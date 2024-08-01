Альбинизм (кожные изменения) Изображение Image courtesy of Noah S. Scheinfeld, MD, and the Dermatology Online Journal.

Кожноглазной альбинизм (ГКА) – это группа редких наследуемых заболеваний, при которых сохраняется нормальное число меланоцитов, но образование меланина значительно снижено или отсутствует. ГКА встречается во всем мире у людей всех рас. При этом наблюдается одновременное поражение кожи и глаз (офтальмопатология). Поражение глаз включает нарушение развития зрительного тракта, проявляющееся гипоплазией зрительной ямки, снижением числа фоторецепторов и неправильной закладкой волокон зрительной хиазмы.

Альбинизм (глазные проявления) Изображение BSIP, KOKEL/SCIENCE PHOTO LIBRARY

В большинстве случаев ГКА наследуется аутосомно-рецессивно; аутосомно-доминантное наследование наблюдается редко. Существует 8 генетических форм ГКА, из которых первые 4 хорошо изучены. См. таблицу Типы и фенотипы глазокожного альбинизма (ГКА).

Таблица Типы и фенотипы глазокожного альбинизма (ГКА) Таблица

Синдромы Неттлшипа-Фоллса (глазной альбинизм 1 [OA1]) и Форсиуса-Эрикссона (OA2) встречаются крайне редко по сравнению с OКA. Характер наследования Х-сцепленный доминантный. Обычно симптомы ограничиваются глазами, но кожа может быть гипопигментированной. У больных ГА1 может развиваться поздняя нейросенсорная тугоухость.

В другой группе наследуемых заболеваний клинический фенотип ГКА развивается вместе с геморрагическими гемостазиопатиями. При синдроме Германски–Пудлака выявляются изменения, характерные для ГКА, тромбоцитопатия и отложением липофусцина в лизосомах (что может привести к фиброзу легких и гранулематозному колиту). Этот синдром встречается редко, за исключением людей, имеющих семейное происхождение из Пуэрто-Рико, где его частота составляет примерно 1 на 1800 случаев (1). При синдроме Чедиака–Хигаси поражаются кожа и глаза, волосы имеют серебристо-серый цвет и отмечается снижение содержания плотных гранул в тромбоцитах, что приводит к развитию геморрагического диатеза. У больных синдромом Чедиака-Хигаши имеется тяжелый иммунодефицит, обусловленный патологией литических гранул лимфоцитов и развивается тяжелая нейродегенерация.