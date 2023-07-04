Трансдермальные контрацептивы и вагинальное гормональное кольцо

Комбинированные эстроген-прогестиновые контрацептивы могут вводиться трансдермально или интравагинально и выпускаются в виде кожных пластырей и вагинальных колец.

Эффективность эстроген-прогестиновых пластырей и колец такая же, как у оральных контрацептивов (ОК); частота наступления беременности после 1 года составляет 0,3% при идеальном использовании и около 9% при типичном (т.е. непостоянном) использовании. При назначении пластыря или кольца придерживание режима применения обычно лучше, чем при приеме ОК, поскольку применяется каждые 1–3 недели вместо ежедневного приема.

Протокол быстрого старта, аналогичный тому, который используется для ПК, может быть использован для пластырей и колец. Если какой-либо метод контрацепции был использован до или после первых 5 дней менструации, в течение 7 дней необходим резервный метод контрацепции, одновременно с использованием ОК.

Обильные кровотечения не характерны при контрацепции с помощью трансдермального пластыря или кольца. Если происходит внезапное профузное кровотечение, оно, как правило, уменьшается в течение 2–6 месяцев применения.

Противопоказания те же, что и для ОК.

Трансдермальные контрацептивы В США доступны 2 вида противозачаточных пластыря. Лекарственные средства, с ежедневно высвобождаемой приблизительной дозой в течение 7 дней, размеры: Этинилэстрадиол/норелгестромин: этинилэстрадиол 35 мкг и норелгестромин (активный метаболит норгестимата) 150 мкг, 14 см 2

Левоноргестрел/этинилэстрадиол: левоноргестрел 120 мкг и этинилэстрадиол 30 мкг, 28 см2 По прошествии 1 недели, пластырь удаляется, новый должен быть наложен на другой участок кожи. После применения 3 пластырей на 4-ю неделю делают перерыв для появления кровотечения "отмены". Уровень гормонов эстрогена и прогестина в крови остается более стабильным при использовании кожных пластырей, чем при использовании оральных контрацептивов (ОК). В целом, эффективность контрацепции, частота кровотечений и побочных эффектов при использовании пластыря аналогичны побочным эффектам при применении ОК, но при этом может быть более низкая возможность пропуска, поскольку пластырь накладывается раз в неделю, а не ежедневно. Использование пластыря может быть менее эффективным у женщин, которые весят > 90 кг или имеют индекс массы тела (ИМТ) ≥ 30. Пациентам рекомендуется использовать резервный метод контрацепции наряду с использованием пластыря в течение 7 дней, если прошло > 2 дней на момент наложения нового пластыря.