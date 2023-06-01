Контагиозный моллюск характеризуется скоплениями розовых, куполообразных, гладких, восковидных или напоминающих жемчужину, папул с вдавлением в центре диаметром 2-5 мм, вызванными вирусом контагиозного моллюска, поксвирусом. Диагноз устанавливается на основании данных клинической картины. Лечение направлено на предотвращение распространения или удаление косметически неприемлемых высыпаний и может включать механические методы лечения (например, кюретаж, криодеструкция) и применение наружных раздражающих веществ (например, кантаридин - не зарегистрирован в РФ; третиноин).
Вирус контагиозного моллюска часто вызывает локальную хроническую инфекцию. Передача инфекции осуществляется при непосредственном контакте; распространение возникает путем аутоинокуляции и через предметы обихода (например, полотенца, мочалки) и воду в ванных комнатах. Взрослые заражаются при непосредственном контакте кожи с кожей инфицированного человека (например, при сексуальном контакте, во время спортивной борьбы).
У больных с нарушением функции иммунной системы (например, в результате ВИЧ/СПИДа, приема кортикостероидов или химиотерапии) могут возникнуть более распространенные инфекционные заболевания (1, 2).
Контагиозный моллюск распространен среди детей.
Общие справочные материалы
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Симптомы и признаки контагиозного моллюска
Контагиозный моллюск может возникнуть на любом участке кожного покрова, за исключением ладоней и подошв. Высыпания представлены скоплениями розовых, куполообразных, восковидных или напоминающих жемчужину папул с пупковидным вдавлением в центре, обычно достигающих 2–5 мм в диаметре, которые чаще всего возникают на коже лица, туловища и конечностей у детей, а у взрослых – в области лобка, полового члена у мужчин или наружных половых органов у женщин. Высыпания могут достигать 10–15 мм в диаметре, в особенности у больных с ВИЧ-инфекцией и иммунодефицитом другого генеза.
Высыпания обычно не сопровождаются зудом или болью и могут случайно обнаруживаться во время физикального обследования. Однако, очаги поражения могут воспаляться и сопровождаться зудом, по мере того как организм борется с вирусом.
На фото показаны поражения, вызванные контагиозным моллюском. Поражения, как правило, имеют вид одиночных или сгруппированных твердых, безболезненных папул, размером от 1 до 5 мм. Они жемчужного или розового цвета, куполообразные и могут быть с углублением в центре.
© Springer Science+Business Media
На этом изображении показаны рассеянные поражения, возникающие при контагиозном моллюске на боковой поверхности туловища ребенка.
Image courtesy of James G.H. Dinulos, MD.
На этой фотографии показаны очень тяжелые очаги поражения в области лица у ребенка с ВИЧ-инфекцией. Гигантский моллюск указывает на прогрессирующий иммунодефицит.
© Springer Science+Business Media
На фото показаны поражения, вызванные контагиозным моллюском. Поражения, как правило, имеют вид одиночных или сгруппированных твердых, безболезненных папул, размером от 1 до 5 мм. Они жемчужного или розового цвета, куполообразные и могут быть с углублением в центре.
© Springer Science+Business Media
На этом изображении показаны рассеянные поражения, возникающие при контагиозном моллюске на боковой поверхности туловища ребенка.
Image courtesy of James G.H. Dinulos, MD.
На этой фотографии показаны очень тяжелые очаги поражения в области лица у ребенка с ВИЧ-инфекцией. Гигантский моллюск указывает на прогрессирующий иммунодефицит.
© Springer Science+Business Media
Диагностика контагиозного моллюска
Клиническая оценка
Диагноз контагиозный моллюск основывается на данных клинической картины; в биоптате или мазке полученного содержимого выявляются типичные тельца включения, однако проведение этих исследований требуется только в тех случаях, когда диагноз не ясен.
Дифференциальный диагноз проводится с фолликулитом, милиумамии бородавками (если размер высыпаний составляет < 2 мм) и с ювенильной ксантогранулемой и невусом Шпиц (если размер высыпаний составляет > 2 мм).
Лечение контагиозного моллюска
Физическое удаление: кюретаж, криодеструкция, лазерная коагуляция или электрокоагуляция
Местнораздражающие средства (например, трихлоруксусная кислота, кантаридин, третиноин, тазаротен, подофиллотоксин [подофилокс])
Иногда внутриочаговая инъекция или фотодинамическая терапия
Иногда применяется комбинированная терапия
Большинство высыпаний спонтанно регрессирует в течение 1–2 лет, но они могут сохраняться в течение 2–3 лет.
Лечение контагиозного моллюска проводят по косметическим показаниям или для предотвращения дальнейшего распространения инфекции. Возможно проведение терапии при помощи кюретажа, криодеструкции, лазерной коагуляции, электрокоагуляции, трихлоруксусной кислоты (раствор 25–40%), кантаридина, подофиллотоксина (подофилокс) у взрослых, третиноина и тазаротена. Некоторые врачи используют салициловую кислоту, но другие считают ее слишком раздражающим средством для многих участков тела, пораженных моллюском. Аналогичные проблемы существуют с использованием гидроксида калия (KOH). Небольшие исследования показывают, что эффективным может быть ингенол мебутат в форме геля, цитотоксическое средство, используемое для лечения актинического кератоза (1). Очаги поражения моллюском в пределах глазничного края должны быть удалены путем щадящей деструкции квалифицированным специалистом. Поражения можно аккуратно сдавить пинцетом, чтобы удалить центральное ядро. Наименее болезненные методы лечения (например, третиноин, тазаротен, кантаридин) используются в первую очередь у детей. Имиквимод обычно не рекомендован.
Кюретаж или жидкий азот можно использовать через 40-60 минут после нанесения местного анестетика, например крема EMLA (лидокаин/прилокаин) или 4%-ного крема с лидокаином под окклюзионную повязку. Крем ЭМЛА следует использовать благоразумно, поскольку он может оказывать общий токсический эффект, в особенности у детей. У взрослых очень эффективен кюретаж, но при проведении без анестезии процедура очень болезненна.
Кантаридин безопасен и эффективен, но может вызвать образование пузырей (не зарегистрирован в РФ). Одна небольшая капля наносится непосредственно на очаг поражения моллюском. Участки, которые пациенты (в особенности дети) могут расчесывать, следует закрыть повязкой, поскольку следует избегать контакта пальцев с высыпаниями. Кантаридин нельзя наносить на кожу лица или периорбитальную область, поскольку пузыри могут образоваться непредсказуемо. В случае контакта кантаридина с роговицей возможно возникновение рубца. Кантаридин нужно смывать водой с мылом через 6 часов после нанесения. Менее 15 очагов следует обрабатывать одновременно, поскольку после нанесения кантаридина возможна реинфекция из необработанных высыпаний. Родители должны быть предупреждены о появлении волдырей, если их детям назначают этот раздражающий препарат.
Другие методы лечения включают внутриочаговую инъекцию (например, Candida антиген или иногда интерферон альфа; 2) и фотодинамическую терапию. Противовирусные и иммуномодулирующие препараты более эффективны у пациентов, инфицированных ВИЧ (3).
Дерматологи часто используют комбинированную терапию, например жидкий азот или кантаридин в процедурном кабинете или крем с ретиноидом для домашнего применения. Этот вариант терапии обычно эффективен, но у некоторых больных регресс высыпаний наступает спустя 1–2 месяца.
Детям не следует запрещать посещать школу или детский сад. Однако, для уменьшения риска распространения инфекции высыпания должны быть закрыты повязкой.
Справочные материалы по лечению
1. Shin K, Bae KN, Kim HS, et al: Ingenol mebutate gel for the treatment of molluscum contagiosum: An open-label comparative pilot study. J Am Acad Dermatol pii:S0190-9622(19)32689-1, 2019. doi: 10.1016/j.jaad.2019.08.081
2. Wells A, Saikaly SK, Schoch JJ: Intralesional immunotherapy for molluscum contagiosum: A review. Dermatol Ther 33(6):e14386, 2020. doi: 10.1111/dth.14386
3. Vora RV, Pilani AP, Kota RK: Extensive giant molluscum contagiosum in a HIV positive patient. J Clin Diagn Res 9(11):WD01-2, 2015. doi: 10.7860/JCDR/2015/15107.6797
Основные положения
Контагиозный моллюск, вызванный поксвирусом, часто распространяется при непосредственном контакте (например, при половом контакте, при спортивной борьбе), через предметы обихода и с водой в ванных комнатах.
Высыпания чаще протекают бессимптомно в виде скоплений восковидных или жемчужных папул розового цвета с куполообразной поверхностью, пупковидным вдавлением в центре диаметром 2–5 мм, мягкой консистенции.
Диагноз устанавливается на основании данных клинической картины.
Лечить по косметическим показаниям или для предотвращения дальнейшего распространения инфекции.
Лечение может проводиться с использованием деструктивных методов (например, кюретаж, криохирургия, лазерная терапия, электрокоагуляция) или наружных раздражающих веществ (например, трихлоруксусная кислота, кантаридин, третиноин, тазаротен и подофиллотоксин).