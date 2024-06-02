Пациентки могут обратиться за медицинской помощью по поводу вагинального кровотечения, но кровотечение может исходить из любой части женских половых путей, включая вульву, влагалище, шейку матки, тело матки, фаллопиевы трубы или яичники. В тех случаях, когда вагинальное кровотечение возникает из полости матки, оно называется аномальным маточным кровотечением (АМК). Кроме того, кровотечение, которое может казаться влагалищным, может исходить из мочевых путей или желудочно-кишечного тракта.

К причинам кровотечения из женских наружных половых органов относятся

Инфекционные или воспалительные заболевания, в частности, заболевания, которые вызывают язвы или эрозии (например, генитальный простой герпес, сифилитический шанкр, буллезный пемфигоид) или те, которые вызывают зуд вульвы, могут привести к кровотечению из-за экскориаций, если пациентки царапают поражения и/или окружающую кожу или слизистые оболочки (например, склерозирующий лишай).

Физическая травма (например, падение с прямым воздействием на вульву, сексуальное насилие)

Процедуры в области вульвы (например, биопсия или калечащие операции на женских половых органах)

Доброкачественные образования (например, эпидермальные кисты, кондилома, ангиокератома, хондроид)

Вульварная интраэпителиальная неоплазия или плоскоклеточный рак или другие злокачественные новообразования (например, меланома)

Любое поражение вульвы может кровоточить при трении (например, при контакте с одеждой).

К причинам кровотечения из женских наружных половых органов оносятся

Генитоуринарный синдром менопаузы

Инфекции или поражения, вызванные инфекцией (например, бактериальный вагиноз, кондилома, вагинальные язвы)

Физическая травма (например, введение предметов по сексуальным или другим причинам, застрявший тампон, сексуальное насилие)

Лучевую терапию

Доброкачественные образования (например, киста протока Гартнера, аденоз влагалища, полип, карункул уретры)

Влагалищная интраэпителиальная неоплазия или плоскоклеточный рак или другие злокачественные новообразования (например, светлоклеточная карцинома)

Редко — токсический эпидермальный некролиз и синдром Стивенса-Джонсона

Причины аномального маточного кровотечения (АМК) классифицируются согласно системе классификации PALM-COEIN в структурную и неструктурную этиологии (1, 2).

К структурным причинам АМК относятся

П олипы шейки матки или эндометрия

А деномиоз

Л ейомиома (фибромиома матки)

Злокачественная опухоль или гиперплазия матки или шейки матки

К неструктурным причинам АМК относятся

К оагулопатия

О вуляторная дисфункция

И ндометриальные (например, хронический эндометрит)

Я трогенные (например, прорывное кровотечение во время приема оральных контрацептивов)

Еще не классифицированные

Овуляторная дисфункция является наиболее распространенной причиной АМК у женщин репродуктивного возраста. Существует много других специфических причин АМК в пределах категорий классификации PALM-COIEN (см. таблицу Некоторые причины маточного кровотечения у небеременных взрослых женщин).

Система PALM-COEIN описывает в основном этиологию кровотечения из тела матки. К причинам цервикального кровотечения относятся

Цервицит

Шейный эндометриоз

Пролапс тазовых органов тяжелой степени

Физическая травма (например, введение предметов по сексуальным или другим причинам, сексуальное насилие)

Цервикальные полипы, кисты, папилломы/бородавки

Цервикальная интраэпителиальная неоплазия или рак

Кровотечение из яичников или маточных труб не является распространенной причиной влагалищного кровотечения. Кровотечение из этих органов, чаще всего бывает внутрибрюшным, однако кровь может проходить через матку и быть замеченной только при прохождении через влагалище. К причинам, которые вызывают кровотечение из маточных труб, относятся

Сальпингиты

Рак фаллопиевой трубы

К причинам овариального кровотечения относятся

Разрыв кисты яичника

Рак яичников

Классификационная система PALM-COEIN

Таблица Некоторые причины маточного кровотечения у небеременных половозрелых женщин Таблица