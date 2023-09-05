Лихеноидный парапсориаз – это клональное Т-клеточное заболевание, которое может развиться в ответ на инородные антигены (например, при инфекционных заболеваниях или приеме препаратов) и может ассоциироваться с Т-клеточной лимфомой кожи. Диагноз ставится на основе клинических данных. Лечение может включать различные препараты для наружного и перорального применения.

Лихеноидный парапсориаз отчетливо разделяется на острую и хроническую форму, которые являются разными нозологическими единицами; однако острый лихеноидный парапсориаз может перейти в хроническую форму. Острая форма обычно развивается у детей и подростков в виде скоплений бессимптомных высыпаний, напоминающих ветряную оспу, которые обычно регрессируют в течение нескольких недель или месяцев, часто оставляя рубцы. Поражения, которые выглядят эритематозными на светлой коже, могут выглядеть более фиолетовыми или коричневыми на темной коже.

Могут быть эффективны антибиотики (например, тетрациклины, эритромицин) или фототерапия.

Острый лихеноидный парапсориаз Изображение DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Лихеноидный парапсориаз Изображение Image courtesy of Karen McKoy, MD.

При хронической форме лихиноидного парапсориаза вначале возникают более плоские, красно-коричневые папулы с чешуйками на поверхности, которые регрессируют спустя месяцы или позже.

Диагностика лихеноидного парапсориаза Клиническая оценка

Иногда биопсия Диагноз лихеноидного парапсориаза устанавливают на основании данных клинической картины и локализации высыпаний. Биопсия проводится в том случае, когда клинические данные не дают результатов. Дифференциальный диагноз лихеноидного парапсориаза включает следуюшее: Каплевидный псориаз

Мелкобляшечный парапсориаз

Вторичный сифилис

Грибовидный микоз с участками гипопигментации (форма кожной Т-клеточной лимфомы)

Лечение острого лихеноидного парапсориаза Различные местные и пероральные препараты Лечение лихеноидного парапсориаза часто неэффективно, но солнечный свет, местные кортикостероиды и такролимус, пероральные антибиотики, фототерапия и иммунодепрессанты ранее применялись с переменным успехом (1).