Хроническая паронихия – это рекуррентное или персистирующее воспаление ногтевых валиков, обычно на пальцах рук.
(См. также Обзор заболеваний ногтей (Overview of Nail Disorders)).
Хронический паронихий – это воспалительное заболевание околоногтевого кожного валика. Это заболевание наиболее часто возникает у людей, имеющих постоянный контакт с водой (посудомойки, буфетчицы, уборщицы), особенно при наличии у них экземы, сахарного диабета или нарушений иммунитета. Часто присутствует Candida, однако ее роль в этиологии до конца не изучена; эрадикация грибка не всегда способствует излечению. Предрасполагающим состоянием может быть ирритативный дерматит с вторичным инфицированием грибками.
Ногтевой валик может быть красным и болезненным, с периодически возникающим воспалением, и часто становится фиброзным. В отличие от острого паронихия почти никогда не происходит накопление гноя. Часто происходит потеря кутикулы и заметное отслоение ногтевого валика от ногтевой пластинки. Это отслоение создает прореху, через которую проникают раздражающие вещества и микроорганизмы. Дистрофия ногтя может развиться в течение длительного времени.
Диагноз хронического паронихия ставится клинически.
Признаки хронической паронихии у этого пациента включают отсутствие кутикулы, опухший проксимальный ногтевой валик и борозды Бо-Рейля на ногтевой пластине.
© Springer Science+Business Media
© Springer Science+Business Media
© Springer Science+Business Media
Признаки хронической паронихии у этого пациента включают отсутствие кутикулы, опухший проксимальный ногтевой валик и борозды Бо-Рейля на ногтевой пластине.
© Springer Science+Business Media
© Springer Science+Business Media
© Springer Science+Business Media
Лечение
Избегать раздражителей и чрезмерного увлажнения
Наружно назначаются кортикостероиды или такролимус
Иногда кортикостероиды, вводимые внутрь поражённой ткани, и противогрибковые препараты
При тяжелой или упорной форме заболевания – хирургия
Избегание раздражителей и чрезмерного воздействия воды поможет восстановить кутикулу и закрыть пораженный участок между ногтевым валиком и ногтевой пластинкой. Если необходим контакт с водой, рекомендуется использование перчаток или барьерных кремов.
Лекарства местного применения, которые могут помочь, включают кортикостероиды и такролимус 0,1% (ингибитор кальциневрина). Внутриочаговые инъекции кортикостероидов в гипертрофированную проксимальную часть ногтевого валика могут ускорить процесс улучшения состояния. Противогрибковые препараты дополнительно назначаются только в случае серьезной грибковой колонизации.
Тяжелые или упорные случаи могут потребовать хирургического вмешательства (1).
При отсутствии ответа на лечение и одиночном повреждении пальца, следует заподозрить и провести биопсию для исключения плоскоклеточной карциномы.
Справочные материалы по лечению
1. Relhan V, Goel K, Bansal S, Garg VK: Management of chronic paronychia. Indian J Dermatol 59(1):15-20, 2014. doi: 10.4103/0019-5154.123482