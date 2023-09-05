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Паховый зуд (Tinea Cruris) (паховый дерматомикоз)

Авторы:Denise M. Aaron, MD, Dartmouth Geisel School of Medicine
Проверено/пересмотрено сент. 2023

Паховая дерматофития – это инфицирование дерматофитами кожных покровов паховой области. Диагноз устанавливается на основании данных клинической картины и микроскопического исследования в мокром препарате с гидроксидом калия. Лечение заключается в применении противогрибковых препаратов.

Паховая дерматофития - это дерматофития, которая обычно вызывается Trichophyton rubrum или T. mentagrophytes.

Первичные факторы риска связаны с повышенной влажностью (т.е., теплая погода, влажная и тесная одежда, контакт участков кожи в складках при ожирении). Мужчины болеют чаще, чем женщины, из-за анатомически обусловленного контакта кожи мошонки и бедер.

Обычно зудящий очаг поражения с каймой по краю распространяется из паховой складки на прилежащую кожу внутренней поверхности бедра. Инфекционный процесс может протекать билатерально. Высыпания могут осложняться мацерацией, потницей, вторичной бактериальной инфекцией или кандидозом, а также реакциями на лечение. Кроме того, может возникать дерматит и лихенификация на фоне расчесов.

Рецидив является распространенным явлением, потому что грибками могут неоднократно заражаться восприимчивые люди или люди с онихомикозом или дерматофитией стоп, которые могут служить резервуаром дерматофитов. Обострения чаще наблюдаются летом.

Паховая дерматофития
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На этой фотографии показано кольцевидное поражение, распространяющееся между мошонкой и верхней внутренней частью бедра, в результате дерматофитной инфекции.
Image courtesy of www.doctorfungus.org © 2005.

Диагностика пахового дерматомикоза

  • Клиническая оценка

  • Микроскопическое исследование соскоба во влажном препарате с гидроксидом калия

Поражение кожи мошонки обычно отсутствует или выражено слабо; и наоборот, мошонка часто воспаляется при кандидозной опрелости или простом хроническом лишае.

Если не удается поставить диагноз по внешнему виду поражения, может помочь исследование влажного препарата с гидроксидом калия.

Дифференциальный диагноз паховой дерматофитии включает

Лечение пахового дерматомикоза

  • Наружный противогрибковый крем, лосьон или гель

(См. таблицу Способы лечения поверхностных грибковых инфекций).

Противогрибковые препараты включают тербинафин, клотримазол, кетоконазол, эконазол, циклопирокс и нафтифин.

При рефрактерном заболевании, распространенных высыпаниях или выраженном воспалении может понадобиться назначение итраконазола перорально в дозе 200 мг 1 раз в день или тербинафина в дозе 250 мг перорально 1 раз в день в течение 3–6 недель.

Основные положения

  • При наличии зудящего очага поражения с каймой по краю распространяющегося из паховой складки на прилежащую кожу внутренней поверхности бедра, особенно у пациентов с ожирением или у пациентов мужского пола, следует подозревать паховый дерматомикоз.

  • Обычно эффективными являются местно применяемые тербинафин, миконазол, клотримазол, кетоконазол, эконазол или нафтифин 2 раза в день в течение 10–14 дней.

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