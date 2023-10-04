Мигрирующая кожная личинка является кожным проявлением инфицирования анкилостомой. Диагноз ставится на основе клинических данных. Лечение – пероральная или местная антигельминтная терапия.

Мигрирующая кожная личинка вызывают виды Ancylostoma, чаще всего кошачья или собачья анкилостома Ancylostoma braziliense.

Из яиц анкилостом в фекалиях собак или кошек появляются заразные личинки, если экскременты остаются в теплой влажной земле или песке. Передача происходит в тот момент, когда кожа непосредственно контактирует с загрязненной почвой или песком, и личинки проникают в такую незащищенную кожу, обычно в области стоп, ног, ягодиц или спины.

Мигрирующая кожная личинка встречается по всему миру, но чаще всего в тропическом климате. Считается, что появление этого заболевания в странах, где ранее оно отсутствовало, связано с изменением климата (1).

Мигрирующая кожная личинка Изображение © Springer Science+Business Media

Мигрирующая кожная личинка Изображение Image courtesy of Karen McKoy, MD.

Мигрирующая кожная личинка вызывает интенсивный зуд. К симптомам относятся эритема и папулы в месте проникновения, за которыми следует извилистый, нитевидный подкожный след красновато-коричневого воспаления. У пациентов также могут развиться папулы и везикулы, напоминающие фолликулит, так называемый анкилостомный фолликулит.

Мигрирующая кожная личинка может осложняться самостоятельно регрессирующей легочной реакцией, называемой синдромом Леффлера (очаговые инфильтраты в легких и эозинофилия в периферической крови)(2).

Диагноз кожной мигрирующей личинки ставится на основе анамнезе и клинических проявлениях.

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