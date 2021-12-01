Ретронихия является менее распространенной формой паронихии, которая представляет собой инфекцию околоногтевых тканей. Острые симптомы включают боль, признаки воспаления проксимального ногтевого валика, ксантонихию, онихолизис и грануляцию тканей. Хроническая ретронихия характеризуется онихолизом и наслоением ногтевых пластин. Диагноз ставится на основе клинических данных. Лечение зависит от стадии и может включать кортикостероиды или удаление ногтей.

При ретронихии проксимальная ногтевая пластина вростает в проксимальную ногтевую складку с потерей нормального выравнивания матрикса ногтя и ногтевой пластины. Растущий нововый ноготь выталкивает старый вверх, что приводит к наслоению нескольких поколений ногтевых пластин.

Ретронихия чаще всего поражает большие ногти на ногах. Это вызвано повторяющимися микротравмами ногтя, чаще всего ношением тесной обуви или физической активностью, которые приводят к травмам ногтей на ногах.

В острой стадии ретронихия болезненна и проявляется воспалением проксимального ногтевого валика, желтым или белым окрашиванием ногтевой пластинки (ксантонихия) и образованием грануляционной ткани. Клинические признаки, которые помогают дифференцировать ретронихию от паронихии, включают наличие ксантонихии и отека проксимальных, а не латеральных, ногтевых валиков, потому что при ретронихии латеральные ногтевые валики поражаются гораздо реже, чем при паронихии.

Острая форма ретронихии Скрыть подробности На этой фотографии показана острая ретронихия с воспалением проксимальной ногтевой складки и окрашиванием ногтевой пластины в желтый цвет (ксантонихия). На образование грануляционной ткани указывает отек проксимального ногтевого валика без нагноения. Латеральные ногтевые валики существенно не затронуты, поскольку травматическое воздействие в первую очередь приходится на проксимальный валик ногтя и лежащий под ней ногтевой матрикс. Острая паронихия часто поражает латеральные ногтевые валики. Image courtesy of Chris G. Adigun, MD.

Острая форма ретронихии (большой палец ноги) Изображение Image courtesy of Chris G. Adigun, MD.

В хронической стадии воспаление разрешается, однако ногтевая пластина утолщается и может отделиться от ногтевого ложа (онихолизис). Слои ногтевых пластин могут наслаиваться, а кутикула отсутствует.

Хроническая форма ретронихии Скрыть подробности На этой фотографии изображена хроническая ретронихия. Гиперимия, отек и болезненность ногтевого валика помогают дифференцировать заболевание от неосложненного онихолиза. Кутикула отсутствует. Image courtesy of Chris G. Adigun, MD.

Хроническая форма ретронихии (большие пальцы ног) Изображение Image courtesy of Chris G. Adigun, MD.

Диагноз ретронихии является клиническим. Периодическое окрашивание кислотой по Шиффу (PAS) или посев на культурные среды ногтевой пластины часто имеют отрицательный результат. Хотя сама ногтевая пластина может иметь положительный PAS-результат, если она обследуется после удаления, онихомикоз часто не является первичной проблемой, а скорее вторичной по отношению к травме ногтя, которая вызвала его повреждение и воспаление. Диагностика включает выявление слоистой ногтевой пластины, отсутствие кутикулы (при хронической форме) и подногтевого дебриса.

(См. также Острая форма паронихии и Хроническая форма паронихии.)