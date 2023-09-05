Классически заболевание начинается с появления единичного главного очага, напоминающего медальон диаметром от 2 до 10 см на коже туловища или проксимальных участках конечностей. В течение 7–14 дней появляются распространенные центрипетальные высыпания, представленные папулами и бляшками розового или желто-коричневого цвета диаметром от 0,5 до 2 см. Край этих высыпаний чешуйчатый, слегка приподнятый (кружевной воротничок), напоминает стригущий лишай (трихофитию гладкой кожи).

Элементы розового или желтовато-коричневого цвета не столь выражено видны у пациентов с темной кожей. Пятна, которые выглядят более розовыми у пациентов со светлой кожей, выглядят фиолетовыми и/или гиперпигментированными у пациентов с темной кожей.

У большинства пациентов наблюдается зуд, иногда сильный. У детей и беременных женщин могут преобладать папулы с небольшим шелушением или без него. У детей чаще встречается обратный розовый отрубевидный лишай (поражения в подмышках или паху, которые распространяются центробежно).

Проявления розового лишая Розовый лишай (материнская бляшка) Первоначально у большинства людей развивается одна большая чешуйчатая бляшка (материнская бляшка; стрелка), и в течение 1 - 2 недель могут образовываться небольшие розовые пятна на туловище, руках и ногах. ... Прочитайте дополнительные сведения Image courtesy of the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention. Розовый лишай При розовом лишае первоначальный очаг сопровождается центростремительным появлением овальных папул и бляшек со слегка приподнятыми краями, обычно появляющимися вдоль линий кожи. ... Прочитайте дополнительные сведения Image provided by Thomas Habif, MD. Розовый лишай (голова и туловище) Это изображение показывает эритематозные и фиолетовые, овальные, чешуйчатые папулы, сливающиеся в бляшки, на голове и туловище пациента с розовым лишаем ... Прочитайте дополнительные сведения Image courtesy of Karen McKoy, MD. Розовый лишай (спина) На данном изображении показаны фиолетовые, чешуйчатые бляшки на спине и руках пациента с розовым лишаем. Пятна, которые выглядят более розовыми у пациентов со светлой кожей, выглядят фиолетовыми и/или гиперпигментированными у пациентов с темной кожей. ... Прочитайте дополнительные сведения Image courtesy of Karen McKoy, MD. Розовый лишай в паху На этой фотографии показан атипичный (обратный) розовый лишай, характеризующийся овальными чешуйчатыми бляшками в паховых складках. ... Прочитайте дополнительные сведения Изображение предоставлено E. Laurie Tolman, MD. Розовый лишай (материнская бляшка) Первоначально у большинства людей развивается одна большая чешуйчатая бляшка (материнская бляшка; стрелка), и в течение 1 - 2 недель могут образовываться небольшие розовые пятна на туловище, руках и ногах. ... Прочитайте дополнительные сведения Image courtesy of the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention. Розовый лишай При розовом лишае первоначальный очаг сопровождается центростремительным появлением овальных папул и бляшек со слегка приподнятыми краями, обычно появляющимися вдоль линий кожи. ... Прочитайте дополнительные сведения Image provided by Thomas Habif, MD. Розовый лишай (голова и туловище) Это изображение показывает эритематозные и фиолетовые, овальные, чешуйчатые папулы, сливающиеся в бляшки, на голове и туловище пациента с розовым лишаем ... Прочитайте дополнительные сведения Image courtesy of Karen McKoy, MD. Розовый лишай (спина) На данном изображении показаны фиолетовые, чешуйчатые бляшки на спине и руках пациента с розовым лишаем. Пятна, которые выглядят более розовыми у пациентов со светлой кожей, выглядят фиолетовыми и/или гиперпигментированными у пациентов с темной кожей. ... Прочитайте дополнительные сведения Image courtesy of Karen McKoy, MD. Розовый лишай в паху На этой фотографии показан атипичный (обратный) розовый лишай, характеризующийся овальными чешуйчатыми бляшками в паховых складках. ... Прочитайте дополнительные сведения Изображение предоставлено E. Laurie Tolman, MD.

В типичных случаях высыпания располагаются вдоль линий натяжения кожи, что при появлении множественных высыпаний на коже спины создает картину рождественской елки.

У некоторых больных появлению высыпаний предшествует продромальный период с недомоганием, головной болью и иногда артралгией.