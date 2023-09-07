Капиллярная мальформация

Капиллярные мальформации присутствуют с рождения и проявляются как плоские розовые, красные или пурпурные поражения.

Винные пятна Изображение Image provided by Thomas Habif, MD.

Пламенеющий невус на лице Изображение © Springer Science+Business Media

Винные пятна (или "пылающий" невус) представляют собой плоские, красноватые или фиолетовые поражения, появляющиеся в любой части тела (1). Высыпания со временем темнеют и уплотняются (часто становятся гипертрофированными к пожилому возрасту), но латеральный рост наблюдается только пропорционально росту пациента. Винные пятна в области тройничного нерва могут быть частью синдрома Стерджа-Вебера (при котором аналогичное сосудистое поражение появляется на подлежащих мозговых оболочках и коре головного мозга и связано с различными неврологическими и глазными нарушениями, такими как судороги и глаукома).

Общие справочные материалы 1. Escobar K, Pandher K, Jahnke MN: Capillary malformations. Dermatol Clin 40(4):425-433, 2022. doi: 10.1016/j.det.2022.06.005

Диагностика капиллярных мальформаций Диагностика капиллярных мальформаций проводится клинически. Могут быть проведены методы визуализации в зависимости от признаков для диагностики связанных синдромов (например, синдром Стерджа-Вебера).