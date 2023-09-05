Паховый зуд (Tinea Cruris) (паховый дерматомикоз)

Паховая дерматофития – это инфицирование дерматофитами кожных покровов паховой области. Диагноз устанавливается на основании данных клинической картины и микроскопического исследования в мокром препарате с гидроксидом калия. Лечение заключается в применении противогрибковых препаратов.

Паховая дерматофития - это дерматофития, которая обычно вызывается Trichophyton rubrum или T. mentagrophytes.

Первичные факторы риска связаны с повышенной влажностью (т.е., теплая погода, влажная и тесная одежда, контакт участков кожи в складках при ожирении). Мужчины болеют чаще, чем женщины, из-за анатомически обусловленного контакта кожи мошонки и бедер.

Обычно зудящий очаг поражения с каймой по краю распространяется из паховой складки на прилежащую кожу внутренней поверхности бедра. Инфекционный процесс может протекать билатерально. Высыпания могут осложняться мацерацией, потницей, вторичной бактериальной инфекцией или кандидозом, а также реакциями на лечение. Кроме того, может возникать дерматит и лихенификация на фоне расчесов.

Рецидив является распространенным явлением, потому что грибками могут неоднократно заражаться восприимчивые люди или люди с онихомикозом или дерматофитией стоп, которые могут служить резервуаром дерматофитов. Обострения чаще наблюдаются летом.

Паховая дерматофития Скрыть подробности На этой фотографии показано кольцевидное поражение, распространяющееся между мошонкой и верхней внутренней частью бедра, в результате дерматофитной инфекции. Image courtesy of www.doctorfungus.org © 2005.

Диагностика пахового дерматомикоза Клиническая оценка

Микроскопическое исследование соскоба во влажном препарате с гидроксидом калия Поражение кожи мошонки обычно отсутствует или выражено слабо; и наоборот, мошонка часто воспаляется при кандидозной опрелости или простом хроническом лишае. Если не удается поставить диагноз по внешнему виду поражения, может помочь исследование влажного препарата с гидроксидом калия. Дифференциальный диагноз паховой дерматофитии включает Контактный дерматит

Псориаз

Эритразма

Кандидоз

Интертригенозный дерматит (Intertrigo)

Простой хронический лишай

Лечение пахового дерматомикоза Наружный противогрибковый крем, лосьон или гель (См. таблицу Способы лечения поверхностных грибковых инфекций). Противогрибковые препараты включают тербинафин, клотримазол, кетоконазол, эконазол, циклопирокс и нафтифин. При рефрактерном заболевании, распространенных высыпаниях или выраженном воспалении может понадобиться назначение итраконазола перорально в дозе 200 мг 1 раз в день или тербинафина в дозе 250 мг перорально 1 раз в день в течение 3–6 недель.