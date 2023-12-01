Факторы риска меланомы включают

Воздействие солнечных лучей, особенно приводящее к повторяющимся солнечным ожогам с образованием пузырей;

Повторное загорание с воздействием ультрафиолетовых лучей А (УФA) или лечение с применением псоралена и ультрафиолетовых лучей A (ПУФA)

Немеланомные опухоли кожи

Семейный и личный анамнез меланомы

Светлая кожа, веснушчатость

Атипичные невусы, особенно > 5

Увеличенное число меланоцитарных невусов

Иммуносупрессия

Злокачественное лентиго

Врожденный меланоцитарный невус > 20 см (гигантский врожденный невус)

Синдром атипичного невуса (синдром диспластического невуса)

Семейный синдром атипичного невуса - меланомы

Герминальные мутации в онкогенах, включая BRCA2

Преклонный возраст

Врождённый меланоцитарный невус Скрыть подробности Врожденный меланоцитарный невус (гигантский врожденный невус) является фактором риска для возникновения злокачественной меланомы. Обратите внимание на большой размер (> 20 см), неровные границы и неравномерный цвет. Photo courtesy of Carl Washington, MD and Mona Saraiya, MD, MPH via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.

Больные с отягощенным по меланоме анамнезом подвержены повышенному риску развития дополнительных меланом. У лиц с одним или более родственником 1-ой степени родства с меланомой в анамнезе риск развития меланомы превышает таковой у больных без отягощенного семейного анамнеза в 6–8 раз.

Синдром атипичного невуса проявляется большим числом невусов (например, > 50), по меньшей мере один из которых является атипичным и по крайней мере один из которых > 8 мм в диаметре.

Семейный синдром атипичного невуса - меланомы - наличие множественных атипичных невусов и меланомы у 2-х или более родственников 1-й степени родства; риск развития меланомы у таких людей значительно выше (в 25 раз).

Меланома реже встречается у лиц с темной кожей. Когда она развивается у лиц с темной кожей, то чаще всего поражает ногтевые ложа, ладони и подошвы.

Около 30% меланом развиваются из пигментных невусов (примерно половина из типичных и половина из атипичных невусов); почти все остальные случаи возникают из меланоцитов нормальной кожи. Атипичные невусы (диспластические невусы) могут быть предшественниками меланомы.

Хотя меланомы возникают во время беременности, беременность не повышает риск малигнизации невусов; во время беременности невусы часто единообразно изменяются по размеру и темнеют.

Очень редко наблюдающиеся меланомы у детей почти всегда развиваются из лептоменинкса или гигантских врожденных невусов.

Обследованию подлежат пациенты, имеющие невусы с определенными характеристиками, такими как размер, неровные края, недавнее увеличение, потемнение, изъязвление или кровотечение (см. диагноз меланомы [diagnosis of melanoma]).