Вросший ноготь пальца ноги

Вросший ноготь – это изгибание внутрь или врастание края ногтевой пластины в прилежащий ногтевой валик, что сопровождается болью.
(См. также Обзор заболеваний ногтей (Overview of Nail Disorders)).
Причины врастания ногтя включают: ношение узкой обуви, патологическую походку (например, хождение на цыпочках), луковицеобразную форму большого пальца ноги, избыточное состригание ногтевой пластинки или врожденные нарушения ногтевого контура (например, врожденная клешневидная деформация ногтя). Иногда состояние развивается на фоне остеохондромы, особенно у молодых людей. У пожилых к факторам риска относятся периферические отеки. В итоге в области вокруг ногтевого края может присоединиться инфекция (паронихия).
Клинические проявления
В углу ногтевого валика или реже по всему латеральному краю возникает боль. Вначале может ощущаться лишь небольшой дискомфорт, особенно при ношении определенной обуви. В хронических случаях визуализируется грануляционная ткань, чаще у молодых.
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Диагностика
Клиническая оценка
Покраснение, отек и боль могут также свидетельствовать о конкуретной паронихии. Молодым пациентам (например, < 20 лет) с повторным врастанием ногтя на ноге следует выполнить рентгенограмму для исключения первопричинной остеохондромы. При отсутствии вросшего ногтя на ногах видимые грануляции вокруг большого пальца ноги предполагают беспигментную меланому, которую зачастую упускают из виду; необходимо проведение биопсии.
Лечение
Лечение обычно заключается в резекции ногтя и деструкции прилежащего ногтевого матрикса
В более легких случаях помещение нити между вросшей ногтевой пластинкой и болезненным ногтевым валиком (с применением тонкой зубочистки) иногда способствует немедленному облегчению боли и при регулярном применении корректирует проблему. Если пациент носит узкую обувь, рекомендуется обувь с более широким носом.
Однако, в большинстве случаев единственным эффективным способом лечения, особенно при паронихии, является резекция части или всего вросшего ногтя после местной анестезии. После резекции можно использовать гибкую трубку для разделения ногтевой пластины и болезненного валика, что способствует заживлению. При повторном врастании ногтей применяют гидроксид натрия или фенол для перманентного разрушения близлежащего латерального ногтевого матрикса. (См. также Как лечить вросший ноготь.) Фенол не должен применяться при наличии артериальной недостаточности.