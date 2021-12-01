Хроническая паронихия – это рекуррентное или персистирующее воспаление ногтевых валиков, обычно на пальцах рук.

(См. также Обзор заболеваний ногтей (Overview of Nail Disorders)).

Хронический паронихий – это воспалительное заболевание околоногтевого кожного валика. Это заболевание наиболее часто возникает у людей, имеющих постоянный контакт с водой (посудомойки, буфетчицы, уборщицы), особенно при наличии у них экземы, сахарного диабета или нарушений иммунитета. Часто присутствует Candida, однако ее роль в этиологии до конца не изучена; эрадикация грибка не всегда способствует излечению. Предрасполагающим состоянием может быть ирритативный дерматит с вторичным инфицированием грибками.

Ногтевой валик может быть красным и болезненным, с периодически возникающим воспалением, и часто становится фиброзным. В отличие от острого паронихия почти никогда не происходит накопление гноя. Часто происходит потеря кутикулы и заметное отслоение ногтевого валика от ногтевой пластинки. Это отслоение создает прореху, через которую проникают раздражающие вещества и микроорганизмы. Дистрофия ногтя может развиться в течение длительного времени.

Диагноз хронического паронихия ставится клинически.

Манифестация хронического паронихия Хроническая паронихия ногтя на втором (указательном) пальце руки Признаки хронической паронихии у этого пациента включают отсутствие кутикулы, опухший проксимальный ногтевой валик и борозды Бо-Рейля на ногтевой пластине. ... Прочитайте дополнительные сведения © Springer Science+Business Media Хроническая паронихия с опухшим проксимальным ногтевым валиком и потерей кутикулы © Springer Science+Business Media Хроническая паронихия с отечностью ногтевой пластинки, отсутствием кутикулы, а также патология ногтевой пластинки © Springer Science+Business Media Хроническая паронихия ногтя на втором (указательном) пальце руки Признаки хронической паронихии у этого пациента включают отсутствие кутикулы, опухший проксимальный ногтевой валик и борозды Бо-Рейля на ногтевой пластине. ... Прочитайте дополнительные сведения © Springer Science+Business Media Хроническая паронихия с опухшим проксимальным ногтевым валиком и потерей кутикулы © Springer Science+Business Media Хроническая паронихия с отечностью ногтевой пластинки, отсутствием кутикулы, а также патология ногтевой пластинки © Springer Science+Business Media