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Капиллярная мальформация

(Пламенеющий невус; винное пятно; огненный невус)

Авторы:Denise M. Aaron, MD, Dartmouth Geisel School of Medicine
Проверено/пересмотрено сент. 2023

Капиллярные мальформации присутствуют с рождения и проявляются как плоские розовые, красные или пурпурные поражения.

Винные пятна (или "пылающий" невус) представляют собой плоские, красноватые или фиолетовые поражения, появляющиеся в любой части тела (1). Высыпания со временем темнеют и уплотняются (часто становятся гипертрофированными к пожилому возрасту), но латеральный рост наблюдается только пропорционально росту пациента. Винные пятна в области тройничного нерва могут быть частью синдрома Стерджа-Вебера (при котором аналогичное сосудистое поражение появляется на подлежащих мозговых оболочках и коре головного мозга и связано с различными неврологическими и глазными нарушениями, такими как судороги и глаукома).

Общие справочные материалы

  1. 1. Escobar K, Pandher K, Jahnke MN: Capillary malformations. Dermatol Clin 40(4):425-433, 2022. doi: 10.1016/j.det.2022.06.005

Диагностика капиллярных мальформаций

Диагностика капиллярных мальформаций проводится клинически. Могут быть проведены методы визуализации в зависимости от признаков для диагностики связанных синдромов (например, синдром Стерджа-Вебера).

Лечение капиллярной мальформации

  • Лазерное лечение или косметические кремы

Во многих случаях лечение с применением сосудистых лазеров дает прекрасный результат, особенно если терапия проводится в как можно более раннем возрасте (1). Образование также можно замаскировать непрозрачным косметическим кремом, подобранным в соответствии с цветом кожи пациента.

Справочные материалы по лечению

  1. 1. DeHart AN, Richter GT: Laser treatment of vascular anomalies. Dermatol Clin 40(4):481-487, 2022. doi: 10.1016/j.det.2022.06.002

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