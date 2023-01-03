Себорейный дерматит (СД) – это распространенное воспалительное заболевание, возникающее на участках кожи, богатых сальными железами (например, лица, волосистой части головы, грудины). Причина заболевания неизвестна, однако важную роль играют виды Malassezia, дрожжевые грибки, которые обычно живут на теле, не вызывая симптомов. Частота возникновения этого дерматита выше у ВИЧ-инфицированных пациентов и пациентов с определенными неврологическими расстройствами. Себорейный дерматит является причиной эпизодического зуда, перхоти и образования желтоватых жирных чешуек на коже головы, вдоль линии роста волос, а также на коже лица. Диагноз устанавливается при обследовании. Лечение проводится противогрибковыми препаратами, местными кортикостероидами, дегтем и кератолитиками.
(См. также Определение дерматита).
Несмотря на название заболевания, состав и скорость образования кожного сала обычно находятся в пределах нормы. Патогенез себорейного дерматита остается неясным, но активность заболевания связывают с количеством дрожжевого грибка Malassezia, находящегося на коже, и с ответной воспалительной реакцией на него.
Себорейный дерматит возникает чаще всего у детей, обычно в течение первых 3 месяца жизни, и у пациентов в возрасте от 30 до 70 лет. Частота развития и тяжесть заболевания, по-видимому, регулируются генетическими факторами, эмоциональным или физическим стрессом и климатом (состояние обычно ухудшается в холодную погоду). Себорейный дерматит может предшествовать или сопутствовать псориазу (называется себореаз или себопсориаз). Себорейный дерматит может быть более распространенным и более тяжелым у пациентов с неврологическими расстройствами (особенно при болезни Паркинсона), например, из-за изменений в активности сальных желез, или среди тех, у кого ВИЧ/СПИД, вероятно, из-за дисбаланса Т- клеточных про- и противовоспалительных реакций. Очень редко дерматит генерализуется.
Симптомы и признаки себорейного дерматита
Симптомы себорейного дерматита развиваются постепенно, и дерматит обычно проявляется только образованием диффузно расположенных сухих хлопьев или жирных чешуек на коже волосистой части головы (перхоть) и зудом различной степени выраженности.
При тяжелых случаях заболевания желто-красные чешуйчатые папулы появляются вдоль линии роста волос, за ушами, на бровях, в носогубных складках и над грудиной. Может развиваться краевой блефарит с формированием сухих желтых корок и раздражением конъюнктивы. Волосы при себорейном дерматите не выпадают.
У новорожденных себорейный дерматит может возникать в виде очагов плотных корок на коже головы желтого цвета (гнейс), образование трещин кожи и появления желтых чешуек за ушами, папул красного цвета на лице, а также стойких опрелостей.
У детей старшего возраста и взрослых может сформироваться толстая липкая бляшка, покрытая чешуйками, на коже волосистой части головы, размер которой может достигать 1–2 см в диаметре.
На данной фотографии показан себорейный дерматит, поражающий зону бровей, переносицы и носогубных складок.
Image provided by Thomas Habif, MD.
На этом снимке изображено эритематозное чешуйчатое пораженея при себорейном дерматите в позадиушной области.
© Springer Science+Business Media
На фотографии показаны толстые, желтоватые корочки и диффузная эритема на голове младенца.
Biophoto Associates/SCIENCE PHOTO LIBRARY
На данной фотографии показан себорейный дерматит, поражающий зону бровей, переносицы и носогубных складок.
Image provided by Thomas Habif, MD.
На этом снимке изображено эритематозное чешуйчатое пораженея при себорейном дерматите в позадиушной области.
© Springer Science+Business Media
На фотографии показаны толстые, желтоватые корочки и диффузная эритема на голове младенца.
Biophoto Associates/SCIENCE PHOTO LIBRARY
Диагностика себорейного дерматита
Клиническая оценка
Диагноз себорейного дерматита устанавливается при физикальном обследовании.
Необходимо отличать себорейный дерматит волосистой части головы от других заболеваний:
Атопического дерматита волосистой части головы: это заболевание, как правило, сначала проявляется шелушением в виде тонких белых сухих чешуек, а не жирными чешуйками желтоватого цвета, как при себорейном дерматите.
Псориаза волосистой части головы: эритематозные и чешуйчатые бляшки резко очерчены.
Розацеа: при поражении лица розацеа сначала манифестирует в виде эритемы, папул и папулопустул, но не шелушения (однако пациенты могут одновременно иметь и себорейный дерматит, и розацеа).
Лечение себорейного дерматита
Топическая терапия с применением противогрибковых препаратов, кортикостероидов, дегтя, кератолитиков и ингибиторов кальциневрина
Взрослые и подростки
Лечение себорейного дерматита волосистой части головы должно включать в себя мытье головы шампунем по крайней мере два раза в неделю, потому что менее частое мытье способствует пролиферации Malassezia. Противогрибковые шампуни (например, кетоконазол 2% или 1%) очень эффективны в борьбе с перхотью при себорейном дерматите. Поскольку себорейный дерматит, как правило, является хроническим и часто рецидивирует после прекращения лечения, часто требуется длительное использование противогрибковых шампуней (например, один или два раза в неделю). Кроме того, полезны кератолитические шампуни (содержащие пиритион цинка, сульфид селена или серы и салициловую кислоту) и продающиеся в США без рецепта дегтевые шампуни, которые применяются ежедневно или через день до исчезновения перхоти, а затем 2 раза в неделю.
Если противогрибковые препараты и кератолитические шампуни не могут в достаточной степени облегчить зуд, применяют местные растворы кортикостероидов (например, 0,01% раствор флуоцинолона ацетонида). Хотя кожа головы является одной из областей, наименее восприимчивых к побочным эффектам местных кортикостероидов (например, телеангиэктазия, атрофия, фолликулит, акне, стрии), при длительном применении могут возникать побочные эффекты, поэтому местные кортикостероиды следует использовать только при необходимости.
Себорейный дерматит в области бороды и бровей лечат аналогично себорейному дерматиту волосистой части головы. Тем не менее, зоны роста бороды и бровей более склонны к возникновению побочных эффектов при применении местных кортикостероидов. Таким образом, кортикостероиды должны использоваться реже, а растворы кортикостероидов с более низкой активностью (например, 0,025% триамцинолон) должны использоваться тогда, когда это возможно.
При себорейном дерматите в областях, покрытых нетерминальными волосками (например, носогубные складки, область за ушами, грудина), лечение аналогично. Тем не менее кремы (которые, как правило, не применяются на участках, покрытых волосами) предпочтительнее растворов. В более легких случаях часто достаточно применения 2% крема с кетоконазолом или других наружных имидазолов 2 раза в день. Если нет, то назначаются дважды в день легкие кортикостероиды для местного применения (1-2,5% гидрокортизоновый крем, гидрокортизона валерат 0,2% крем). Сильнодействующие топические кортикостероиды, как правило, не требуются и, в случае необходимости использования, должны использоваться только кратковременно, из-за восприимчивости кожи лица к побочным эффектам кортикостероидов (например, телеангиэктазиям, атрофии, фолликулиту/акнэ, периоральному дерматиту). Также эффективны ингибиторы кальциневрина (пимекролимус и такролимус), особенно при необходимо длительного лечения, когда монотерапия противогрибковыми препаратами не оказывает достаточного эффекта.
Новорожденные и дети
Для лечения новорожденных ежедневно используют детский шампунь и от 1 до 2,5% крем гидрокортизона или 0,01% масло флуоцинолона, один или два раза в день, при покраснении и шелушении на коже головы или лица. Наружные противогрибковые препараты, как 2% крем кетоконазола или 1% крем эконазола, могут также быть полезными в тяжелых случаях.
Маленьким детям покрытые толстой коркой очаги на волосистой части головы, на ночь смазывают минеральным маслом, оливковым маслом или наносят гель либо масло с глюкокортикостероидами, например, втирая зубной щеткой. Голову моют каждый день шампунем до отторжения толстых корок.
Основные положения
У взрослых себорейный дерматит вызывает перхоть и иногда шелушение на коже волосистой части головы, вокруг бровей, носогубных складок, носа, наружного слухового прохода, за ушами и на грудине.
Себорейный дерматит у новорожденных может вызывать формирование поражений на коже волосистой части головы в виде толстой желтой корки, у подростков и взрослых могут возникать толстые шелушащиеся бляшки.
Лечение проводится противогрибковыми препаратами местного действия, противогрибковыми, кератолитическими и дегтярными шампунями, а также кортикостероидами для местного применения.