Лечение себорейного дерматита волосистой части головы должно включать в себя мытье головы шампунем по крайней мере два раза в неделю, потому что менее частое мытье способствует пролиферации Malassezia. Противогрибковые шампуни (например, кетоконазол 2% или 1%) очень эффективны в борьбе с перхотью при себорейном дерматите. Поскольку себорейный дерматит, как правило, является хроническим и часто рецидивирует после прекращения лечения, часто требуется длительное использование противогрибковых шампуней (например, один или два раза в неделю). Кроме того, полезны кератолитические шампуни (содержащие пиритион цинка, сульфид селена или серы и салициловую кислоту) и продающиеся в США без рецепта дегтевые шампуни, которые применяются ежедневно или через день до исчезновения перхоти, а затем 2 раза в неделю.

Если противогрибковые препараты и кератолитические шампуни не могут в достаточной степени облегчить зуд, применяют местные растворы кортикостероидов (например, 0,01% раствор флуоцинолона ацетонида). Хотя кожа головы является одной из областей, наименее восприимчивых к побочным эффектам местных кортикостероидов (например, телеангиэктазия, атрофия, фолликулит, акне, стрии), при длительном применении могут возникать побочные эффекты, поэтому местные кортикостероиды следует использовать только при необходимости.

Себорейный дерматит в области бороды и бровей лечат аналогично себорейному дерматиту волосистой части головы. Тем не менее, зоны роста бороды и бровей более склонны к возникновению побочных эффектов при применении местных кортикостероидов. Таким образом, кортикостероиды должны использоваться реже, а растворы кортикостероидов с более низкой активностью (например, 0,025% триамцинолон) должны использоваться тогда, когда это возможно.

При себорейном дерматите в областях, покрытых нетерминальными волосками (например, носогубные складки, область за ушами, грудина), лечение аналогично. Тем не менее кремы (которые, как правило, не применяются на участках, покрытых волосами) предпочтительнее растворов. В более легких случаях часто достаточно применения 2% крема с кетоконазолом или других наружных имидазолов 2 раза в день. Если нет, то назначаются дважды в день легкие кортикостероиды для местного применения (1-2,5% гидрокортизоновый крем, гидрокортизона валерат 0,2% крем). Сильнодействующие топические кортикостероиды, как правило, не требуются и, в случае необходимости использования, должны использоваться только кратковременно, из-за восприимчивости кожи лица к побочным эффектам кортикостероидов (например, телеангиэктазиям, атрофии, фолликулиту/акнэ, периоральному дерматиту). Также эффективны ингибиторы кальциневрина (пимекролимус и такролимус), особенно при необходимо длительного лечения, когда монотерапия противогрибковыми препаратами не оказывает достаточного эффекта.