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Альбинизм

Авторы:Shinjita Das, MD MPH, Massachusetts General Hospital
Проверено/пересмотрено авг. 2024

Кожноглазной альбинизм – это наследуемый дефект образования меланина, вызывающий диффузную гипопигментацию кожи, волос и глаз. Глазной альбинизм поражает глаза, но, как правило, не кожу. Поражение глаз вызывает светобоязнь, стробизм, нистагм и ухудшение зрения. Диагноз глазокожного альбинизма обычно очевиден при обследовании кожи, но необходимо также обследование глаз. В настоящее время не существует методов лечения очагов поражения на коже, за исключением фотозащитных мер.

(См. также Обзор нарушений пигментации (Overview of Pigmentation Disorders)).

Патофизиология альбинизма

Кожноглазной альбинизм (ГКА) – это группа редких наследуемых заболеваний, при которых сохраняется нормальное число меланоцитов, но образование меланина значительно снижено или отсутствует. ГКА встречается во всем мире у людей всех рас. При этом наблюдается одновременное поражение кожи и глаз (офтальмопатология). Поражение глаз включает нарушение развития зрительного тракта, проявляющееся гипоплазией зрительной ямки, снижением числа фоторецепторов и неправильной закладкой волокон зрительной хиазмы.

В большинстве случаев ГКА наследуется аутосомно-рецессивно; аутосомно-доминантное наследование наблюдается редко. Существует 8 генетических форм ГКА, из которых первые 4 хорошо изучены. См. таблицу Типы и фенотипы глазокожного альбинизма (ГКА).

Таблица
Таблица

Типы и фенотипы глазокожного альбинизма (ГКА)

Тип (номер OMIM)

Дефект или мутация

Фенотипы

Примечания

Тип I

Мутации в гене TYR приводят к отсутствию (ГКА 1A) или снижению (ГКА 1B) активности тирозиназы.

Тирозиназа катализирует несколько этапов синтеза меланина.

При ОКА1А кожа и волосы молочно-белые, глаза серо-голубые (снижение остроты зрения при этой форме ОКА наиболее выражено).

При ОКА1В уровень пигментного разведения варьирует от очевидного до едва различимого.

ГКА 1А составляет 40% всех ГКА.

Тип II (203200)

P ген (розовых глаз)

Функция P-протеина пока еще не известна, но вероятно может участвовать в регуляции рН органелл и накопления вакуольного глутатиона.

ГКА типа II характеризуется фенотипами со снижением содержания пигмента, которое варьирует от минимального до умеренного. Если на кожу действуют солнечные лучи, то могут развиваться пигментные невусы и лентиго; некоторые лентиго увеличиваются и темнеют. Цвет глаз значительно варьирует.

Активность тирозиназы сохранена.

Тип II составляет 50% всех ОКА и является наиболее распространенной формой ОКА в Африке.

Тип III (203290)

Ген, кодирующий тирозиназа-зависимый белок 1 (TYRP1)

Продукт этого гена важен для синтеза эумеланина — наиболее распространенного из трех типов меланина, придающего цвет коже, волосам и глазам.

При ГКА III типа кожа коричневого цвета, волосы рыжие, глаза могут быть голубыми или коричневыми.

Тип III развивается только у темнокожих людей (с фототипом кожи по Фитцпатрику III–V—см. таблицу Классификация типов кожи по Фитцпатрику).

Тип IV (606574)

SLC45A2 ген

Этот ген кодирует мембранный транспортный белок, участвующий в обработке тирозиназы и транспортировке белков в меланосомы.

Фенотип ГКА IV типа сходен с таковым при II типе.

Тип IV является крайне редкой формой.

Этот тип является наиболее распространенной формой ОКА в Японии.

Тип V (615312)

Связан с хромосомой 4q24

Эта хромосома расположена в области, которая может кодировать лизосомальные белки.

При ГКА типа V кожа белого цвета, а волосы окрашены в золотистый цвет.

Тип VI (113750)

Связан с мутациями гена SLC45A5

Этот ген кодирует мембранный транспортерный белок.

При ГКА VI типа кожа может быть белой, а волосы при рождении могут быть светлыми, но потемнеть с возрастом.

Тип VII (615179)

Мутации гена C10ORF11

Этот ген кодирует богатый лейцином белок, который может играть роль в дифференцировке меланоцитов.

При ГКА VII типа содержание пигмента в коже снижено, а цвет волос может варьировать от белого до коричневого.

Тип VIII (619165)

Связан с мутацией гена, кодирующего допахром-таутомеразу (DCT) на хромосоме 13q32

Этот ген кодирует фермент, который играет роль в изменении цвета пигмента кожи.

При ГКА VIII типа кожа и волосы слабо гипопигментированы.

Синдромы Неттлшипа-Фоллса (глазной альбинизм 1 [OA1]) и Форсиуса-Эрикссона (OA2) встречаются крайне редко по сравнению с OКA. Характер наследования Х-сцепленный доминантный. Обычно симптомы ограничиваются глазами, но кожа может быть гипопигментированной. У больных ГА1 может развиваться поздняя нейросенсорная тугоухость.

В другой группе наследуемых заболеваний клинический фенотип ГКА развивается вместе с геморрагическими гемостазиопатиями. При синдроме Германски–Пудлака выявляются изменения, характерные для ГКА, тромбоцитопатия и отложением липофусцина в лизосомах (что может привести к фиброзу легких и гранулематозному колиту). Этот синдром встречается редко, за исключением людей, имеющих семейное происхождение из Пуэрто-Рико, где его частота составляет примерно 1 на 1800 случаев (1). При синдроме Чедиака–Хигаси поражаются кожа и глаза, волосы имеют серебристо-серый цвет и отмечается снижение содержания плотных гранул в тромбоцитах, что приводит к развитию геморрагического диатеза. У больных синдромом Чедиака-Хигаши имеется тяжелый иммунодефицит, обусловленный патологией литических гранул лимфоцитов и развивается тяжелая нейродегенерация.

Общие справочные материалы

  1. 1. Witkop CJ, Almadovar C, Piñeiro B, et al : Hermansky-Pudlak syndrome (HPS). An epidemiologic study. Ophthalmic Paediatr Genet 11(3):245-250. doi: 10.3109/13816819009020986

Симптомы и признаки альбинизма

Разные генетические формы окулокутанного альбинизма характеризуются рядом фенотипов. См. таблицу Типы и фенотипы глазокожного альбинизма (ГКА).

У пациентов с поражением глаз может наблюдаться снижение пигментации сетчатки, что приводит к повышенной чувствительности к свету (фотофобии) и избеганию света. Кроме того, по-видимому, вследствие нарушения закладки нервных волокон в зрительных нервах развиваются нистагм, страбизм, снижение остроты зрения и потеря бинокулярного зрения.

Диагностика альбинизма

  • Клиническая оценка

Диагностика всех типов ГКА и ГА основывается на обследовании кожи и глаз. При раннем обследовании глаз может выявляться прозрачность радужки, гипоплазия зрительной ямки, снижение остроты зрения, страбизм и нистагм.

Поскольку не всегда возможно различить подтипы ГКА, может быть полезным генетическое тестирование.

Лечение альбинизма

  • Строгая фотозащита

  • Иногда хирургическая коррекция страбизма

Не существует методов излечения альбинизма.

Пациенты подвержены высокому риску развития солнечных ожогов и рака кожи (в особенности сквамозно-клеточной карциномы) и должны избегать прямого попадания солнечных лучей на кожу, использовать солнечные очки с фильтром для ультрафиолетовых лучей (УФ), носить солнцезащитную одежду с УФ-защитным фактором 50 или выше, и использовать солнцезащитный крем с максимально высоким фактором защиты от солнца широкого спектра (SPF) 50 или выше, который защищает от УФ-А и УФ-В излучения (см. Профилактика воздействия солнца).

Пациенты с ГКА должны регулярно проходить обследование кожных покровов. Следует отметить, что меланома, которая развивается у пациентов с ГКА, часто является амеланотической; распространенные участки ее появления - это спина и ноги.

Некоторые хирургические вмешательства помогают уменьшить страбизм.

Основные положения

  • Глазокожный альбинизм – это группа редких заболеваний, обычно наследуемых аутосомно-рецессивно, сопровождающихся гипопигментацией кожи, волос и глаз.

  • Поражение глаз сопровождается повышенной чувствительностью к свету и часто нистагмом, страбизмом, снижением остроты зрения и потерей бинокулярного зрения.

  • Для установления диагноза требуется обследование кожи и глаз.

  • Больных следует обучить методам строгой фотозащиты кожи и глаз от солнечного света.

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