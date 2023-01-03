Застойный дерматит – это воспаление, главным образом, кожи голеней на фоне хронического отека. К симптомам относится зуд, шелушение, гиперпигментация. Осложнением может стать язва. Диагноз ставится на основе клинических данных. Лечение направлено на устранение причин отеков и предотвращение изъязвления.
(См. также Определение дерматита).
Застойный дерматит возникает у пациентов с хроническими отеками вследствие, например, хронической венозной недостаточности, правожелудочковой недостаточности, или лимфостаза. Увеличение капиллярного давления с последующим нарушением целостности эндотелия микроциркуляторного русла приводит к просачиванию фибрина, а нарушение барьерной функции эпителия приводит к локальному воспалению. Застойный дерматит встречается чаще всего на голенях, но может также поражать другие области с хроническим отеком, такие как руки после лучевой терапии подмышечных лимфатических узлов.
Застойный дерматит, а также хроническая венозная недостаточность и язвы ног, которые обычно сопровождают застойный дерматит, иногда лечат различными местными препаратами. Таким образом, контактный дерматит является частым осложнением застойного дерматита (1).
Общие справочные материалы
1. Erfurt-Berge C, Geier J, Mahler V: The current spectrum of contact sensitization in patients with chronic leg ulcers or stasis dermatitis: New data from the Information Network of Departments of Dermatology (IVDK). Contact Dermatitis 77(3):151–158, 2017. doi: 10.1111/cod.12763
Симптомы и признаки застойного дерматита
Проявления, типичные для застойного дерматита, включают зуд, слабо выраженную эритему, шелушение и лихенизацию, чаще всего на голенях. Также присутствуют бляшки, часто мокнущие и покрытые коркой, обычно с бактериальной суперинфекцией.
Когда причиной является хроническая венозная недостаточность, другие проявления обычно включают варикозное расширение вен, пурпуру цвета желтой охры ("purpura jaune d'ocre", желто-коричневые пятна, вызванные отложениями гемосидерина в дерме) и липодерматосклероз (склероз подкожного жира, вызванный панникулитом, также называемым склерозирующим панникулитом), придавая нижней части ноги форму перевернутой кегли для боулинга, с увеличением икры и сужением на лодыжке.
Хронический застойный дерматит может появиться как фиброзное утолщение кожи и гиперпигментация. Изменения характерны как для светлокожих (верхняя часть туловища), так и темнокожих (нижняя часть туловища) людей. Поражения можно отчетливо рассмотреть на фотографии ниже.
Images provided by Thomas Habif, MD.
На этой фотографии изображена расположенная в центре обширная мокнущая эрозия с высоким риском развития хронической язвы нижней конечности. На коже вокруг нее наблюдаются признаки хронической венозной недостаточности - гиперпигментация и фиброзное утолщение.
Roberto A. Penne-Casanova/SCIENCE PHOTO LIBRARY
Язвы венозного застоя образуются в результате несвоевременного лечения застойного дерматита; они могут быстро развиваться при первых признаках застойного дерматита.
Image provided by Thomas Habif, MD.
Хронический застойный дерматит может появиться как фиброзное утолщение кожи и гиперпигментация. Изменения характерны как для светлокожих (верхняя часть туловища), так и темнокожих (нижняя часть туловища) людей. Поражения можно отчетливо рассмотреть на фотографии ниже.
Images provided by Thomas Habif, MD.
На этой фотографии изображена расположенная в центре обширная мокнущая эрозия с высоким риском развития хронической язвы нижней конечности. На коже вокруг нее наблюдаются признаки хронической венозной недостаточности - гиперпигментация и фиброзное утолщение.
Roberto A. Penne-Casanova/SCIENCE PHOTO LIBRARY
Язвы венозного застоя образуются в результате несвоевременного лечения застойного дерматита; они могут быстро развиваться при первых признаках застойного дерматита.
Image provided by Thomas Habif, MD.
Диагностика застойного дерматита
Клиническая оценка
Диагноз застойного дерматита устанавливается на основании данных клинической картины, представленной характерными очагами поражения на коже и другими признаками постоянно отекающей ноги и венозной недостаточности.
Может потребоваться консультация врача-флеболога и обследование (например, доплеровская ультрасонография).
Лечение застойного дерматита
Лечение причин отекания
Компрессия и возвышенное положение
Лечение осложнений (например, вторичная инфекция, аллергический контактный дерматит, язвы)
Следует максимально скорректировать причину хронического отека. Часто показаны возвышенное положение и компрессия ног. Хроническая венозная недостаточность требует лечения.
Кроме того, неэрозированный застойный дерматит часто отступает при местном использовании умеренно активных кортикостероидов (например, триамцинолона ацетонида 0,1% крема или мази). Для лечения эрозированых (мокнущих) очагов поражения предпочтение отдается гидроколлоидным повязкам.
Язвы лучше всего поддаются терапии компрессами и успокаивающими повязками (например, с пастой с оксидом цинка); также эффективны другие повязки (например, гидроколлоидные) ( see also page Уход за раной). Язвы у амбулаторных больных можно лечить с использованием «сапожка» с пастой Унны (примечание переводчика: первый слой пасты, содержащей желатин, глицерин и оксид цинка, покрывается спиральной повязкой, на которую наносится второй слой пасты для формирования неподвижного «сапожка»), более легкой повязки с оксидом цинка и желатином или коллоидной повязки (все коммерчески доступны). Использование коллоидных повязок под эластичный бинт эффективнее «сапожка» с пастой Унны. Может понадобиться смена повязки каждые 2 или 3 дня, но по мере уменьшения отека и заживления язв достаточно смены повязки 1–2 раза в неделю. После заживления язв следует использовать эластическую компрессию до подъема пациента с постели по утрам. Независимо от типа используемых повязок уменьшение отека (обычно в результате компрессии) имеет первостепенное значение для заживления очагов.
Для лечения сочетанной флегмоны используются пероральные антибиотики (например, цефалоспорины, диклоксациллин). Наружные антибиотики (например, мупироцин, сульфадиазин серебра) эффективны при лечении эрозий и язв. Для лечения крупных язв после уменьшения отека и воспаления может понадобиться пересадка кожного лоскута с насечками.
Не следует использовать многокомпонентные или многочисленные наружные средства или безрецептурные препараты. Кожа при дерматите на фоне стаза более восприимчива к действию прямых раздражителей и потенциальных сенсибилизаторов (например, антибиотиков, анестетиков, основ наружных препаратов, в особенности ланолина или ланолинового спирта).
Основные положения
Застойный дерматит развивается в результате хронического отека, чаще всего на коже голеней.
Симптомы включают эритему, шелушение, зуд и лихенификацию, а также мокнущие эрозии и образование корок.
Осложнения включают вторичные инфекции, язвы и контактную чувствительность.
Часто требуется приподнятое положение и компрессия.