Нуммулярный дерматит – это воспалительное заболевание кожи, характеризующееся образованием монетовидных или дискоидных экзематозных поражений. Диагноз ставится на основе клинических данных. Лечение состоит из применения кортикостероидных препаратов для наружного применения и проведения фототерапии.

(См. также Определение дерматита).

Многие пациенты с нуммулярным дерматитом являются атопиками В этих случаях нуммулярный дерматит является просто локальным проявлением атопического дерматита (нуммулярный атопический дерматит). У пациентов с атопическим дерматитом монетовидные бляшки могут соседствовать с другими, более распространенными проявлениями атопического дерматита. Тем не менее у некоторых пациентов с нуммулярным дерматитом не наблюдается атопия. У данных пациентов этиология неясна.

Бактериальная колонизация или аллергические контактные реакции (1), либо в месте поражения, либо в другом месте (аутоэкзематизация или id-реакция, дерматит в местах, удаленных от места возникновения первичной воспалительной проблемы или инфекции).

Нуммулярный дерматит чаще всего встречается у пациентов среднего и старшего возраста.

Общие справочные материалы 1. Bonamonte D, Foti C, Vestita M, et al: Nummular eczema and contact allergy: A retrospective study. Dermatitis 23(4):153–157, 2012. doi: 10.1097/DER.0b013e318260d5a0

Симптомы и признаки нуммулярного дерматита Бляшки и пятна при нуммулярном дерматите эритематозные и чешуйчатые, как правило, сопровождаются интенсивным зудом, имеют форму монеты и хорошо, но не резко, очерчены. Их число может варьироваться от 1 до 50, размер в среднем достигает от 2 до 10 см в диаметре. Чаще всего сыпь более выражена на разгибательной поверхности конечностей и на ягодицах, но также появляется на коже туловища. Нуммулярный дерматит Скрыть подробности На этой фотографии показано дисковидное эритематозное, чешуйчатое поражение, соответствующее нумуллярному дерматиту. MION/PHANIE/SCIENCE PHOTO LIBRARY Нуммулярный дерматит (кисти) Изображение Image courtesy of the National Institute for Occupational Safety and Health’s Occupational Dermatoses web site (www.cdc.gov/niosh/ocderm.html).

Диагностика нуммулярного дерматита Клиническая оценка Диагноз монетовидной экземы является клиническим и основывается на характерном внешнем виде и локализации высыпаний. Необходимо оценить риск развития атопии у пациента. У пациентов без атопии следует заподозрить аллергический контактный дерматит; также для них может быть полезно патч-тестирование. Дифференциальная диагностика включает: Псориаз: псориатические бляшки обычно имеют более четкие границы.

Импетиго: импетиго обычно впервые проявляется желтыми корками.

Трихофития (стригущий лишай): обычно проявляется в виде кольцеобразных бляшек с чешуйками, они светлеют по центру с течением времени.

Лечение нуммулярного дерматита Поддерживающая терапия, включающая консультирование

Противозудные средства

Кортикостероиды (преимущественно для наружного применения)

Фототерапия Лечение монетовидного дерматита такое же, как и атопического дерматита и включает консультирование, противозудные средства, кортикостероиды и иногда фототерапию (особенно узкополосное ультрафиолетовое излучение спектра В). При нумулярном атопическом дерматите следует рассмотреть назначение дупилумаба, топических ингибиторов кальциневрина (такролимус и пимекролимус) и/или кризаборола. Иногда требуется применение системных иммунодепрессантов.