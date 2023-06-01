Абсцесс кожи

Иссечение и дренирование

Иногда антибиотикотерапия

Некоторые маленькие абсцессы регрессируют без лечения, созревая и вскрываясь. Теплые компрессы помогают ускорить процесс.

Назначается надрез и дренаж при наличии сильной боли, чувствительности к нажатию и припухлости; нет необходимости дожидаться флуктуации. В стерильных условиях местная анестезия проводится с помощью инъекций лидокаина или замораживающего спрея.

Больным с очень крупными и болезненными абсцессами дренирование можно проводить под внутривенной седацией и анестезией. Для вскрытия абсцесса часто достаточно единственного прокола кончиком скальпеля. После дренирования гноя полость следует обследовать, просто ощупав пальцем в перчатке или кюреткой для очищения образований. Промывание физиологическим раствором необязательно. Неплотное тампонирование полости марлевым тампоном уменьшает мертвое пространство и предотвращает образование серомы. Тампон обычно удаляется через 24–48 часов. Однако данные свидетельствуют о том, что плановые промывания или тампонада при абсцессах < 5 см в диаметре не требуются (1, 2). Локальные согревающие процедуры и возвышенное положение конечности могут ускорить разрешение воспаления.

Традиционно считается, что в антибиотиках нет необходимости, если только у пациента нет признаков системной воспалительной реакции, флегмоны, множественных абсцессов, иммуносупрессии или абсцесса на лице в области дренирования кавернозного синуса. В этих случаях, следует назначать начальную эмпирическую терапию препаратом, активным в отношении МРЗС (например, триметоприм/сульфаметоксазол, при тяжелом процессе ванкомицин) в ожидании результатов бактериального посева. Однако последующие исследования показали более низкую частоту неудач в лечении и рецидивов при добавлении антибиотиков к любому абсцессу, требующему лечения в местах, где распространен МРЗС (3).