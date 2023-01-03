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Нуммулярный дерматит

(дискоидный дерматит)

Авторы:Thomas M. Ruenger, MD, PhD, Georg-August University of Göttingen, Germany
Проверено/пересмотрено янв. 2023

Нуммулярный дерматит – это воспалительное заболевание кожи, характеризующееся образованием монетовидных или дискоидных экзематозных поражений. Диагноз ставится на основе клинических данных. Лечение состоит из применения кортикостероидных препаратов для наружного применения и проведения фототерапии.

(См. также Определение дерматита).

Многие пациенты с нуммулярным дерматитом являются атопиками В этих случаях нуммулярный дерматит является просто локальным проявлением атопического дерматита (нуммулярный атопический дерматит). У пациентов с атопическим дерматитом монетовидные бляшки могут соседствовать с другими, более распространенными проявлениями атопического дерматита. Тем не менее у некоторых пациентов с нуммулярным дерматитом не наблюдается атопия. У данных пациентов этиология неясна.

Бактериальная колонизация или аллергические контактные реакции (1), либо в месте поражения, либо в другом месте (аутоэкзематизация или id-реакция, дерматит в местах, удаленных от места возникновения первичной воспалительной проблемы или инфекции).

Нуммулярный дерматит чаще всего встречается у пациентов среднего и старшего возраста.

Общие справочные материалы

  1. 1. Bonamonte D, Foti C, Vestita M, et al: Nummular eczema and contact allergy: A retrospective study. Dermatitis 23(4):153–157, 2012. doi: 10.1097/DER.0b013e318260d5a0

Симптомы и признаки нуммулярного дерматита

Бляшки и пятна при нуммулярном дерматите эритематозные и чешуйчатые, как правило, сопровождаются интенсивным зудом, имеют форму монеты и хорошо, но не резко, очерчены. Их число может варьироваться от 1 до 50, размер в среднем достигает от 2 до 10 см в диаметре. Чаще всего сыпь более выражена на разгибательной поверхности конечностей и на ягодицах, но также появляется на коже туловища.

Нуммулярный дерматит
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На этой фотографии показано дисковидное эритематозное, чешуйчатое поражение, соответствующее нумуллярному дерматиту.
MION/PHANIE/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Диагностика нуммулярного дерматита

  • Клиническая оценка

Диагноз монетовидной экземы является клиническим и основывается на характерном внешнем виде и локализации высыпаний. Необходимо оценить риск развития атопии у пациента.

У пациентов без атопии следует заподозрить аллергический контактный дерматит; также для них может быть полезно патч-тестирование.

Дифференциальная диагностика включает:

  • Псориаз: псориатические бляшки обычно имеют более четкие границы.

  • Импетиго: импетиго обычно впервые проявляется желтыми корками.

  • Трихофития (стригущий лишай): обычно проявляется в виде кольцеобразных бляшек с чешуйками, они светлеют по центру с течением времени.

Лечение нуммулярного дерматита

  • Поддерживающая терапия, включающая консультирование

  • Противозудные средства

  • Кортикостероиды (преимущественно для наружного применения)

  • Фототерапия

Лечение монетовидного дерматита такое же, как и атопического дерматита и включает консультирование, противозудные средства, кортикостероиды и иногда фототерапию (особенно узкополосное ультрафиолетовое излучение спектра В).

При нумулярном атопическом дерматите следует рассмотреть назначение дупилумаба, топических ингибиторов кальциневрина (такролимус и пимекролимус) и/или кризаборола.

Иногда требуется применение системных иммунодепрессантов.

Основные положения

  • Нуммулярный дерматит часто является проявлением атопического дерматита; у пациентов без атипии этиология монетоподобного дерматита неизвестна.

  • У пациентов наблюдаются единичные или множественные зудящие, хорошо разграниченные, эритематозные чешуйчатые пятна или бляшки в форме монет.

  • После исключения инфекционного и псориатического поражения кожи диагноз устанавливают на основании клинических данных.

  • Лечение включает применение местных кортикостероидов и фототерапию; системные иммунодепрессанты требуются редко.

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