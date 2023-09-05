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Розовый лишай

Авторы:Shinjita Das, MD MPH, Massachusetts General Hospital
Проверено/пересмотрено сент. 2023

Розовый лишай – воспалительное самокупирующееся заболевание, которое характеризуется образованием диффузных шелушащихся папул или бляшек. Диагноз ставится на основе клинических данных. Лечение обычно не требуется.

Розовый лишай чаще всего развивается в возрасте 10–35 лет. Чаще поражает женщин.

Причиной розового отрубевидного лишая может быть вирусная инфекция (в некоторых исследованиях показана роль вируса герпеса человека 6, 7 и 8 типа) (1, 2). Некоторые препараты (например, ингибиторы АПФ, гидрохлоротиазид, каптоприл, барбитураты, метронидазол, аллопуринол), могут вызвать реакцию, напоминающую розоватый лишай.

Справочные материалы

  1. 1. Mubki TF, Bin Dayel SA, Kadry R: A case of pityriasis rosea concurrent with the novel influenza A (H1N1) infection. Pediatr Dermatol 28(3):341-342, 2011. doi: 10.1111/j.1525-1470.2010.01090.x

  2. 2. Prantsidis A, Rigopoulos D, Papatheodorou G, et al: Detection of human herpesvirus 8 in the skin of patients with pityriasis rosea. Acta Derm Venereol 89(6):604-606, 2009. doi: 10.2340/00015555-0703

Симптомы и признаки розового лишая

Классически заболевание начинается с появления единичного главного очага, напоминающего медальон диаметром от 2 до 10 см на коже туловища или проксимальных участках конечностей. В течение 7–14 дней появляются распространенные центрипетальные высыпания, представленные папулами и бляшками розового или желто-коричневого цвета диаметром от 0,5 до 2 см. Край этих высыпаний чешуйчатый, слегка приподнятый (кружевной воротничок), напоминает стригущий лишай (трихофитию гладкой кожи).

Элементы розового или желтовато-коричневого цвета не столь выражено видны у пациентов с темной кожей. Пятна, которые выглядят более розовыми у пациентов со светлой кожей, выглядят фиолетовыми и/или гиперпигментированными у пациентов с темной кожей.

У большинства пациентов наблюдается зуд, иногда сильный. У детей и беременных женщин могут преобладать папулы с небольшим шелушением или без него. У детей чаще встречается обратный розовый отрубевидный лишай (поражения в подмышках или паху, которые распространяются центробежно).

Проявления розового лишая
Розовый лишай (материнская бляшка)
Розовый лишай (материнская бляшка)

Первоначально у большинства людей развивается одна большая чешуйчатая бляшка (материнская бляшка; стрелка), и в течение 1 - 2 недель могут образовываться небольшие розовые пятна на туловище, руках и ногах.

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Image courtesy of the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.

Розовый лишай
Розовый лишай

При розовом лишае первоначальный очаг сопровождается центростремительным появлением овальных папул и бляшек со слегка приподнятыми краями, обычно появляющимися вдоль линий кожи.

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Image provided by Thomas Habif, MD.

Розовый лишай (голова и туловище)
Розовый лишай (голова и туловище)

Это изображение показывает эритематозные и фиолетовые, овальные, чешуйчатые папулы, сливающиеся в бляшки, на голове и туловище пациента с розовым лишаем

... Прочитайте дополнительные сведения

Image courtesy of Karen McKoy, MD.

Розовый лишай (спина)
Розовый лишай (спина)

На данном изображении показаны фиолетовые, чешуйчатые бляшки на спине и руках пациента с розовым лишаем. Пятна, которые выглядят более розовыми у пациентов со светлой кожей, выглядят фиолетовыми и/или гиперпигментированными у пациентов с темной кожей.

... Прочитайте дополнительные сведения

Image courtesy of Karen McKoy, MD.

Розовый лишай в паху
Розовый лишай в паху

На этой фотографии показан атипичный (обратный) розовый лишай, характеризующийся овальными чешуйчатыми бляшками в паховых складках.

... Прочитайте дополнительные сведения

Изображение предоставлено E. Laurie Tolman, MD.

Розовый лишай (материнская бляшка)
Розовый лишай (материнская бляшка)

Первоначально у большинства людей развивается одна большая чешуйчатая бляшка (материнская бляшка; стрелка), и в течение 1 - 2 недель могут образовываться небольшие розовые пятна на туловище, руках и ногах.

... Прочитайте дополнительные сведения

Image courtesy of the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.

Розовый лишай
Розовый лишай

При розовом лишае первоначальный очаг сопровождается центростремительным появлением овальных папул и бляшек со слегка приподнятыми краями, обычно появляющимися вдоль линий кожи.

... Прочитайте дополнительные сведения

Image provided by Thomas Habif, MD.

Розовый лишай (голова и туловище)
Розовый лишай (голова и туловище)

Это изображение показывает эритематозные и фиолетовые, овальные, чешуйчатые папулы, сливающиеся в бляшки, на голове и туловище пациента с розовым лишаем

... Прочитайте дополнительные сведения

Image courtesy of Karen McKoy, MD.

Розовый лишай (спина)
Розовый лишай (спина)

На данном изображении показаны фиолетовые, чешуйчатые бляшки на спине и руках пациента с розовым лишаем. Пятна, которые выглядят более розовыми у пациентов со светлой кожей, выглядят фиолетовыми и/или гиперпигментированными у пациентов с темной кожей.

... Прочитайте дополнительные сведения

Image courtesy of Karen McKoy, MD.

Розовый лишай в паху
Розовый лишай в паху

На этой фотографии показан атипичный (обратный) розовый лишай, характеризующийся овальными чешуйчатыми бляшками в паховых складках.

... Прочитайте дополнительные сведения

Изображение предоставлено E. Laurie Tolman, MD.

В типичных случаях высыпания располагаются вдоль линий натяжения кожи, что при появлении множественных высыпаний на коже спины создает картину рождественской елки.

У некоторых больных появлению высыпаний предшествует продромальный период с недомоганием, головной болью и иногда артралгией.

Диагностика розового лишая

  • Клиническая оценка

Диагноз розового питириаза устанавливают на основании данных клинической картины и локализации высыпаний.

Дифференциальный диагноз включает:

Проведение серологических исследований на сифилис показано при поражении кожи ладоней и стоп, при отсутствии материнской бляшки или при появлении высыпаний в нехарактерной последовательности или при нетипичной локализации.

Лечение розового лишая

  • Противозудная терапия

Никакой специальной терапии не требуется, поскольку высыпания обычно проходят в течение 5 недель, а рецидивы наблюдаются редко.

Естественный или искусственный ультрафиолет может ускорить разрешение высыпаний.

При необходимости можно применять противозудные препараты, например наружные глюкокортикостероиды, пероральные антигистаминные препараты или наружные средства.

Ограниченные данные свидетельствуют о том, что короткий курс ацикловира может быть полезен пациентам, которым диагноз был установленный на ранних строках и у которых заболевание имеет распространенный характер или сопровождается гриппоподобными симптомами (1). Следует отметить, что возникновение розового лишая во время беременности (особенно в течение первых 15 недель) связано с преждевременными родами или гибелью плода. Беременным женщинам следует предложить терапию ацикловиром; однако доказательств того, что антивирусная терапия уменьшит акушерские осложнения не существует (2).

Справочные материалы по лечению

  1. 1. Contreras-Ruiz J, Peternel S, Jiménez Gutiérrez C, et al: Interventions for pityriasis rosea. Cochrane Database Syst Rev 2019(10):CD005068, 2019. doi: 10.1002/14651858.CD005068.pub3

  2. 2. Stashower J, Bruch K, Mosby A, et al: Pregnancy complications associated with pityriasis rosea: A multicenter retrospective study. J Am Acad Dermatol 85(6):1648-1649, 2021. doi: 10.1016/j.jaad.2020.12.063

Основные положения

  • Розовый лишай – это воспалительное самостоятельно регрессирующее заболевание кожи, возможно, вызванное вирусом герпеса человека 6, 7 или 8 типа или приемом лекарственных препаратов.

  • Вначале появляется материнская бляшка по типу медальона диаметром 2–10 см и затем возникают центрипетальные высыпания, представленные овальными папулами и бляшками с несколько возвышающимся краем с чешуйками на поверхности, обычно ориентированные вдоль линий натяжения кожи.

  • Диагноз основывается на данных клинической картины.

  • Лечение противозудными препаратами, при необходимости, возможно использование кортикостероидов для наружного применения и/или солнечные ванны.

  • Розовый лишай, возникший в первые 15 недель беременности, связан с преждевременными родами или гибелью плода.

  • Беременным женщинам следует предложить терапию ацикловиром; даже при отсутствии доказательств, что такое лечение снизит акушерские осложнения.

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