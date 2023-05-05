Ихтиозы – это группа заболеваний кожи, сопровождающихся шелушением кожи и образованием чешуек, варьирующих от легкой, но беспокоящей больного, сухости кожи до тяжелого инвалидизирующего заболевания. Ихтиозы могут быть признаком системного заболевания. Диагноз ставится на основе клинических данных. Лечение включает эмоленты и иногда ретиноиды для приема внутрь.
Ихтиоз отличается от простой сухости кожи (ксеродермы) тем, что может быть ассоциациирован с системными расстройствами или приемом определенных препаратов, иметь наследственное происхождение, различную тяжесть течения или комбинацию перечисленных факторов. Ихтиоз также может быть более тяжелым заболеванием, чем ксеродерма.
Наследственные ихтиозы
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Наследственные ихтиозы, которые характеризуются чрезмерным скоплением чешуек на поверхности кожи, классифицируются в соответствии с клиническими и генетическими критериями (см. таблицу Клинические и генетические особенности некоторых наследственных ихтиозов). Некоторые виды являются самостоятельным заболеванием и не являются частью синдрома (например, ихтиоз обыкновенный, Х-сцепленный ихтиоз, чешуйчатый ихтиоз, врожденная ихтиозиформная эритродермия [эпидермолитический гиперкератоз], арлекиновый ихтиоз). Другие ихтиозы являются частью синдрома, включающего поражение других органов. Например, синдром Шегрена–Ларссона (врожденная умственная отсталость и спастический паралич, вызванные дефектом альдегиддегидрогеназы, окисляющей жирные спирты) является аутосомно-рецессивным заболеванием, протекающими с поражением кожи и других органов. Другим примером состояния с поражением кожи и экстракожных органов является синдром кератит-ихтиозной глухоты (КИГ), который характеризуется васкуляризирующим кератитом, ихтиозом и нейросенсорной тугоухостью и вызван мутациями в гене connexin-26.
Клинические и генетические особенности некоторых наследственных ихтиозов
Заболевание
Распространенность
Генная мутация
Начало
Характер чешуйчатых образований
Распределение
Сопутствующие клинические проявления
Несиндромные ихтиозы
Вульгарный ихтиоз (аутосомно-доминантный)
Распространенность варьируется в зависимости от этнической принадлежности: 10:792 в исследовании английских школьников против 1:5025 в исследовании русской когорты †
FLG
Детство
Блестящие
Обычно на спине и разгибательных поверхностях, но не в кожных складках
Как правило, выражен кожный рисунок на ладонях и подошвах
Атопия
Х-сцепленный рецессивный ихтиоз
Распространенность варьируется в зависимости от этнической принадлежности: 1:1500 мужчин в когортном исследовании США против 1:4000–6000 в европейских когортных исследованиях †
STS
Сразу после рождения или в младенчестве
Крупные, темные, обычно грубые (могут быть мелкими)
В области шеи и туловища
Нормальное состояние ладоней и подошв
Помутнение роговицы
Врожденный аутосомно-рецессивный ихтиоз
Пластинчатый ихтиоз
1:300,000
Многие из них, например, TGM1, ABCA12, ALOXE3
Сразу после рождения
Большие, грубые, иногда блестящие
На большей части поверхности тела
Вариабельные изменения на коже ладоней и подошв
Гипогидроз с непереносимостью жары
Врожденная ихтиозиформная эритродермия*
1:300,000
Как и пластинчатый ихтиоз
Сразу после рождения
Толстые, бородавчатые
При рождении: покраснение кожи и волдыри
В зрелом возрасте: шелушение
На большей части поверхности тела
Бородавчатые образования, особенно на кожных складках и сгибах
Буллы, частые инфекции кожи
Ихтиоз Арлекина
< 1: 100 000
ABCA12
Сразу после рождения
Толстый, похожий на фарфор и похожий на бронежилет с глубокими бороздами
Все тело
Эктропион, выворачивание губ (эклабион), гипоплазия носа, многоводие, деформации изгиба, обезвоживание, тяжелая инфекция, дыхательная недостаточность
*Это расстройство также называют врожденной буллезной ихтиозиформной эритродермией или эпидермолитическим гиперкератозом. Мутации являются спонтанными примерно в 50% случаев.
† Gutiérrez-Cerrajero C, Sprecher E, Paller AS, et al: Ichthyosis. Nat Rev Dis Primers 9(1):2, 2023. doi: 10.1038/s41572-022-00412-3
Приобретенные ихтиозы
Ихтиозы могут быть ранним проявлением некоторых системных расстройств (например, лепры [болезни Гансена], гипотиреоза, лимфомы, СПИДа, множественной миеломы). Некоторые лекарственные препараты вызывают ихтиозы (например, никотиновая кислота, трипаранол, бутирофеноны).
Сухие чешуйки могут быть тонкими и располагаться на коже туловища и ног, либо они могут быть толстыми и распространенными.
Диагностика ихтиоза
Клиническая оценка
Диагноз ставится на основании клинической оценки, включающей дерматологические признаки, возраст начала заболевания, семейный анамнез и признаки ассоциированного или основного заболевания.
Биопсия кожи при ихтиозе обычно не позволяет уточнить диагноз системного заболевания; однако есть исключения, среди которых следует отметить саркоидоз, при котором на коже ног могут появляться толстые чешуйки, и в биоптате обычно выявляются типичные гранулемы.
Генетическое тестирование полезно при установлении или подтверждении определенных типов ихтиоза и при генетическом консультировании. Доступны тест-панели, которые можно применять для обнаружения нескольких генных мутаций, вызывающих наследственные формы ихтиоза.
Дерматолог должен принимать участие в установлении диагноза и лечении больного, следует проконсультироваться с медицинским генетиком.
Лечение ихтиоза
Минимизация воздействия провоцирующих факторов
Увлажнение и кератолитики
Иногда профилактика вторичной инфекции
Когда ихтиоз вызван системным заболеванием, для уменьшения проявлений нужно лечить основное заболевание.
Другие методы лечения ихтиоза включают применение эмолентов и кератолитиков для предупреждения сухости кожи (1).
Увлажнение и кератолитики
При любом ихтиозе имеется нарушение барерной функции эпидермиса, и после мытья следует сразу наносить увлажняющее средство. Может повышаться абсорбция веществ, наносимых на кожу. Например, продукты гексахлорофена не следует использовать из-за повышения абсорбции и токсичности.
Смягчающее вещество, предпочтительно чистый вазелин, минеральное масло или лосьоны, содержащие мочевину, или α-гидроксикислоты (например, молочную, гликолевую и пировиноградную), следует наносить 2 раза в день, особенно после мытья, когда кожа еще влажная. Промакивание полотенцем позволит удалить излишки нанесенного средства.
Ихтиоз обычно хорошо поддается терапии с применением местного кератолитического средства - пропиленгликоля. Для удаления чешуек (например, при тяжелом ихтиозе) больные могут наносить препарат, содержащий от 40 до 60% пропиленгликоля в водном растворе, под окклюзионную повязку (например, под тонкую пластиковую пленку или пакет, надеваемый на ночь) каждую ночь после обезвоживания кожи; детям препарат следует наносить 2 раза в день без окклюзионной повязки. После уменьшения количества чешуек препарат можно наносить реже.
Другие эффективные местные средства включают мочевину (< 5%), декспантенол, кремы на основе керамидов, 6%-ный гель салициловой кислоты и гидрофильный вазелин и воду (в равных частях). Для наружной терапии успешно использовался крем с кальципотриолом; однако это производное витамина D может привести к гиперкальциемии при применении на обширные участки кожного покрова, особенно у маленьких детей.
Ретиноиды эффективны в лечении наследственных форм ихтиоза. Синтетические ретиноиды для перорального приема эффективны при большинстве форм ихтиоза. Ацитретин эффективен при лечении большинства форм врожденного ихтиоза. При ламеллярном ихтиозе могут оказать эффект 0,1%-ный крем третиноина или прием изотретиноина внутрь. Следует принимать препарат в самой низкой эффективной дозе. Длительный прием (в течение 1 года) изотретиноина внутрь у некоторых больных приводил к формированию костных экзостозов, могут также отмечаться и другие нежелательные явления.
В настоящее время проводятся исследования в области разработки молекулярных методов лечения ихтиоза и связанных с ним заболеваний, включая замену белков и ферментов, перепрофилирование биологических агентов, низкомолекулярных агентов, а также замену и редактирование генов (2).
Здравый смысл и предостережения
Профилактика вторичной инфекции
Больным с эпидермолитическим гиперкератозом может потребоваться терапия клоксациллином в дозе 250 мг перорально 3 или 4 раза в день или эритромицином в дозе 250 мг перорально 3 или 4 раза в день до регресса толстых чешуек в интертригинозных областях для профилактики суперинфекции и образования болезненных зловонных пустул.
Регулярное использование мыла, содержащего хлоргексидин, может снизить бактериальную обсемененность, но эти мыла нередко вызывают сухость кожи.
Справочные материалы по лечению
1. Mazereeuw-Hautier J, Vahlquist A, Traupe H, et al: Management of congenital ichthyoses: European guidelines of care, part one. Br J Dermatol 180(2):272–281, 2019. doi: 10.1111/bjd.17203
2. Joosten MDW, Clabbers JMK, Jonca N, et al: New developments in the molecular treatment of ichthyosis: Review of the literature. Orphanet J Rare Dis 17(1):269, 2022. doi: 10.1186/s13023-022-02430-6
Основные положения
Ихтиоз может быть приобретенным или наследуется как изолированное расстройство или как часть синдрома.
Постепенное начало развития ихтиоза свойственно для системного заболевания.
Эмоленты, ускоряющие обновление кожи, (кератолитики) являются эффективными в лечении ихтиоза.