Ретронихия является менее распространенной формой паронихии, которая представляет собой инфекцию околоногтевых тканей. Острые симптомы включают боль, признаки воспаления проксимального ногтевого валика, ксантонихию, онихолизис и грануляцию тканей. Хроническая ретронихия характеризуется онихолизом и наслоением ногтевых пластин. Диагноз ставится на основе клинических данных. Лечение зависит от стадии и может включать кортикостероиды или удаление ногтей.
При ретронихии проксимальная ногтевая пластина вростает в проксимальную ногтевую складку с потерей нормального выравнивания матрикса ногтя и ногтевой пластины. Растущий нововый ноготь выталкивает старый вверх, что приводит к наслоению нескольких поколений ногтевых пластин.
Ретронихия чаще всего поражает большие ногти на ногах. Это вызвано повторяющимися микротравмами ногтя, чаще всего ношением тесной обуви или физической активностью, которые приводят к травмам ногтей на ногах.
В острой стадии ретронихия болезненна и проявляется воспалением проксимального ногтевого валика, желтым или белым окрашиванием ногтевой пластинки (ксантонихия) и образованием грануляционной ткани. Клинические признаки, которые помогают дифференцировать ретронихию от паронихии, включают наличие ксантонихии и отека проксимальных, а не латеральных, ногтевых валиков, потому что при ретронихии латеральные ногтевые валики поражаются гораздо реже, чем при паронихии.
Image courtesy of Chris G. Adigun, MD.
В хронической стадии воспаление разрешается, однако ногтевая пластина утолщается и может отделиться от ногтевого ложа (онихолизис). Слои ногтевых пластин могут наслаиваться, а кутикула отсутствует.
Image courtesy of Chris G. Adigun, MD.
Диагноз ретронихии является клиническим. Периодическое окрашивание кислотой по Шиффу (PAS) или посев на культурные среды ногтевой пластины часто имеют отрицательный результат. Хотя сама ногтевая пластина может иметь положительный PAS-результат, если она обследуется после удаления, онихомикоз часто не является первичной проблемой, а скорее вторичной по отношению к травме ногтя, которая вызвала его повреждение и воспаление. Диагностика включает выявление слоистой ногтевой пластины, отсутствие кутикулы (при хронической форме) и подногтевого дебриса.
(См. также Острая форма паронихии и Хроническая форма паронихии.)
Лечение
Кортикостероиды и удаление ногтя
В острой стадии варианты лечения включают местные и внутриочаговые кортикостероиды. В хронической стадии лечение заключается в удалении ногтя (1).
Важно избегать микротравмы, например, носить обувь с большим пространством вокруг пальцев, чтобы уменьшить давление на пораженный ноготь.
Справочные материалы по лечению
1. Costa TPE, João AL, Lencastre A: Retronychia: A paradigm shift? Skin Appendage Disord 6(5):268–271, 2020. doi: 10.1159/000509370