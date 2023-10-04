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Мигрирующая кожная личинка

(«ползущие» высыпания)

Авторы:James G. H. Dinulos, MD, Geisel School of Medicine at Dartmouth
Проверено/пересмотрено окт. 2023

Мигрирующая кожная личинка является кожным проявлением инфицирования анкилостомой. Диагноз ставится на основе клинических данных. Лечение – пероральная или местная антигельминтная терапия.

Мигрирующая кожная личинка вызывают виды Ancylostoma, чаще всего кошачья или собачья анкилостома Ancylostoma braziliense.

Из яиц анкилостом в фекалиях собак или кошек появляются заразные личинки, если экскременты остаются в теплой влажной земле или песке. Передача происходит в тот момент, когда кожа непосредственно контактирует с загрязненной почвой или песком, и личинки проникают в такую незащищенную кожу, обычно в области стоп, ног, ягодиц или спины.

Мигрирующая кожная личинка встречается по всему миру, но чаще всего в тропическом климате. Считается, что появление этого заболевания в странах, где ранее оно отсутствовало, связано с изменением климата (1).

Мигрирующая кожная личинка вызывает интенсивный зуд. К симптомам относятся эритема и папулы в месте проникновения, за которыми следует извилистый, нитевидный подкожный след красновато-коричневого воспаления. У пациентов также могут развиться папулы и везикулы, напоминающие фолликулит, так называемый анкилостомный фолликулит.

Мигрирующая кожная личинка может осложняться самостоятельно регрессирующей легочной реакцией, называемой синдромом Леффлера (очаговые инфильтраты в легких и эозинофилия в периферической крови)(2).

Диагноз кожной мигрирующей личинки ставится на основе анамнезе и клинических проявлениях.

Общие справочные материалы

  1. 1. Ahmed A, Hemaida MA, Hagelnur AA, et al: Sudden emergence and spread of cutaneous larva migrans in Sudan: A case series calls for urgent actions. IDCases 32:e01789, 2023. doi: 10.1016/j.idcr.2023.e01789

  2. 2. Podder I, Chandra S, Gharami RC: Loeffler's syndrome following cutaneous larva migrans: An uncommon sequel. Indian J Dermatol 61(2):190–192, 2016. doi: 10.4103/0019-5154.177753

Лечение мигрирующей кожной личинки

  • Пероральная или местная антигельминтная терапия

Хотя инфицирование обычно разрешается самопроизвольно через несколько недель, дискомфорт и риск вторичной бактериальной инфекции служат основанием для проведения лечения.

Лечение заключается в антигельминтной терапии пероральными или местными средствами. Как правило, предпочтение отдается пероральным препаратам, поскольку они хорошо переносятся, их легче использовать и получать, чем средства местного действия. Пероральные ивермектин и альбендазол являются эффективными методами лечения. В качестве альтернативы могут использоваться альбендазол в виде 10%-ной мази (комбинированный) и тиабендазол в виде 15%-ной жидкости или крема (комбинированный).

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