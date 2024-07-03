Инфекционные заболевания при беременности

Распространенные инфекции у матери (например, инфекции мочевыводящих путей [ИМП] или инфекции дыхательных путей) обычно протекают без осложнений. Однако некоторые инфекции повышают риск заболеваемости или смертности у матери или плода. Таким образом, стандартное пренатальное обследование включает тестирование на определенные инфекции или бактериальную колонизацию, и беременные пациентки с симптомами инфекции должны быть своевременно обследованы и пролечены.

Врожденные аномалии или другие острые или хронические расстройства (например, потеря слуха или зрения или проблемы с развитием нервной системы) у ребенка могут быть вызваны некоторыми инфекциями, включая:

Заболеваемость врожденным сифилисом значительно возросла в США; с 2012 по 2021 год число зарегистрированных случаев врожденного сифилиса в год увеличилось на 755%, с 335 до 2865 (1). Беременные пациентки должны быть обследованы на сифилис при первом посещении врача в женской консультации. В зависимости от распространенности сифилиса в их окружении, они должны пройти дополнительное обследование 2–3 раза в течение беременности. Пациентки с диагнозом сифилис должны получать адекватное лечение для предотвращения врожденного сифилиса у плода.

ВИЧ-инфекция может передаваться от матери к ребенку трансплацентарно или перинатально. Без лечения матери риск передачи при рождении составляет около 25-35%. Большинство беременных женщин в высокоразвитых странах получают высокоактивные антиретровирусные препараты (ВААРТ) во время беременности, что значительно снижает риск передачи вируса от матери к ребенку. На основании вирусной нагрузки ВИЧ на 36-й неделе беременности пациентки направляются либо на роды через естественные родовые пути, либо на кесарево сечение без начала родовой деятельности (2).

Листериоз чаще встречается во время беременности и вызывается попаданием в организм большого количества Listeria monocytogenes через пищу. Листериоз проявляется как гастроэнтерит, обычно в третьем триместре, и является частой причиной гематогенной интраамниотической инфекции. Листериоз увеличивает риск:

Листериоз может передаваться от матери к ребенку трансплацентарно или перинатально. Лечение – пенициллинами.

Инфекции половых путей могут вызывать осложнения у матери или новорожденного, включая (3):

Бактериальный вагиноз: преждевременные роды, эндометрит

Хламидии: спонтанный аборт, преждевременные роды, мертворождение, неонатальный конъюнктивит и неонатальная пневмония

Гонорею: преждевременные роды, низкий вес при рождении и неонатальный конъюнктивит

Дородовой разрыв плодных оболочек

Преждевременные роды

Анализы на эти инфекции выполняют в ходе рутинного пренатального обследования или при развитии симптомов.

Генитальный герпес может быть передан новорожденному в процессе родов. Неонатальная инфекция может сопровождаться судорогами или другими серьёзными неблагоприятными последствиями. Риск достаточно высок, чтобы предпочесть кесарево сечение при наличии следующих факторов (4):

Видимые герпетические высыпания в области промежности, наружных половых органов и влагалища

Известный анамнез инфекции с продромальными симптомами перед родами

При отсутствии видимых высыпаний и продрома, даже при наличии рецидивирующего течения заболевания, риск невысок и возможны роды через естественные родовые пути. Женщинам с генитальным герпесом в анамнезе следует как можно раньше провести обследование органов малого таза при родах, чтобы проверить наличие активных высыпаний на промежности, вульве или влагалище. Пациентки, у которых нет высыпаний, могут продолжать вагинальные роды.

Противовирусные препараты (ацикловир или валацикловир) безопасны во время беременности. Пациенткам с активной формой герпеса во время беременности следует назначать ацикловир или валацикловир (5). Беременные женщины с герпесом в анамнезе должны начать принимать противовирусные препараты на 36 неделе беременности, чтобы предотвратить обострения или рецидивы заболевания ближе к родам.

Антибактериальные препараты Медикаментозные препараты следует назначать беременным пациенткам только в том случае, если они показаны и безопасны при беременности. Использование любого противомикробного препарата во время беременности должно основываться на том, перевешивает ли польза риск, который варьируется в зависимости от триместра (см. таблицу Безопасность отдельных препаратов во время беременности для получения информации о конкретных побочных эффектах).