Обзор воздействия солнечного излучения (Overview of Effects of Sunlight)

Солнце испускает электромагнитное излучение широкого спектра. Большинство дерматологических эффектов солнечного света обусловлены УФ-излучением, которое подразделяют на 3 спектра: УФ-A (от 320 до 400 нм), УФ-B (от 280 до 320 нм), УФ-C (от 100 до 280 нм). Поскольку атмосфера отфильтровывает излучение, только УФ-А и УФ-В достигают поверхности земли. Характер и количество вызывающего солнечный ожог излучения (прежде всего с длиной волны < 320 нм), достигающего поверхности земли, значительно варьирует в зависимости от следующих факторов:

Атмосферных условий и характера отражающих поверхностей

Широты

Сезона

Времени суток

Высоты над уровнем моря

Озонового слоя

Экспозиция кожи солнечному свету также зависит от множества факторов, связанных с образом жизни (например, одежды, рода деятельности, активного отдыха).

Вызывающие солнечный ожог лучи не пропускаюся стеклом и в значительной степени задерживаются плотными облаками, дымом и смогом; однако они проникают через легкие облака, туман или слой чистой воды толщиной до 30 см и способны вызывать тяжелые солнечные ожоги. Снег, песок и вода усиливают излучение за счет отражения лучей. Экспозиция увеличивается на низких широтах (ближе к экватору), летом и в полдень (с 10 ч. утра до 16ч), поскольку солнечный свет проходит сквозь атмосферу под более прямым углом в этих условиях. Экспозиция также увеличивается в высокогорной местности, главным образом за счет более тонкого атмосферного слоя. Озон стратосферы, фильтрующий УФ-лучи, в особенности более коротковолновую часть спектра, разрушается техногенными хлорофторуглеродами (например, в хладагентах и аэрозолях). При истончении озонового слоя повышается количество УФ-А и УФ-В излучения, достигающего поверхности земли.

В лампах, используемых в соляриях, применяется искусственный свет, спектр которого ближе к УФ-А, чем к УФ-В. Часто использование этого спектра рекламируется как «более безопасный» способ получения загара; однако при применении этого спектра наблюдаются многие вредные эффекты, свойственные для УФ-В, в т.ч. фотостарение и рак кожи. УФ свет, излучаемый в соляриях, классифицируют как канцероген для человека, а искусственный загар повышает риск развития меланомы. Проще говоря, не существует «безопасного» загара при воздействии ультрафиолета.