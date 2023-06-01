Абсцесс кожи – это локальное скопление гноя в коже, которое может формироваться на любом участке кожного покрова. Симптомами и признаками заболевания являются боль и образование болезненного плотного или флуктуирующего инфильтрата. Диагноз обычно ставится на основании клинических исследований. Лечение – разрез и дренирование, а иногда и антибиотики.
(См. также Обзор бактериальных инфекций кожи (Overview of Bacterial Skin Infections)).
К факторам риска развития абсцессов кожи относятся следующие:
Чрезмерное развитие микрофлоры
Предшествующая травма (особенно при наличии инородного тела)
Иммуносупрессия
Нарушение кровообращения
Бактерии, вызывающие образование абсцессов кожи, обычно являются представителями флоры кожи в области развития очага поражения.
Абсцессы на коже туловища, конечностей, подмышечных ямок или головы и шеи чаще всего вызваны Staphylococcus aureus (с устойчивым к метициллину S. aureus [МРЗС], наиболее распространенным в Соединенных Штатах) и стрептококками.
В абсцессах в области промежности (паховой, вагинальной, ягодичной, периректальной) находятся микроорганизмы, обнаруживаемые в кале, обычно анаэробы или комбинация аэробов и анаэробов (см. таблицу Классификация распространенных патогенных бактерий).
Карбункулы и фурункулы – это типы кожных абцессов.
Симптомы и признаки абсцесса кожи
Абсцессы кожи – это обычно эритематозные, болезненные, чувствительные и огрубевшие образования. Они могут иметь разный размер, диаметр обычно достигает 1–3 см, но иногда они значительно больше. Вначале припухлость имеет очень плотную консистенцию; затем формируется центральный стержень, покрывающая его кожа истончается, определяется флуктуация. Затем абсцесс может спонтанно дренироваться.
Изменениям кожи могут сопутствовать в различных комбинациях локальная флегмона, лимфангит, регионарная лимфаденопатия, лихорадка и лейкоцитоз.
Диагностика кожных абсцессов
Обследование
Бактериальный посев для определения МРЗС
Диагноз кожного абсцесса обычно ставится на основании клинического осмотра. Рекомендуется бактериальное исследование, главным образом для выявления МРЗС.
К состояниям, напоминающим простой абсцесс кожи, относятся суппуративный гидраденит и вскрывшаяся эпидермальная киста. Эпидермальные инклюзионные кисты (часто ошибочно называемые кистами сальных желез) редко инфицируются, однако при их разрыве кератин выходит в дерму, вызывая бурную воспалительную реакцию, иногда клинически напоминающую инфекцию. При культуральном исследовании редко выявляются какие-либо патогены. Абсцессы в области промежности могут проявляться вскрывшимися через кожу глубже лежащим периректальным абсцессом или местом дренирования фистульного хода в результате болезни Крона. Эти состояния обычно можно распознать при сборе анамнеза и исследовании прямой кишки.
Лечение абсцесса кожи
Иссечение и дренирование
Иногда антибиотикотерапия
Некоторые маленькие абсцессы регрессируют без лечения, созревая и вскрываясь. Теплые компрессы помогают ускорить процесс.
Назначается надрез и дренаж при наличии сильной боли, чувствительности к нажатию и припухлости; нет необходимости дожидаться флуктуации. В стерильных условиях местная анестезия проводится с помощью инъекций лидокаина или замораживающего спрея.
Больным с очень крупными и болезненными абсцессами дренирование можно проводить под внутривенной седацией и анестезией. Для вскрытия абсцесса часто достаточно единственного прокола кончиком скальпеля. После дренирования гноя полость следует обследовать, просто ощупав пальцем в перчатке или кюреткой для очищения образований. Промывание физиологическим раствором необязательно. Неплотное тампонирование полости марлевым тампоном уменьшает мертвое пространство и предотвращает образование серомы. Тампон обычно удаляется через 24–48 часов. Однако данные свидетельствуют о том, что плановые промывания или тампонада при абсцессах < 5 см в диаметре не требуются (1, 2). Локальные согревающие процедуры и возвышенное положение конечности могут ускорить разрешение воспаления.
Традиционно считается, что в антибиотиках нет необходимости, если только у пациента нет признаков системной воспалительной реакции, флегмоны, множественных абсцессов, иммуносупрессии или абсцесса на лице в области дренирования кавернозного синуса. В этих случаях, следует назначать начальную эмпирическую терапию препаратом, активным в отношении МРЗС (например, триметоприм/сульфаметоксазол, при тяжелом процессе ванкомицин) в ожидании результатов бактериального посева. Однако последующие исследования показали более низкую частоту неудач в лечении и рецидивов при добавлении антибиотиков к любому абсцессу, требующему лечения в местах, где распространен МРЗС (3).
Справочные материалы по лечению
1. Chinnock B, Hendey GW: Irrigation of cutaneous abscesses does not improve treatment success. Ann Emerg Med 67(3):379-383, 2016. doi: 10.1016/j.annemergmed.2015.08.007
2. O'Malley GF, Dominici P, Giraldo P, et al: Routine packing of simple cutaneous abscesses is painful and probably unnecessary. Acad Emerg Med 16(5):470-473, 2009. doi: 10.1111/j.1553-2712.2009.00409.x
3. Talan DA, Mower WR, Krishnadasan A: Trimethoprim-sulfamethoxazole versus placebo for uncomplicated skin abscess. N Engl J Med 374(9):823-832, 2016. doi: 10.1056/NEJMoa1507476
Основные положения
Возбудители инфекции отображают флору зараженной области (например, S. aureus и стрептококки в туловище, подмышечной впадине, голове и шее).
Бактериальный посев при абсцесса чтобы выявить МРЗС.
Дренируйте области абсцессов, если они сопровождаются сильной болью, чувствительностью и припухлостью и обеспечьте адекватное обезболивание, и, если нужно, седацию.
Назначайте антибиотики, если у пациента имеются признаки системной инфекции, флегмоны, множественных абсцессов, нарушения иммунитета или абсцесса лица.