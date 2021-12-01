Вросший ноготь пальца ноги

Лечение обычно заключается в резекции ногтя и деструкции прилежащего ногтевого матрикса

В более легких случаях помещение нити между вросшей ногтевой пластинкой и болезненным ногтевым валиком (с применением тонкой зубочистки) иногда способствует немедленному облегчению боли и при регулярном применении корректирует проблему. Если пациент носит узкую обувь, рекомендуется обувь с более широким носом.

Однако, в большинстве случаев единственным эффективным способом лечения, особенно при паронихии, является резекция части или всего вросшего ногтя после местной анестезии. После резекции можно использовать гибкую трубку для разделения ногтевой пластины и болезненного валика, что способствует заживлению. При повторном врастании ногтей применяют гидроксид натрия или фенол для перманентного разрушения близлежащего латерального ногтевого матрикса. (См. также Как лечить вросший ноготь.) Фенол не должен применяться при наличии артериальной недостаточности.