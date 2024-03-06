Гинекологические диагностические тесты и процедуры

Женщины репродуктивного возраста могут пройти тест на беременность, если они пытаются забеременеть, беспокоятся о нежелательной беременности или имеют гинекологические симптомы.

Сывороточный тест на бета-субъединицы человеческого хорионического гонадотропина (ХГЧ) является наиболее чувствительным тестом на беременность. Он позволяет обнаружить беременность как непосредственно перед, так и после задержки менструального цикла. Уровень ХГЧ ≤ 5 мМЕ/мл не обнаруживается с помощью тестов, используемых в большинстве лабораторий, поэтому в большинстве лабораторий тест на беременность считается отрицательным. Некоторые анализы могут выявить его на уровне всего 1 или 2 мМЕ/мл.

Мочевые тесты на беременность также измеряют уровень бета-ХГЧ, но они менее чувствительны, чем сывороточные тесты. Анализ мочи обычно выявляет уровень бета-ХГЧ от 12 до 50 мМЕ/мл (1). Кроме того, концентрация ХГЧ в моче ниже, чем в сыворотке. Анализы мочи обычно положительны примерно через 1 неделю после первого дня отсутствия менструации. В первый день после не наступившего в срок менструального цикла приблизительно у половины беременных женщин будет отрицательный результат теста.

Чувствительность и специфичность теста на беременность в домашних условиях может варьироваться в зависимости от конкретного набора для тестирования, техники проведения и интерпретации. Таким образом, любой положительный тест на беременность в домашних условиях должен быть подтвержден лабораторным анализом мочи или сыворотки.