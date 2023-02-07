Киста бартолиниевой железы и абсцесс бартолиниевой железы

Кисты бартолиниевой железы являются наиболее распространенными крупными кистами вульвы. Они заполнены слизью и расположены по обе стороны от входа во влагалище. Симптомы крупных кист включают ощущение давления или боль в области вульвы, диспареунию и асимметрию вульвы. Иногда развиваются абсцессы кист бартолиниевых желез, которые достаточно болезненны. Диагноз ставится на основании данных гинекологического осмотра. Большие кисты и абсцессы необходимо дренировать, в некоторых случаях необходима эксцизия; при абсцессах требуется терапия антибиотиками.
Бартолиниевы железы по форме круглые, очень маленьких размеров, не прощупываются при пальпации и располагаются глубоко в заднебоковых отделах преддверия влагалища. Обструкция протока бартолиниевой железы является причиной увеличения железы из-за накопления в ней слизи и, как результат, образования кисты. Причина обструкции протока бартолиниевой железы чаще всего неизвестна. Редко кисты являются результатом инфекций, передающихся половым путем (например, гонорея).
Анатомия вульвы
В центре этого изображения находится влагалище, канал, состоящий из гладкой мускулатуры. Небольшое отверстие непосредственно над ним – уретра, которая представляет собой мочеиспускательный канал, начинающийся от мочевого пузыря и оканчивающийся отверстием. Ниже влагалища находится анус. Над уретрой находится клитор, тело с эректильной тканью, гомологичное половому члену. Влагалище окружено малыми половыми губами, которые окружены большими половыми губами. Лобковая кость находится вверху. Ткань пурпурного цвета является продолжением клитора, ножками клитора. Луковица преддверия влагалища (синяя) также состоит из эректильной ткани. Ниже луковицы расположена бартолиновая железа, которая выделяет слизь для смазывания влагалища.
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Кисты бартолиниевой железы развиваются приблизительно у 2% женщин, обычно в возрасте 20–30 лет (1). С возрастом вероятность развития кист уменьшается.
Кисты могут подвергаться инфицированию с формированием абсцесса. Метициллин-устойчивый Staphylococcus aureus (золотистый стафилококк - МУЗС) все чаще становится причиной возникновения таких инфекционных заболеваний (и других инфекциий вульвы).
Рак вульвы редко происходит из бартолиниевых желез.
Общие справочные материалы
1. Berger MB, Betschart C, Khandwala N, et al: Incidental Bartholin gland cysts identified on pelvic magnetic resonance imaging. Obstet Gynecol 120 (4):798–802, 2012. doi: 10.1097/AOG.0b013e3182699259
Симптомы и признаки кист или абсцессов бартолиниевой железы
Большинство кист бартолиниевой железы протекают бессимптомно, однако крупные кисты могут вызывать раздражение, ощущение давления или боль и препятствовать половому акту или ходьбе. Чаще кисты безболезненные, односторонние и пальпируются при входе во влагалище. Кисты растягивают большие половые губы, вызывая асимметрию вульвы.
By permission of the publisher. From Kaufman R, Brown D. In Atlas of Clinical Gynecology: Gynecologic Pathology. Edited by M Stenchever (series editor) and B Goff. Philadelphia, Current Medicine, 1998.
Если развивается абсцесс, он становится причиной сильной боли в области вульвы, а иногда и лихорадки; абсцессы болезненные и обычно эритематозные. Может развиться панникулит с локальной эритемой и болезненной чувствительностью. Могут наблюдаться влагалищные выделения. Могут сопутствовать заболевания, передающиеся половым путем.
Диагностика кисты или абсцесса бартолиниевой железы
Клиническая оценка
Диагноз кисты бартолиниевой железы обычно ставится на основе осмотра вульвы. Следует провести анализ выделений из кисты, если они имеются, с целью выявления инфекций, передающихся половым путем. Следует провести бактериологический посев гнойных жидкостей.
Женщинам > 40 лет некоторые эксперты рекомендуют проводить биопсию для исключения карциномы бартолиновой железы или другого вида рака вульвы.
Лечение кисты или абсцесса бартолиниевой железы
Сидячие ванны при легких симптомах
При абсцессах – разрез и дренирование и, как правило, размещение дренажного катетера
Хирургическое лечение более тяжелых симптомов и любых кист у пациенток > 40 лет
У пациенток < 40 лет бессимптомные кисты не требуют специального лечения. Слабые симптомы могут пройти после курса принятия сидячих ванн. В противном случае, симптоматические кисты могут потребовать дренирования или их удаления.
При абсцессах проводится операция по созданию постоянного отверстия из железы наружу, поскольку абсцессы часто рецидивируют после обычного дренирования. В кисте и/или абсцессе делается небольшой разрез, а затем выполняется одно из следующего:
Установка катетера: Маленький баллонный катетер устанавливают в полость кисты, расширяют и оставляют на 4–6 недели; эта процедура стимулирует фиброз и обеспечивает постоянное дренирование.
Марсупиализация: Края кисты выворачивают и подшивают к окружающим тканям.
Иногда абсцессы лечат с помощью хирургических манипуляций и пероральных антибиотиков, которые действуют также и на МРЗС (например, триметоприм 160 мг/сульфаметоксазол 800 мг 1 или 2 раза в день ИЛИ триметоприм 160 мг/сульфаметоксазол 800 мг 1 или 2 раза в день В СОЧЕТАНИИ с амоксициллин-клавуланатом 875 мг 2 раза в день ИЛИ триметоприм 160 мг/сульфаметоксазол 800 мг 1 или 2 раза в день В СОЧЕТАНИИ с метронидазолом 500 мг 3 раза в день). Пероральные антибиотики используются, если также присутствует флегмона; выбор антибиотика осуществляется на основании антибиотикограммы для данного региона. Следует рассмотреть внутривенное введение антибиотиков стационарным больным, особенно пациентам с сахарным диабетом или иммуноскомпрометированным больным.
При рецидивирующих кистах или абсцессах может потребоваться полное иссечение бартолиновой железы.
У женщин > 40 лет вновь возникшие кисты или абсцессы должны подвергаться хирургической биопсии (для исключения рака вульвы) или удалению. Кисты, которые присутствуют в течении многих лет и которые не претерпели изменений внешнего вида, не требуют биопсии или хирургического удаления, кроме случаев с наличием симптомов.
Основные положения
Кисты бартолиновой железы относятся к кистам вульвы.
Они возникают в результате обструкции протоков, причина обычно неизвестна.
Кисты могут инфицироваться, иногда МРЗС с развитием абсцесса.
При абсцессах и кистах, вызывающих беспокоящие симптомы, проводите лечение с помощью их рассечения и дренирования (например, с установкой катетера, марсупиализацией и/или иссечением).
У женщин > 40 лет проводится биопсия вновь образовавшихся кист для исключения рака вульвы
Если у пациентки имеются рецидивирующие кисты или абсцессы или при подозрении на рак, бартолиновую железу удаляют хирургически.