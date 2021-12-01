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Хроническая паронихия

Авторы:Chris G. Adigun, MD, Dermatology & Laser Center of Chapel Hill
Проверено/пересмотрено дек. 2021

Хроническая паронихия – это рекуррентное или персистирующее воспаление ногтевых валиков, обычно на пальцах рук.

(См. также Обзор заболеваний ногтей (Overview of Nail Disorders)).

Хронический паронихий – это воспалительное заболевание околоногтевого кожного валика. Это заболевание наиболее часто возникает у людей, имеющих постоянный контакт с водой (посудомойки, буфетчицы, уборщицы), особенно при наличии у них экземы, сахарного диабета или нарушений иммунитета. Часто присутствует Candida, однако ее роль в этиологии до конца не изучена; эрадикация грибка не всегда способствует излечению. Предрасполагающим состоянием может быть ирритативный дерматит с вторичным инфицированием грибками.

Ногтевой валик может быть красным и болезненным, с периодически возникающим воспалением, и часто становится фиброзным. В отличие от острого паронихия почти никогда не происходит накопление гноя. Часто происходит потеря кутикулы и заметное отслоение ногтевого валика от ногтевой пластинки. Это отслоение создает прореху, через которую проникают раздражающие вещества и микроорганизмы. Дистрофия ногтя может развиться в течение длительного времени.

Диагноз хронического паронихия ставится клинически.

Манифестация хронического паронихия
Хроническая паронихия ногтя на втором (указательном) пальце руки
Хроническая паронихия ногтя на втором (указательном) пальце руки

Признаки хронической паронихии у этого пациента включают отсутствие кутикулы, опухший проксимальный ногтевой валик и борозды Бо-Рейля на ногтевой пластине.

... Прочитайте дополнительные сведения

© Springer Science+Business Media

Хроническая паронихия с опухшим проксимальным ногтевым валиком и потерей кутикулы
Хроническая паронихия с опухшим проксимальным ногтевым валиком и потерей кутикулы

© Springer Science+Business Media

Хроническая паронихия с отечностью ногтевой пластинки, отсутствием кутикулы, а также патология ногтевой пластинки
Хроническая паронихия с отечностью ногтевой пластинки, отсутствием кутикулы, а также патология ногтевой пластинки

© Springer Science+Business Media

Хроническая паронихия ногтя на втором (указательном) пальце руки
Хроническая паронихия ногтя на втором (указательном) пальце руки

Признаки хронической паронихии у этого пациента включают отсутствие кутикулы, опухший проксимальный ногтевой валик и борозды Бо-Рейля на ногтевой пластине.

... Прочитайте дополнительные сведения

© Springer Science+Business Media

Хроническая паронихия с опухшим проксимальным ногтевым валиком и потерей кутикулы
Хроническая паронихия с опухшим проксимальным ногтевым валиком и потерей кутикулы

© Springer Science+Business Media

Хроническая паронихия с отечностью ногтевой пластинки, отсутствием кутикулы, а также патология ногтевой пластинки
Хроническая паронихия с отечностью ногтевой пластинки, отсутствием кутикулы, а также патология ногтевой пластинки

© Springer Science+Business Media

Лечение

  • Избегать раздражителей и чрезмерного увлажнения

  • Наружно назначаются кортикостероиды или такролимус

  • Иногда кортикостероиды, вводимые внутрь поражённой ткани, и противогрибковые препараты

  • При тяжелой или упорной форме заболевания – хирургия

Избегание раздражителей и чрезмерного воздействия воды поможет восстановить кутикулу и закрыть пораженный участок между ногтевым валиком и ногтевой пластинкой. Если необходим контакт с водой, рекомендуется использование перчаток или барьерных кремов.

Лекарства местного применения, которые могут помочь, включают кортикостероиды и такролимус 0,1% (ингибитор кальциневрина). Внутриочаговые инъекции кортикостероидов в гипертрофированную проксимальную часть ногтевого валика могут ускорить процесс улучшения состояния. Противогрибковые препараты дополнительно назначаются только в случае серьезной грибковой колонизации.

Тяжелые или упорные случаи могут потребовать хирургического вмешательства (1).

При отсутствии ответа на лечение и одиночном повреждении пальца, следует заподозрить и провести биопсию для исключения плоскоклеточной карциномы.

Справочные материалы по лечению

  1. 1. Relhan V, Goel K, Bansal S, Garg VK: Management of chronic paronychia. Indian J Dermatol 59(1):15-20, 2014. doi: 10.4103/0019-5154.123482

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