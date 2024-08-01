Кожноглазной альбинизм – это наследуемый дефект образования меланина, вызывающий диффузную гипопигментацию кожи, волос и глаз. Глазной альбинизм поражает глаза, но, как правило, не кожу. Поражение глаз вызывает светобоязнь, стробизм, нистагм и ухудшение зрения. Диагноз глазокожного альбинизма обычно очевиден при обследовании кожи, но необходимо также обследование глаз. В настоящее время не существует методов лечения очагов поражения на коже, за исключением фотозащитных мер.
(См. также Обзор нарушений пигментации (Overview of Pigmentation Disorders)).
Патофизиология альбинизма
Image courtesy of Noah S. Scheinfeld, MD, and the Dermatology Online Journal.
Кожноглазной альбинизм (ГКА) – это группа редких наследуемых заболеваний, при которых сохраняется нормальное число меланоцитов, но образование меланина значительно снижено или отсутствует. ГКА встречается во всем мире у людей всех рас. При этом наблюдается одновременное поражение кожи и глаз (офтальмопатология). Поражение глаз включает нарушение развития зрительного тракта, проявляющееся гипоплазией зрительной ямки, снижением числа фоторецепторов и неправильной закладкой волокон зрительной хиазмы.
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В большинстве случаев ГКА наследуется аутосомно-рецессивно; аутосомно-доминантное наследование наблюдается редко. Существует 8 генетических форм ГКА, из которых первые 4 хорошо изучены. См. таблицу Типы и фенотипы глазокожного альбинизма (ГКА).
Типы и фенотипы глазокожного альбинизма (ГКА)
Тип (номер OMIM)
Дефект или мутация
Фенотипы
Примечания
Тип I
Мутации в гене TYR приводят к отсутствию (ГКА 1A) или снижению (ГКА 1B) активности тирозиназы.
Тирозиназа катализирует несколько этапов синтеза меланина.
При ОКА1А кожа и волосы молочно-белые, глаза серо-голубые (снижение остроты зрения при этой форме ОКА наиболее выражено).
При ОКА1В уровень пигментного разведения варьирует от очевидного до едва различимого.
ГКА 1А составляет 40% всех ГКА.
Тип II (203200)
P ген (розовых глаз)
Функция P-протеина пока еще не известна, но вероятно может участвовать в регуляции рН органелл и накопления вакуольного глутатиона.
ГКА типа II характеризуется фенотипами со снижением содержания пигмента, которое варьирует от минимального до умеренного. Если на кожу действуют солнечные лучи, то могут развиваться пигментные невусы и лентиго; некоторые лентиго увеличиваются и темнеют. Цвет глаз значительно варьирует.
Активность тирозиназы сохранена.
Тип II составляет 50% всех ОКА и является наиболее распространенной формой ОКА в Африке.
Тип III (203290)
Ген, кодирующий тирозиназа-зависимый белок 1 (TYRP1)
Продукт этого гена важен для синтеза эумеланина — наиболее распространенного из трех типов меланина, придающего цвет коже, волосам и глазам.
При ГКА III типа кожа коричневого цвета, волосы рыжие, глаза могут быть голубыми или коричневыми.
Тип III развивается только у темнокожих людей (с фототипом кожи по Фитцпатрику III–V—см. таблицу Классификация типов кожи по Фитцпатрику).
Тип IV (606574)
SLC45A2 ген
Этот ген кодирует мембранный транспортный белок, участвующий в обработке тирозиназы и транспортировке белков в меланосомы.
Фенотип ГКА IV типа сходен с таковым при II типе.
Тип IV является крайне редкой формой.
Этот тип является наиболее распространенной формой ОКА в Японии.
Тип V (615312)
Связан с хромосомой 4q24
Эта хромосома расположена в области, которая может кодировать лизосомальные белки.
При ГКА типа V кожа белого цвета, а волосы окрашены в золотистый цвет.
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Тип VI (113750)
Связан с мутациями гена SLC45A5
Этот ген кодирует мембранный транспортерный белок.
При ГКА VI типа кожа может быть белой, а волосы при рождении могут быть светлыми, но потемнеть с возрастом.
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Тип VII (615179)
Мутации гена C10ORF11
Этот ген кодирует богатый лейцином белок, который может играть роль в дифференцировке меланоцитов.
При ГКА VII типа содержание пигмента в коже снижено, а цвет волос может варьировать от белого до коричневого.
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Тип VIII (619165)
Связан с мутацией гена, кодирующего допахром-таутомеразу (DCT) на хромосоме 13q32
Этот ген кодирует фермент, который играет роль в изменении цвета пигмента кожи.
При ГКА VIII типа кожа и волосы слабо гипопигментированы.
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Синдромы Неттлшипа-Фоллса (глазной альбинизм 1 [OA1]) и Форсиуса-Эрикссона (OA2) встречаются крайне редко по сравнению с OКA. Характер наследования Х-сцепленный доминантный. Обычно симптомы ограничиваются глазами, но кожа может быть гипопигментированной. У больных ГА1 может развиваться поздняя нейросенсорная тугоухость.
В другой группе наследуемых заболеваний клинический фенотип ГКА развивается вместе с геморрагическими гемостазиопатиями. При синдроме Германски–Пудлака выявляются изменения, характерные для ГКА, тромбоцитопатия и отложением липофусцина в лизосомах (что может привести к фиброзу легких и гранулематозному колиту). Этот синдром встречается редко, за исключением людей, имеющих семейное происхождение из Пуэрто-Рико, где его частота составляет примерно 1 на 1800 случаев (1). При синдроме Чедиака–Хигаси поражаются кожа и глаза, волосы имеют серебристо-серый цвет и отмечается снижение содержания плотных гранул в тромбоцитах, что приводит к развитию геморрагического диатеза. У больных синдромом Чедиака-Хигаши имеется тяжелый иммунодефицит, обусловленный патологией литических гранул лимфоцитов и развивается тяжелая нейродегенерация.
Общие справочные материалы
1. Witkop CJ, Almadovar C, Piñeiro B, et al : Hermansky-Pudlak syndrome (HPS). An epidemiologic study. Ophthalmic Paediatr Genet 11(3):245-250. doi: 10.3109/13816819009020986
Симптомы и признаки альбинизма
Разные генетические формы окулокутанного альбинизма характеризуются рядом фенотипов. См. таблицу Типы и фенотипы глазокожного альбинизма (ГКА).
У пациентов с поражением глаз может наблюдаться снижение пигментации сетчатки, что приводит к повышенной чувствительности к свету (фотофобии) и избеганию света. Кроме того, по-видимому, вследствие нарушения закладки нервных волокон в зрительных нервах развиваются нистагм, страбизм, снижение остроты зрения и потеря бинокулярного зрения.
Диагностика альбинизма
Клиническая оценка
Диагностика всех типов ГКА и ГА основывается на обследовании кожи и глаз. При раннем обследовании глаз может выявляться прозрачность радужки, гипоплазия зрительной ямки, снижение остроты зрения, страбизм и нистагм.
Поскольку не всегда возможно различить подтипы ГКА, может быть полезным генетическое тестирование.
Лечение альбинизма
Строгая фотозащита
Иногда хирургическая коррекция страбизма
Не существует методов излечения альбинизма.
Пациенты подвержены высокому риску развития солнечных ожогов и рака кожи (в особенности сквамозно-клеточной карциномы) и должны избегать прямого попадания солнечных лучей на кожу, использовать солнечные очки с фильтром для ультрафиолетовых лучей (УФ), носить солнцезащитную одежду с УФ-защитным фактором 50 или выше, и использовать солнцезащитный крем с максимально высоким фактором защиты от солнца широкого спектра (SPF) 50 или выше, который защищает от УФ-А и УФ-В излучения (см. Профилактика воздействия солнца).
Пациенты с ГКА должны регулярно проходить обследование кожных покровов. Следует отметить, что меланома, которая развивается у пациентов с ГКА, часто является амеланотической; распространенные участки ее появления - это спина и ноги.
Некоторые хирургические вмешательства помогают уменьшить страбизм.
Основные положения
Глазокожный альбинизм – это группа редких заболеваний, обычно наследуемых аутосомно-рецессивно, сопровождающихся гипопигментацией кожи, волос и глаз.
Поражение глаз сопровождается повышенной чувствительностью к свету и часто нистагмом, страбизмом, снижением остроты зрения и потерей бинокулярного зрения.
Для установления диагноза требуется обследование кожи и глаз.
Больных следует обучить методам строгой фотозащиты кожи и глаз от солнечного света.