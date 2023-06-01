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Абсцесс кожи

Авторы:Wingfield E. Rehmus, MD, MPH, University of British Columbia
Проверено/пересмотрено июн. 2023

Абсцесс кожи – это локальное скопление гноя в коже, которое может формироваться на любом участке кожного покрова. Симптомами и признаками заболевания являются боль и образование болезненного плотного или флуктуирующего инфильтрата. Диагноз обычно ставится на основании клинических исследований. Лечение – разрез и дренирование, а иногда и антибиотики.

(См. также Обзор бактериальных инфекций кожи (Overview of Bacterial Skin Infections)).

К факторам риска развития абсцессов кожи относятся следующие:

  • Чрезмерное развитие микрофлоры

  • Предшествующая травма (особенно при наличии инородного тела)

  • Иммуносупрессия

  • Нарушение кровообращения

Бактерии, вызывающие образование абсцессов кожи, обычно являются представителями флоры кожи в области развития очага поражения.

Абсцессы на коже туловища, конечностей, подмышечных ямок или головы и шеи чаще всего вызваны Staphylococcus aureus (с устойчивым к метициллину S. aureus [МРЗС], наиболее распространенным в Соединенных Штатах) и стрептококками.

В абсцессах в области промежности (паховой, вагинальной, ягодичной, периректальной) находятся микроорганизмы, обнаруживаемые в кале, обычно анаэробы или комбинация аэробов и анаэробов (см. таблицу Классификация распространенных патогенных бактерий).

Карбункулы и фурункулы – это типы кожных абцессов.

Симптомы и признаки абсцесса кожи

Абсцессы кожи – это обычно эритематозные, болезненные, чувствительные и огрубевшие образования. Они могут иметь разный размер, диаметр обычно достигает 1–3 см, но иногда они значительно больше. Вначале припухлость имеет очень плотную консистенцию; затем формируется центральный стержень, покрывающая его кожа истончается, определяется флуктуация. Затем абсцесс может спонтанно дренироваться.

Изменениям кожи могут сопутствовать в различных комбинациях локальная флегмона, лимфангит, регионарная лимфаденопатия, лихорадка и лейкоцитоз.

Диагностика кожных абсцессов

  • Обследование

  • Бактериальный посев для определения МРЗС

Диагноз кожного абсцесса обычно ставится на основании клинического осмотра. Рекомендуется бактериальное исследование, главным образом для выявления МРЗС.

К состояниям, напоминающим простой абсцесс кожи, относятся суппуративный гидраденит и вскрывшаяся эпидермальная киста. Эпидермальные инклюзионные кисты (часто ошибочно называемые кистами сальных желез) редко инфицируются, однако при их разрыве кератин выходит в дерму, вызывая бурную воспалительную реакцию, иногда клинически напоминающую инфекцию. При культуральном исследовании редко выявляются какие-либо патогены. Абсцессы в области промежности могут проявляться вскрывшимися через кожу глубже лежащим периректальным абсцессом или местом дренирования фистульного хода в результате болезни Крона. Эти состояния обычно можно распознать при сборе анамнеза и исследовании прямой кишки.

Лечение абсцесса кожи

  • Иссечение и дренирование

  • Иногда антибиотикотерапия

Некоторые маленькие абсцессы регрессируют без лечения, созревая и вскрываясь. Теплые компрессы помогают ускорить процесс.

Назначается надрез и дренаж при наличии сильной боли, чувствительности к нажатию и припухлости; нет необходимости дожидаться флуктуации. В стерильных условиях местная анестезия проводится с помощью инъекций лидокаина или замораживающего спрея.

Больным с очень крупными и болезненными абсцессами дренирование можно проводить под внутривенной седацией и анестезией. Для вскрытия абсцесса часто достаточно единственного прокола кончиком скальпеля. После дренирования гноя полость следует обследовать, просто ощупав пальцем в перчатке или кюреткой для очищения образований. Промывание физиологическим раствором необязательно. Неплотное тампонирование полости марлевым тампоном уменьшает мертвое пространство и предотвращает образование серомы. Тампон обычно удаляется через 24–48 часов. Однако данные свидетельствуют о том, что плановые промывания или тампонада при абсцессах < 5 см в диаметре не требуются (1, 2). Локальные согревающие процедуры и возвышенное положение конечности могут ускорить разрешение воспаления.

Традиционно считается, что в антибиотиках нет необходимости, если только у пациента нет признаков системной воспалительной реакции, флегмоны, множественных абсцессов, иммуносупрессии или абсцесса на лице в области дренирования кавернозного синуса. В этих случаях, следует назначать начальную эмпирическую терапию препаратом, активным в отношении МРЗС (например, триметоприм/сульфаметоксазол, при тяжелом процессе ванкомицин) в ожидании результатов бактериального посева. Однако последующие исследования показали более низкую частоту неудач в лечении и рецидивов при добавлении антибиотиков к любому абсцессу, требующему лечения в местах, где распространен МРЗС (3).

Справочные материалы по лечению

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Основные положения

  • Возбудители инфекции отображают флору зараженной области (например, S. aureus и стрептококки в туловище, подмышечной впадине, голове и шее).

  • Бактериальный посев при абсцесса чтобы выявить МРЗС.

  • Дренируйте области абсцессов, если они сопровождаются сильной болью, чувствительностью и припухлостью и обеспечьте адекватное обезболивание, и, если нужно, седацию.

  • Назначайте антибиотики, если у пациента имеются признаки системной инфекции, флегмоны, множественных абсцессов, нарушения иммунитета или абсцесса лица.

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