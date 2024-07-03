Анемия и беременность

Анемия при беременности является одной из основных проблем общественного здравоохранения и, по оценкам Всемирной организации здравоохранения, 37% беременностей протекают с анемией (1). Во всем мире показатели анемии при беременности выше в странах с низким уровнем дохода или в странах с уровнем дохода ниже среднего. В США исследование почти 4 миллионов родов показало, что пренатальная анемия чаще встречается у чернокожих женщин (22%) или жительниц тихоокеанских островов (18%) и менее распространена у азиаток (11%) или белых женщин ( 10%) (2).

Анемия у беременных связана с неблагоприятными исходами у матери (например, преждевременные роды, отслойка плаценты, госпитализация в реанимацию) и неблагоприятными исходами у новорожденного (например, мертворождение, задержка роста, дефекты развития нервной системы) (3, 4, 5).

Во время беременности развивается эритроидная гиперплазия костного мозга и увеличивается на 15–25% количество эритроцитов (RBC) при одноплодной беременности (6). Однако непропорциональное увеличение объема плазмы (на 40–50%) приводит к гемодилюции (гидремии беременности) и, следовательно, к увеличению потребности в железе. Физиологическая анемия возникает со снижением среднего показателя гематокрита (Hct) с 38–45% у здоровых небеременных женщин до примерно 34% на поздних сроках одноплодной беременности и до 30% на поздних сроках многоплодной беременности. Несмотря на гемодилюцию, способность переносить кислород остается нормальной на протяжении всей беременности. Гематокрит обычно повышается сразу после родов из-за аутотрансфузии материнской крови в плацентарных сосудах, возвращающихся в материнский кровоток.

Анемия отмечается у примерно трети женщин в третьем триместре беременности и чаще всего вызвана:

Острая кровопотеря, обычно в перипартальном периоде, является частой причиной железодефицитной анемии.

Симптомы и признаки анемии при беременности Ранние симптомы анемии обычно несущественны и неспецифичны (утомляемость, слабость, легкие головокружения, слабая одышка во время нагрузки). Другими симптомами могут быть бледность и, если имеется выраженная анемия, тахикардия и гипотония. Следует заподозрить задержку роста плода и провести обследование на анемию у матери.

Диагностика анемии при беременности Общий анализ крови (ОАК) и дифференциальный анализ крови, с последующим тестированием на основании среднего объема эритроцитов (MCV) Диагностика анемии начинается с ОАК. Как анемия у беременных пациенток классифицируются следующие уровни гемоглобина (Hb) и гематокрита (1): 1-й триместр: Hb < 11 г/дл; гематокрит < 33%

2-й триместр: Hb < 10,5 г/дл; гематокрит < 32%

3-й триместр: Hb < 11 г/дл; гематокрит < 33% Обычно, если у женщины анемия, последующее тестирование основывается на том, является ли MCV низким (< 79 фл) или высоким (> 100 фл) (см. таблицу Характеристики распространенных анемий): При микроцитарных анемиях обследование включает анализ на дефицит железа (измерение ферритина в сыворотке крови) и наличие гемоглобинопатий (с помощью электрофореза гемоглобина). Если результаты этих исследований не позволили установить диагноз и нет положительного результата от эмпирического лечения, оправдана консультация гематолога.

При макроцитарных анемиях исследуют уровни фолатов и витамина B12 в сыворотке крови.

Для анемии смешанного генеза. Таблица Характеристики распространенных анемий Таблица Справочные материалы по диагностике 1. American College of Obstetricians and Gynecologists' Committee on Practice Bulletins: Practice Bulletin, Number 233, Anemia in Pregnancy. Obstet Gynecol. 2021;138(2):e55-e64. doi:10.1097/AOG.0000000000004477

Лечение анемии при беременности Лечение для купирования анемии

При наличии тяжелых симптомов или показаний со стороны плода необходимо применение гемотрансфузии Лечение анемии во время беременности направлено на устранение причины, вызвавшей анемию. Трансфузия показана при уровне гемоглобина у матери < 6 г/дл (что связано с нарушением оксигенации плода) и при любой анемии, если присутствуют выраженные конституциональные симптомы (например, головокружение, слабость, усталость) или сердечно-легочные симптомы или признаки (например, одышка, тахикардия, тахипноэ); решение принимается не только на основании уровня гемоглобина (1). У женщин с анемией в третьем триместре врач должен провести соответствующую подготовку, чтобы предотвратить потерю крови или контролировать гемодинамический статус, учитывая при этом, сможет ли потеря крови во время родов привести к тяжелой анемии и тот факт, что пациентка может не являться кандидатом на переливание крови (например, пациентка-член организации Свидетелей Иеговы). Здравый смысл и предостережения Справочные материалы по лечению 1. American College of Obstetricians and Gynecologists' Committee on Practice Bulletins: Practice Bulletin, Number 233, Anemia in Pregnancy. Obstet Gynecol. 2021;138(2):e55-e64. doi:10.1097/AOG.0000000000004477

Основные положения Увеличение массы эритроцитов и гемодилюция во время беременности приводят к физиологической анемии, однако способность крови переносить кислород остается нормальной на протяжении всей беременности.

Наиболее частыми причинами нефизиологической анемии во время беременности являются дефицит железа и фолатов.

Анемия у беременных связана с неблагоприятными исходами у матери (например, преждевременные роды, отслойка плаценты, госпитализация в реанимацию) и неблагоприятными исходами у новорожденного (например, мертворождение, задержка роста, дефекты развития нервной системы).

Всем беременным для предотвращения анемии при родах рекомендуют принимать низкие дозы препаратов железа в первом триместре.

Следует по возможности лечить причину анемии, но переливание крови обычно показано пациенткам с уровнем гемоглобина < 6 г/дл или тяжелыми симптомами.