Розовый лишай – воспалительное самокупирующееся заболевание, которое характеризуется образованием диффузных шелушащихся папул или бляшек. Диагноз ставится на основе клинических данных. Лечение обычно не требуется.
Розовый лишай чаще всего развивается в возрасте 10–35 лет. Чаще поражает женщин.
Причиной розового отрубевидного лишая может быть вирусная инфекция (в некоторых исследованиях показана роль вируса герпеса человека 6, 7 и 8 типа) (1, 2). Некоторые препараты (например, ингибиторы АПФ, гидрохлоротиазид, каптоприл, барбитураты, метронидазол, аллопуринол), могут вызвать реакцию, напоминающую розоватый лишай.
Справочные материалы
1. Mubki TF, Bin Dayel SA, Kadry R: A case of pityriasis rosea concurrent with the novel influenza A (H1N1) infection. Pediatr Dermatol 28(3):341-342, 2011. doi: 10.1111/j.1525-1470.2010.01090.x
2. Prantsidis A, Rigopoulos D, Papatheodorou G, et al: Detection of human herpesvirus 8 in the skin of patients with pityriasis rosea. Acta Derm Venereol 89(6):604-606, 2009. doi: 10.2340/00015555-0703
Симптомы и признаки розового лишая
Классически заболевание начинается с появления единичного главного очага, напоминающего медальон диаметром от 2 до 10 см на коже туловища или проксимальных участках конечностей. В течение 7–14 дней появляются распространенные центрипетальные высыпания, представленные папулами и бляшками розового или желто-коричневого цвета диаметром от 0,5 до 2 см. Край этих высыпаний чешуйчатый, слегка приподнятый (кружевной воротничок), напоминает стригущий лишай (трихофитию гладкой кожи).
Элементы розового или желтовато-коричневого цвета не столь выражено видны у пациентов с темной кожей. Пятна, которые выглядят более розовыми у пациентов со светлой кожей, выглядят фиолетовыми и/или гиперпигментированными у пациентов с темной кожей.
У большинства пациентов наблюдается зуд, иногда сильный. У детей и беременных женщин могут преобладать папулы с небольшим шелушением или без него. У детей чаще встречается обратный розовый отрубевидный лишай (поражения в подмышках или паху, которые распространяются центробежно).
Первоначально у большинства людей развивается одна большая чешуйчатая бляшка (материнская бляшка; стрелка), и в течение 1 - 2 недель могут образовываться небольшие розовые пятна на туловище, руках и ногах.
Image courtesy of the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.
При розовом лишае первоначальный очаг сопровождается центростремительным появлением овальных папул и бляшек со слегка приподнятыми краями, обычно появляющимися вдоль линий кожи.
Image provided by Thomas Habif, MD.
Это изображение показывает эритематозные и фиолетовые, овальные, чешуйчатые папулы, сливающиеся в бляшки, на голове и туловище пациента с розовым лишаем
Image courtesy of Karen McKoy, MD.
На данном изображении показаны фиолетовые, чешуйчатые бляшки на спине и руках пациента с розовым лишаем. Пятна, которые выглядят более розовыми у пациентов со светлой кожей, выглядят фиолетовыми и/или гиперпигментированными у пациентов с темной кожей.
Image courtesy of Karen McKoy, MD.
На этой фотографии показан атипичный (обратный) розовый лишай, характеризующийся овальными чешуйчатыми бляшками в паховых складках.
Изображение предоставлено E. Laurie Tolman, MD.
Первоначально у большинства людей развивается одна большая чешуйчатая бляшка (материнская бляшка; стрелка), и в течение 1 - 2 недель могут образовываться небольшие розовые пятна на туловище, руках и ногах.
Image courtesy of the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.
При розовом лишае первоначальный очаг сопровождается центростремительным появлением овальных папул и бляшек со слегка приподнятыми краями, обычно появляющимися вдоль линий кожи.
Image provided by Thomas Habif, MD.
Это изображение показывает эритематозные и фиолетовые, овальные, чешуйчатые папулы, сливающиеся в бляшки, на голове и туловище пациента с розовым лишаем
Image courtesy of Karen McKoy, MD.
На данном изображении показаны фиолетовые, чешуйчатые бляшки на спине и руках пациента с розовым лишаем. Пятна, которые выглядят более розовыми у пациентов со светлой кожей, выглядят фиолетовыми и/или гиперпигментированными у пациентов с темной кожей.
Image courtesy of Karen McKoy, MD.
На этой фотографии показан атипичный (обратный) розовый лишай, характеризующийся овальными чешуйчатыми бляшками в паховых складках.
Изображение предоставлено E. Laurie Tolman, MD.
В типичных случаях высыпания располагаются вдоль линий натяжения кожи, что при появлении множественных высыпаний на коже спины создает картину рождественской елки.
У некоторых больных появлению высыпаний предшествует продромальный период с недомоганием, головной болью и иногда артралгией.
Диагностика розового лишая
Клиническая оценка
Диагноз розового питириаза устанавливают на основании данных клинической картины и локализации высыпаний.
Дифференциальный диагноз включает:
Хронический лихеноидный парапсориаз
Проведение серологических исследований на сифилис показано при поражении кожи ладоней и стоп, при отсутствии материнской бляшки или при появлении высыпаний в нехарактерной последовательности или при нетипичной локализации.
Лечение розового лишая
Противозудная терапия
Никакой специальной терапии не требуется, поскольку высыпания обычно проходят в течение 5 недель, а рецидивы наблюдаются редко.
Естественный или искусственный ультрафиолет может ускорить разрешение высыпаний.
При необходимости можно применять противозудные препараты, например наружные глюкокортикостероиды, пероральные антигистаминные препараты или наружные средства.
Ограниченные данные свидетельствуют о том, что короткий курс ацикловира может быть полезен пациентам, которым диагноз был установленный на ранних строках и у которых заболевание имеет распространенный характер или сопровождается гриппоподобными симптомами (1). Следует отметить, что возникновение розового лишая во время беременности (особенно в течение первых 15 недель) связано с преждевременными родами или гибелью плода. Беременным женщинам следует предложить терапию ацикловиром; однако доказательств того, что антивирусная терапия уменьшит акушерские осложнения не существует (2).
Справочные материалы по лечению
1. Contreras-Ruiz J, Peternel S, Jiménez Gutiérrez C, et al: Interventions for pityriasis rosea. Cochrane Database Syst Rev 2019(10):CD005068, 2019. doi: 10.1002/14651858.CD005068.pub3
2. Stashower J, Bruch K, Mosby A, et al: Pregnancy complications associated with pityriasis rosea: A multicenter retrospective study. J Am Acad Dermatol 85(6):1648-1649, 2021. doi: 10.1016/j.jaad.2020.12.063
Основные положения
Розовый лишай – это воспалительное самостоятельно регрессирующее заболевание кожи, возможно, вызванное вирусом герпеса человека 6, 7 или 8 типа или приемом лекарственных препаратов.
Вначале появляется материнская бляшка по типу медальона диаметром 2–10 см и затем возникают центрипетальные высыпания, представленные овальными папулами и бляшками с несколько возвышающимся краем с чешуйками на поверхности, обычно ориентированные вдоль линий натяжения кожи.
Диагноз основывается на данных клинической картины.
Лечение противозудными препаратами, при необходимости, возможно использование кортикостероидов для наружного применения и/или солнечные ванны.
Розовый лишай, возникший в первые 15 недель беременности, связан с преждевременными родами или гибелью плода.
Беременным женщинам следует предложить терапию ацикловиром; даже при отсутствии доказательств, что такое лечение снизит акушерские осложнения.