Контагиозный моллюск

Физическое удаление: кюретаж, криодеструкция, лазерная коагуляция или электрокоагуляция

Местнораздражающие средства (например, трихлоруксусная кислота, кантаридин, третиноин, тазаротен, подофиллотоксин [подофилокс])

Иногда внутриочаговая инъекция или фотодинамическая терапия

Иногда применяется комбинированная терапия

Большинство высыпаний спонтанно регрессирует в течение 1–2 лет, но они могут сохраняться в течение 2–3 лет.

Лечение контагиозного моллюска проводят по косметическим показаниям или для предотвращения дальнейшего распространения инфекции. Возможно проведение терапии при помощи кюретажа, криодеструкции, лазерной коагуляции, электрокоагуляции, трихлоруксусной кислоты (раствор 25–40%), кантаридина, подофиллотоксина (подофилокс) у взрослых, третиноина и тазаротена. Некоторые врачи используют салициловую кислоту, но другие считают ее слишком раздражающим средством для многих участков тела, пораженных моллюском. Аналогичные проблемы существуют с использованием гидроксида калия (KOH). Небольшие исследования показывают, что эффективным может быть ингенол мебутат в форме геля, цитотоксическое средство, используемое для лечения актинического кератоза (1). Очаги поражения моллюском в пределах глазничного края должны быть удалены путем щадящей деструкции квалифицированным специалистом. Поражения можно аккуратно сдавить пинцетом, чтобы удалить центральное ядро. Наименее болезненные методы лечения (например, третиноин, тазаротен, кантаридин) используются в первую очередь у детей. Имиквимод обычно не рекомендован.

Кюретаж или жидкий азот можно использовать через 40-60 минут после нанесения местного анестетика, например крема EMLA (лидокаин/прилокаин) или 4%-ного крема с лидокаином под окклюзионную повязку. Крем ЭМЛА следует использовать благоразумно, поскольку он может оказывать общий токсический эффект, в особенности у детей. У взрослых очень эффективен кюретаж, но при проведении без анестезии процедура очень болезненна.

Кантаридин безопасен и эффективен, но может вызвать образование пузырей (не зарегистрирован в РФ). Одна небольшая капля наносится непосредственно на очаг поражения моллюском. Участки, которые пациенты (в особенности дети) могут расчесывать, следует закрыть повязкой, поскольку следует избегать контакта пальцев с высыпаниями. Кантаридин нельзя наносить на кожу лица или периорбитальную область, поскольку пузыри могут образоваться непредсказуемо. В случае контакта кантаридина с роговицей возможно возникновение рубца. Кантаридин нужно смывать водой с мылом через 6 часов после нанесения. Менее 15 очагов следует обрабатывать одновременно, поскольку после нанесения кантаридина возможна реинфекция из необработанных высыпаний. Родители должны быть предупреждены о появлении волдырей, если их детям назначают этот раздражающий препарат.

Другие методы лечения включают внутриочаговую инъекцию (например, Candida антиген или иногда интерферон альфа; 2) и фотодинамическую терапию. Противовирусные и иммуномодулирующие препараты более эффективны у пациентов, инфицированных ВИЧ (3).

Дерматологи часто используют комбинированную терапию, например жидкий азот или кантаридин в процедурном кабинете или крем с ретиноидом для домашнего применения. Этот вариант терапии обычно эффективен, но у некоторых больных регресс высыпаний наступает спустя 1–2 месяца.

Детям не следует запрещать посещать школу или детский сад. Однако, для уменьшения риска распространения инфекции высыпания должны быть закрыты повязкой.