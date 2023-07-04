Противозачаточные инъекции с прогестином

Различные контрацептивные инъекции прогестина доступны во всем мире.

Депо-форма медроксипрогестерона-ацетата (ДМПА) является инъекционной формой медроксипрогестерона ацетата в кристаллической суспензии с пролонгированным действием.

При использовании ДМПА частота возникновения беременности в первый год составляет 0,2% при идеальном использовании и около 6% при обычном использовании (т.е., перерывы между инъекциями).

ДМПА доступен в двух различных формах; его можно вводить внутримышечно (150 мг) или подкожно (104 мг) каждые 3 месяца. Инъекции не следует массировать, поскольку это может увеличить скорость поглощения. Эффективные противозачаточные гормональные уровни сыворотки обычно достигаются уже через 24 часа после инъекции и сохраняются в течение, по крайней мере, 14 недель, хотя уровни могут оставаться достаточно высокими для того, чтобы быть эффективными вплоть до 16 недель.

Если интервал между инъекциями составляет > 16 недель, перед следующей инъекцией необходимо провести тест на беременность. Инъекции ДМПА могут быть начаты немедленно (протокол быстрого старта), если время начала выпадает на первые 5-7 дней менструального цикла. Если время инъекции не совпадает с этим временем, в течение первых 7 дней должны использоваться резервные методы контрацепции наряду с инъекцией.

ДМПА также могут быть использованы сразу же после спонтанного или искусственного аборта или сразу после родов, независимо от статуса грудного вскармливания.

Нористерат (НЭТ-ЭН), который не доступен в Соединенных Штатах, представляет собой инъекционную форму норэтистерона энантата длительного действия в виде суспензии бензилбензоата касторового масла. Частота наступления беременности такая же, как и при ДМПА. NET-EN может вводиться внутримышечно (200 мг) глубоко в ягодичную или дельтовидную мышцы, как правило, каждые 8 недель, но интервал может быть увеличен до 12 недель после первых 6 месяцев использования. Как и при ДМПА, место инъекции массировать не нужно. Эффективные уровни гормональных контрацептивов в сыворотке обычно достигаются в течение 72 часов. Если интервал между инъекциями составляет > 13 недель, тест на беременность должен быть сделан до следующей инъекции. NET-EN может следовать тому же протоколу быстрого старта, что и ДМПА, с теми же резервными протоколами контрацепции. Подобно ДМПА, NET-EN также могут быть использованы сразу же после спонтанного или искусственного аборта или сразу после родов, независимо от статуса грудного вскармливания.

Противопоказания и побочные эффекты Существует несколько противопоказаний для инъекций прогестина, и они похожи на таковые у оральных контрацептивов, содержащих только прогестин. Наиболее распространенный побочный эффект инъекций прогестина - нерегулярное влагалищное кровотечение. В течение 3 месяцев после первой инъекции примерно у 30% пациентов развивается аменорея. Еще у 30% отмечаются мажущие выделения или нерегулярные кровотечения (как правило, скудные) > 11 дней в месяц. Несмотря на эти аномальные кровотечения, анемия при этом обычно не развивается. При постоянном использовании, кровотечение имеет тенденцию к снижению. Через 2 года примерно у 70% пациентов развивается аменорея. Поскольку ДМПА имеет большую продолжительность действия, овуляция может произойти позже обычного после прекращения приема препарата. После последней инъекции регулярный менструальный цикл возобновляется примерно у половины женщин в течение 6 месяцев и примерно у 3/4 всех женщин – в течение 1 года. Тем не менее, задержка овуляции может составить и больше – до 18 месяцев. После наступления овуляции фертильность обычно быстро восстанавливается. Для женщин, использующих НЭТ-ЭН, возврат к овуляции происходит более быстро, в среднем через 3 месяца, а возврат к фертильности - в течение 6 месяцев (1). Женщины, как правило, набирают 1,5–4 кг в течение первого года использования инъекций прогестина и продолжают набирать вес в дальнейшем. Поскольку возможны изменения в аппетите (а не изменения в обмене веществ), женщинам, желающим начать использование прогестиновых инъекций, как правило, советуют ограничить потребление калорий и увеличить расход энергии. В некоторых исследованиях от 1 до 5% женщин, принимавших ДМПА, сообщали о снижении настроения (2). Тем не менее, первоначальная оценка состояния перед началом приема ДМПА не была учтена. В исследованиях с надлежащим дизайном не было обнаружено никаких признаков обострения ранее существовавшей депрессии под действием ДМПА (3, 4). Там были некоторые доказательства увеличения депрессии в постнатальном периоде для лиц, которые применяют NET-EN (5). Головная боль - частая причина прекращения инъекций прогестина, но тяжесть имеет тенденцию уменьшаться с течением времени. Большинство женщин, использующих инъекции прогестина, не испытывают головных болей, а предшествующие головные боли напряжения или мигрени обычно не ухудшаются. Хотя минеральная плотность костной ткани может уменьшаться при низких уровнях эстрогена из-за использования инъекций прогестина, нет никаких доказательств повышенного риска переломов, и сканирование плотности костной ткани не рекомендуется (6, 7). Подросткам и молодым женщинам, использующим инъекции прогестинов, как и тем, кто их не использует, следует заниматься физической активностью, выполнять упражнения с отягощениями, употреблять дополнительные препараты кальция и витамина D. Плотность костей обычно возвращается к исходному уровню после прекращения инъекций. Может наблюдаться умеренное, обратимое ухудшение толерантности к глюкозе. Хотя известно, что DMPA может изменять уровень липопротеинов, снижая липопротеины высокой плотности (ЛПВП) и увеличивая соотношение липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) к ЛПВП, этот эффект, по-видимому, временный и улучшается в течение 36 месяцев после начала применения DMPA. Аналогичного эффекта можно ожидать при использовании NET-EN. В отличие от методов, основанных на эстрогене, инъекции прогестина не увеличивают риск гипертонии (8). ДМПА, судя по имеющимся данным, не увеличивает риск рака молочной железы, яичников или шейки матки.