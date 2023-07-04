Трансдермальные контрацептивы и вагинальное гормональное кольцо

Комбинированные эстроген-прогестиновые контрацептивы могут вводиться трансдермально или интравагинально и выпускаются в виде кожных пластырей и вагинальных колец.
Эффективность эстроген-прогестиновых пластырей и колец такая же, как у оральных контрацептивов (ОК); частота наступления беременности после 1 года составляет 0,3% при идеальном использовании и около 9% при типичном (т.е. непостоянном) использовании. При назначении пластыря или кольца придерживание режима применения обычно лучше, чем при приеме ОК, поскольку применяется каждые 1–3 недели вместо ежедневного приема.
Протокол быстрого старта, аналогичный тому, который используется для ПК, может быть использован для пластырей и колец. Если какой-либо метод контрацепции был использован до или после первых 5 дней менструации, в течение 7 дней необходим резервный метод контрацепции, одновременно с использованием ОК.
Обильные кровотечения не характерны при контрацепции с помощью трансдермального пластыря или кольца. Если происходит внезапное профузное кровотечение, оно, как правило, уменьшается в течение 2–6 месяцев применения.
Противопоказания те же, что и для ОК.
Трансдермальные контрацептивы
В США доступны 2 вида противозачаточных пластыря. Лекарственные средства, с ежедневно высвобождаемой приблизительной дозой в течение 7 дней, размеры:
Этинилэстрадиол/норелгестромин: этинилэстрадиол 35 мкг и норелгестромин (активный метаболит норгестимата) 150 мкг, 14 см2
Левоноргестрел/этинилэстрадиол: левоноргестрел 120 мкг и этинилэстрадиол 30 мкг, 28 см2
По прошествии 1 недели, пластырь удаляется, новый должен быть наложен на другой участок кожи. После применения 3 пластырей на 4-ю неделю делают перерыв для появления кровотечения "отмены".
Уровень гормонов эстрогена и прогестина в крови остается более стабильным при использовании кожных пластырей, чем при использовании оральных контрацептивов (ОК). В целом, эффективность контрацепции, частота кровотечений и побочных эффектов при использовании пластыря аналогичны побочным эффектам при применении ОК, но при этом может быть более низкая возможность пропуска, поскольку пластырь накладывается раз в неделю, а не ежедневно. Использование пластыря может быть менее эффективным у женщин, которые весят > 90 кг или имеют индекс массы тела (ИМТ) ≥ 30.
Пациентам рекомендуется использовать резервный метод контрацепции наряду с использованием пластыря в течение 7 дней, если прошло > 2 дней на момент наложения нового пластыря.
Вагинальные контрацептивные кольца
Вагинальные кольца являются гибкими, мягкими и прозрачными. Имеются два типа колец:
Этоногестрел/этинилэстрадиол: 3-недельное кольцо, которое выделяет 120 мкг этоногестрела (прогестина) и 15 мкг этинилэстрадиола (эстрогена) в день; новое кольцо должно использоваться каждый месяц
Сегестерона ацетат/этинилэстрадиол: кольцо, рассчитанное на год, выделяет 150 мкг сегестерона ацетата (прогестина) и 13 мкг этинилэстрадиола (эстрогена) в день; новое кольцо используется только раз в год
Оба типа колец обычно оставляются во влагалище на 3 недели, затем его удаляют на 1 неделю, чтобы вызвать кровотечение "отмены". Круглогодичное кольцо удаляют, оставляют на 1 неделю, а затем снова устанавливают то же кольцо.
Побочные эффекты при введении вагинальных колец аналогичны таковым у ОК, но соблюдение пациентом режима может быть лучше при использовании вагинального кольца, потому что оно вводится ежемесячно, а не принимается ежедневно.
Женщине не обязательно удалять вагинальное кольцо ровно через 3 недели, она может по своему желанию сделать это и в другое время. Тем не менее, если вагинальное кольцо удаляется более чем на 3 часа, женщинам рекомендуется использовать резервный метод контрацепции наряду с использованием влагалищного кольца в течение 7 дней.
Женщины могут вводить и удалять кольцо самостоятельно; врачебной помощи не требуется.
Гормоны, выделяемые вагинальным кольцом, всасываются через эпителий влагалища. При использовании вагинального кольца, уровни гормонов в крови относительно постоянны.