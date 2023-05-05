Натоптыши и кожный рог

Омозолелости и кожный рог представляют собой ограниченные участки гиперкератоза в месте периодического давления и трения. Натоптыши располагаются более поверхностно, охватывают более обширный участок кожи и обычно не сопровождаются симптомами. Кожный рог залегает глубже, на ограниченном участке кожи и часто сопровождается болезненностью. Диагноз устанавливают по внешнему виду. Лечение проводится путем мануальной абразии с применением кератолитиков либо без них. Профилактические мероприятия включают биомеханическую коррекцию, например смену обуви. Редко требуется хирургическое вмешательство.

Причиной развития натоптышей и кожного рогов является периодическое давление, обычно наблюдающееся в области костных выступов (например, пяточных костей, головок плюсневых костей).

Кожный рог состоит из четко отграниченной гиперкератотической пробки размером с горошину или несколько крупнее, которая погружена в большую часть подлежащей дермы. Может развиться бурсит подлежащей адвентиции. Кожный рог развивается в области выступающих костей, в особенности на пальцах и подошвенной поверхности. Водяная мозоль может сформироваться в области межпальцевых складок. В большинстве случаев кожный рог возникает в результате ношения тесной обуви, но кожные рога маленького размера на участках кожи ладоней и стоп, не подверженных действию повышенных механических нагрузок, может быть проявлением врожденного точечного кератоза.

Кожный рог (на мизинце) Скрыть подробности Кожный нарост (в центральной части мизинца стопы) представляет собой диск из затвердевшей ткани, часто окруженный покрасневшей кожей. JANE SHEMILT/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Омозолелости не имеют скопления роговых масс в центре и поверхность их более гладкая. Обычно они возникают на кистях или стопах, но могут появляться на любом участке кожного покрова, в особенности у лиц, работа которых связана с повторным механическим воздействием на определенные участки (например, область нижней челюсти и ключицы у скрипачей).

Мозоль (на пятке) Скрыть подробности Мозоль является уплотненным участком кожи, который стал относительно толстым и жестким в ответ на повторное трение, давление или другое раздражение. DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Симптомы и признаки натоптышей и кожного рога Омозолелости обычно бессимптомны, но при очень сильном трении может возникать утолщение кожи и ее раздражение, сопровождающееся умеренным неприятным чувством жжения. Иногда неприятные ощущения от мозоли на пальцах ног могут имитировать проявления межпальцевой невралгии. Кожный рог может быть болезненным или чувствительным при нажатии. Под кожным рогом иногда формируются сумка или карман, заполненные жидкостью.

Диагностика натоптышей и кожного рога Клиническая оценка Кожный рог можно дифференцировать с подошвенной бородавкой или омозолелостью путем срезания и удаления утолщенной кожи. После удаления роговых масс при омозолелости обнажается гладкая прозрачная кожа, тогда как при бородавке появляется четко отграниченное образование, иногда представленное мягкими мацерированными тканями или центрально расположенными черными точками (точечные кровотечения), представляющими собой тромбированные капилляры. При удалении роговых масс с кожного рога выявляется четко отграниченная желтовато-коричневая прозрачная сердцевина, нарушающая нормальное строение сосочкового слоя дермы.

Лечение натоптышей и кожного рога Ручное удаление

Кератолитики

Использование ортопедических стелек

Изменение биомеханики стопы

Иногда необходима помощь специалиста по уходу за ногами Ручное удаление Использование пилочки для ногтей или пемзы сразу после мытья часто является простым способом ручного удаления гиперкератотических масс. Кератолитики Можно также использовать кератолитики (например, 17% салициловая кислота в коллодии, пластырь с 40% салициловой кислотой, 40% мочевина), соблюдая меры предосторожности, чтобы не допустить попадания веществ на здоровую кожу. Здоровую кожу можно защитить предварительным нанесением вазелина перед применением кератолитика. Амортизация и биомеханика стопы Использование ортопедических подушечек и изменение биомеханики стопы может помочь предотвратить образование кожного рога и облегчить лечение имеющегося кожного рога. Хотя давление на пораженную область трудно исключить, его следует уменьшить и перераспределить. При возникновении гиперкератотических образований на стопе важно использовать мягкую удобную обувь; она должна иметь достаточно свободного пространства для первого пальца, чтобы он мог там свободно двигаться. Модная обувь часто ограничивает свободу движений пальцев. Следует отказаться от обуви, ношение которой вызывает неприятные ощущения в области очага поражения. Перераспределить давление можно при помощи подушечек или колец подходящих формы и размера, защитных повязок из толстой хлопчатобумажной ткани атласного или саржевого переплетения или губчатой резины, дугообразных вставок (ортопедических вставок) либо метатарзальных пластинок или решеток. При мозолях и костных мозолях в области подушечки стопы не следует использовать ортопедическую вставку на всю длину стопы, она должна достигать только подушечки стопы или части обуви сразу за мозолью или костной мозолью. Хирургическая разгрузка или удаление вызывающей дискомфорт кости требуется редко. Специалист по уходу за ногами Больным со склонностью к развитию стойких болезненных натоптышей и кожных рогов может потребоваться регулярный уход подиатра. Пациентам, у которых отмечено нарушение периферической микроциркуляции, особенно если у них также есть сахарный диабет, требуется регулярный интенсивный уход за ногами.