Лечение причин отекания

Компрессия и возвышенное положение

Лечение осложнений (например, вторичная инфекция, аллергический контактный дерматит, язвы)

Следует максимально скорректировать причину хронического отека. Часто показаны возвышенное положение и компрессия ног. Хроническая венозная недостаточность требует лечения.

Кроме того, неэрозированный застойный дерматит часто отступает при местном использовании умеренно активных кортикостероидов (например, триамцинолона ацетонида 0,1% крема или мази). Для лечения эрозированых (мокнущих) очагов поражения предпочтение отдается гидроколлоидным повязкам.

Язвы лучше всего поддаются терапии компрессами и успокаивающими повязками (например, с пастой с оксидом цинка); также эффективны другие повязки (например, гидроколлоидные) ( see also page Уход за раной). Язвы у амбулаторных больных можно лечить с использованием «сапожка» с пастой Унны (примечание переводчика: первый слой пасты, содержащей желатин, глицерин и оксид цинка, покрывается спиральной повязкой, на которую наносится второй слой пасты для формирования неподвижного «сапожка»), более легкой повязки с оксидом цинка и желатином или коллоидной повязки (все коммерчески доступны). Использование коллоидных повязок под эластичный бинт эффективнее «сапожка» с пастой Унны. Может понадобиться смена повязки каждые 2 или 3 дня, но по мере уменьшения отека и заживления язв достаточно смены повязки 1–2 раза в неделю. После заживления язв следует использовать эластическую компрессию до подъема пациента с постели по утрам. Независимо от типа используемых повязок уменьшение отека (обычно в результате компрессии) имеет первостепенное значение для заживления очагов.

Для лечения сочетанной флегмоны используются пероральные антибиотики (например, цефалоспорины, диклоксациллин). Наружные антибиотики (например, мупироцин, сульфадиазин серебра) эффективны при лечении эрозий и язв. Для лечения крупных язв после уменьшения отека и воспаления может понадобиться пересадка кожного лоскута с насечками.

Не следует использовать многокомпонентные или многочисленные наружные средства или безрецептурные препараты. Кожа при дерматите на фоне стаза более восприимчива к действию прямых раздражителей и потенциальных сенсибилизаторов (например, антибиотиков, анестетиков, основ наружных препаратов, в особенности ланолина или ланолинового спирта).