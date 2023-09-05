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Глубокая трихофития гладкой кожи (Стригущий лишай кожи)

Авторы:Denise M. Aaron, MD, Dartmouth Geisel School of Medicine
Проверено/пересмотрено сент. 2023

Микоз гладкой кожи – это дерматофития кожи лица, туловища и конечностей. Диагноз устанавливается на основании данных клинической картины и результатов микроскопии соскоба во влажном препарате с гидроксидом калия. Лечение включает наружные и пероральные противогрибковые препараты.

Микоз гладкой кожи – это дерматофития, которая сопровождается образованием розовото-красных кольцевидных (О-образных) пятен с приподнятыми шелушащимися краями, которые по мере периферического роста становятся более чистыми в центре. Поствоспалительная гиперпигментация может сделать центры менее четкими на темной коже.

Редкая преходящая форма проявляется возникновением монетоподобных (сферовидных или круглой формы) чешуйчатых пятен, усеянных небольшими папулами или пустулами, которые не имеют центрального вдавления.

Распространенными причинами являются Trichophyton mentagrophytes, T. rubrum, и Microsporum canis.

Признаки микоза гладкой кожи
Грибковое поражение гладкой кожи туловища с центральной гиперпигментацией
Грибковое поражение гладкой кожи туловища с центральной гиперпигментацией

Края приподняты, покрыты чешуйками и имеют видимые крошечные пустулы.

© Springer Science+Business Media

Грибковое поражение гладкой кожи туловища с вдавлением в центре
Грибковое поражение гладкой кожи туловища с вдавлением в центре

Оба поражения вызваны трихофитией гладкой кожи. Поражение справа демонстрирует типичное периферическое шелушение и легкое просветление центра поражения.

... Прочитайте дополнительные сведения

© Springer Science+Business Media

Микоз гладкой кожи туловища с обширным центральным вдавлением
Микоз гладкой кожи туловища с обширным центральным вдавлением

© Springer Science+Business Media

Дерматомикоз гладкой кожи на ягодицах
Дерматомикоз гладкой кожи на ягодицах

На данной фотографии изображена четко очерченная, чешуйчатая, эритематозная бляшка, характерная для микоза гладкой кожи. Поствоспалительная гиперпигментация делает центр пятна менее четким, чем на светлой коже.

... Прочитайте дополнительные сведения

Image courtesy of Karen McKoy, MD.

Грибковое поражение гладкой кожи туловища с центральной гиперпигментацией
Грибковое поражение гладкой кожи туловища с центральной гиперпигментацией

Края приподняты, покрыты чешуйками и имеют видимые крошечные пустулы.

© Springer Science+Business Media

Грибковое поражение гладкой кожи туловища с вдавлением в центре
Грибковое поражение гладкой кожи туловища с вдавлением в центре

Оба поражения вызваны трихофитией гладкой кожи. Поражение справа демонстрирует типичное периферическое шелушение и легкое просветление центра поражения.

... Прочитайте дополнительные сведения

© Springer Science+Business Media

Микоз гладкой кожи туловища с обширным центральным вдавлением
Микоз гладкой кожи туловища с обширным центральным вдавлением

© Springer Science+Business Media

Дерматомикоз гладкой кожи на ягодицах
Дерматомикоз гладкой кожи на ягодицах

На данной фотографии изображена четко очерченная, чешуйчатая, эритематозная бляшка, характерная для микоза гладкой кожи. Поствоспалительная гиперпигментация делает центр пятна менее четким, чем на светлой коже.

... Прочитайте дополнительные сведения

Image courtesy of Karen McKoy, MD.

Диагностика микоза гладкой кожи

  • Клиническая оценка

  • Микроскопическое исследование соскоба во влажном препарате с гидроксидом калия

Дерматомикоз гладкой кожи телесного диагностируют по клиническим проявлениям и по влажному препарату соскобов кожи, окрашеному гидроксидом калия.

Дифференциальная диагностика микоза гладкой кожи включает

Лечение микоза гладкой кожи

  • Наружные или системные противогрибковые препараты

(См. таблицу Способы лечения поверхностных грибковых инфекций).

Лечение заболевания легкой или средней степени тяжести проводится имидазолом, циклопироксом, нафтифином или тербинафином в форме крема, лосьона или геля. Препарат следует втирать 2 раза в день и продолжать в течение как минимум 7–10 дней после регресса высыпаний, обычно около 2–3 недель.

Обширные и стойкие поражения возникают у пациентов, инфицированных T. rubrum, и у людей с изнурительными системными заболеваниями. В таких случаях наиболее эффективной терапией является прием внутрь итраконазола в дозе 200 мг 1 раз в день или тербинафина в дозе 250 мг 1 раз в день в течение 2–3 недель.

Основные положения

  • Микоз гладкой кожи обычно сопровождается образованием розовато-красных кольцевидных (О-образных) пятен и бляшек с приподнятыми шелушащимися краями, они сливаются и распространяются по здоровым участкам тела и становятся более чистыми в центре.

  • Диагноз устанавливается на основании внешних проявлений и исследования в мокром препарате с гидроксидом калия.

  • При легкой и средней степени тяжести назначают лечение имидазолом, циклопироксом, нафтифином или кремом, лосьоном или гелем тербинафина, который наносится 2 раза в день в течение не менее 7–10 дней после исчезновения высыпаний.

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