предпочтительно использовать минеральные солнцезащитные средства, которые не были микронизированы, потому что их молекулы слишком велики, чтобы поглощаться кожей.
Несостоятельность солнцезащитного крема — обычное явление, которое часто возникает из-за слишком позднего нанесения (оптимально наносить солнцезащитный крем за 30 минут до выхода на солнце), нежелания наносить его повторно после купания или потения, нежелания наносить его каждые 2–3 часа во время пребывания на солнце или недостаточного количества самого средства. Одна унция (около 30 мл) должна покрывать всю поверхность тела человека среднего роста; большинству людей достаточно нанести меньше половины рекомендуемого количества.
На солнцезащитные средства, содержащие химические фильтры, могут развиваться аллергические или фотоаллергические реакции и их следует отличать от других высыпаний при фоточувствительной коже. Для установления диагноза могут потребоваться аппликационные фотопробы с компонентами фотозащитного средства. Это тестирование обычно проводится дерматологами с опытом работы с больными аллергическим контактным дерматитом.
Защитные диетические добавки
Polypodium leucotomos (натуральный экстракт тропического папоротника) (1) и никотинамид являются пероральными добавками, которые обеспечивают некоторую защиту от вредного воздействия солнечного света, но они не должны рассматриваться как замена другим методам защиты от солнца. Следует с осторожностью назначать более высокие дозы никотинамида, поскольку они могут вызвать повреждение печени и повысить уровень глюкозы в крови.
Справочные материалы по профилактике
1. Nestor MS, Berman B, Swenson N: Safety and efficacy of oral Polypodium leucotomos extract in healthy adult subjects. J Clin Aesthet Dermatol 8(2):19–23, 2015. PMID: 25741399