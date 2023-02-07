Киста бартолиниевой железы и абсцесс бартолиниевой железы

Сидячие ванны при легких симптомах

При абсцессах – разрез и дренирование и, как правило, размещение дренажного катетера

Хирургическое лечение более тяжелых симптомов и любых кист у пациенток > 40 лет

У пациенток < 40 лет бессимптомные кисты не требуют специального лечения. Слабые симптомы могут пройти после курса принятия сидячих ванн. В противном случае, симптоматические кисты могут потребовать дренирования или их удаления.

При абсцессах проводится операция по созданию постоянного отверстия из железы наружу, поскольку абсцессы часто рецидивируют после обычного дренирования. В кисте и/или абсцессе делается небольшой разрез, а затем выполняется одно из следующего:

Установка катетера: Маленький баллонный катетер устанавливают в полость кисты, расширяют и оставляют на 4–6 недели; эта процедура стимулирует фиброз и обеспечивает постоянное дренирование.

Марсупиализация: Края кисты выворачивают и подшивают к окружающим тканям.

Иногда абсцессы лечат с помощью хирургических манипуляций и пероральных антибиотиков, которые действуют также и на МРЗС (например, триметоприм 160 мг/сульфаметоксазол 800 мг 1 или 2 раза в день ИЛИ триметоприм 160 мг/сульфаметоксазол 800 мг 1 или 2 раза в день В СОЧЕТАНИИ с амоксициллин-клавуланатом 875 мг 2 раза в день ИЛИ триметоприм 160 мг/сульфаметоксазол 800 мг 1 или 2 раза в день В СОЧЕТАНИИ с метронидазолом 500 мг 3 раза в день). Пероральные антибиотики используются, если также присутствует флегмона; выбор антибиотика осуществляется на основании антибиотикограммы для данного региона. Следует рассмотреть внутривенное введение антибиотиков стационарным больным, особенно пациентам с сахарным диабетом или иммуноскомпрометированным больным.

При рецидивирующих кистах или абсцессах может потребоваться полное иссечение бартолиновой железы.

У женщин > 40 лет вновь возникшие кисты или абсцессы должны подвергаться хирургической биопсии (для исключения рака вульвы) или удалению. Кисты, которые присутствуют в течении многих лет и которые не претерпели изменений внешнего вида, не требуют биопсии или хирургического удаления, кроме случаев с наличием симптомов.