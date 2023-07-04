skip to main content
MSDСправочник MsdПрофессиональная версия
Search icon

Постоянная контрацепция

(Стерилизация)

Авторы:Frances E. Casey, MD, MPH, NYU Grossman Long Island School of Medicine
Проверено/пересмотрено июл. 2023

В Соединенных Штатах Америки треть супружеских пар, желающих предотвратить беременность, особенно те, в которых женщина > 30 лет, выбирают постоянную контрацепцию, такую как вазэктомию или перевязку маточных труб.

Стерилизационные процедуры очень эффективны; частота наступления беременности в течение 1 года составляет:

  • При вазэктомии: 0,15%

  • При перевязке маточных труб: 0,6%

Стерилизация должна рассматриваться как постоянный метод. Если возникнет необходимость восстановить фертильность, можно рассмотреть возможность обратной процедуры, но показатели рождаемости в этом случае следующие:

  • После отмены вазэктомии: около 26% (1)

  • После перевязки маточных труб: небольшой процент, когда трубы закрыты, и 0%, когда трубы удалены (экстракорпоральное оплодотворение может быть успешно использовано)

У женщин успешное восстановление фертильности зависит от возраста, типа вмешательства на маточных трубах, объема оставшихся после вмешательства труб, количества рубцов в области малого таза и результатов исследования репродуктивной функции у женщины и ее партнера.

Вазэктомия

При выполнении этой процедуры, семявыносящие протоки рассекают и их концы перевязывают или прижигают. Вазэктомия выполняется в течение 20 минут с использованием местной анестезии. Стерильность наступает после 20 эякуляций после операции и должна быть подтверждена двумя эякулятами без спермы, что, как правило осуществлятся через 3 месяца после выполнения процедуры. До этого времени необходимо использовать резервные методы контрацепции.

Легкий дискомфорт от 2 до 3 дней после выполнения процедуры является распространенным явлением. В течение этого периода рекомендуется принимать нестероидные противовоспалительные средства [НПВП] и воздержаться от эякуляции.

Осложнения вазэктомии включают

  • Гематому (≤ 5%)

  • Спермогранулему (воспалительную реакцию на истечение семенной жидкости)

  • Спонтанный реанастомоз, который обычно происходит вскоре после операции

Совокупный показатель наступления беременности составляет 1,1% через 5 лет после вазэктомии.

Перевязка маточных труб

Для певязки маточных труб фаллопиевы трубы могут быть

  • Рассечены с последующим иссечением сегмента

  • Закрыты лигированием, прижиганием или использованием различных механических устройств (пластиковой ленты или колец, пружинных клипс)

  • Полностью удалены

Вероятность наступления беременности при наложении пружинных клипс выше, чем при наложении пластиковых скоб. Процедуры с использованием механических приспособлений вызывают меньшее повреждение тканей и, таким образом, являются в большей степени обратимыми, чем пережатие путем лигирования или фульгурации. Полное удаление маточных труб связано со снижением риска развития рака яичников на 40–50% (2). У послеродовой постоянной контрацепции процент неэффективности ниже, чем у интервальных процедур.

Могут использоваться следующие хирургические подходы:

  • Лапароскопия, обычно используется для полостных процедур (после послеродового периода)

  • Минилапаротомия, обычно используется для послеродовых процедур

Перевязка маточных труб может быть осуществлена во время кесарева сечения или через 1–2 дня после естественных родов путем небольшого разреза в области пупка (методом минилапаротомии) (3).

Постоянная контрацепция с помощью лапароскопии

Лапароскопические операции, которые используют с целью проведения постоянной контрацепции у женщин, традиционно выполняются как интервальные процедуры (не связанные с беременностью), обычно спустя как минимум 6 недель после родов и в операционной; в этом случае используется общий наркоз.

Совокупный процент неудачи данной процедуры составляет около 1,8% за 10 лет; однако, некоторые методики имеют более высокий процент неудач, чем другие.

Постоянная контрацепция методом минилапаротомии

Минилапаротомия иногда используется вместо лапароскопической процедуры обычно в тех случаях, когда женщины хотят иметь перманентную контрацепцию вскоре после рождения ребенка.

Минилапаратомия требует применения общей, региональной или местной анестезии. Этот метод подразумавает небольшой разрез в области живота (от 2,5 до 7,6 см) и удаление части каждой из маточных труб. По сравнению с лапароскопией, минилапаротомия является более болезненной процедурой, и восстановление занимает немного больше времени.

Постоянная контрацепция с помощью гистероскопии

В начале 2000-х годов для обеспечения постоянной контрацепции использовалась гистероскопия с размещением микроспиралей в маточной трубе. По состоянию на 31 декабря 2018 года устройства, используемые для этой процедуры, были изъяты с рынка. Таким образом, данный метод больше не используется.

Спирали, используемые для гистероскопической стерилизации, состоят из наружного слоя, сделанного из никель-титанового сплава, и внутреннего слоя – из нержавеющей стали и полиэтилентерефталата (ПЭТ). ПЭТ волокна стимулируют реакцию врастания, что через некоторое время закупоривает отверстия в маточных трубах.

Частота нежелательных беременностей при гистероскопической и лапароскопической постоянной контрацепции сопоставима. Если у пациентов наблюдается продолжительная боль в тазе или кровотечение из влагалища, вероятно микровставки следует извлечь. Обычно их удаляют с помощью гистероскопии, однако лапароксопия может потребоваться в случае, если часть микровставок располагается вне маточных труб.

Осложнения

Осложнения при перевязке маточных труб встречаются редко. Они включают:

  • Смерть: 1 - 2/100000 женщин

  • Кровоизлияние или травма кишечника: около 0,5% женщин

  • Другие осложнения (например, сбой в окклюзии труб): Приблизительно около 5% женщин

  • Внематочная беременность: Около 30% беременностей, которые происходят после трубной окклюзии

Осложнения перманентной контрацепции посредством гистероскопии могут также включать боль в области таза, аномальное маточное кровотечение и воспалительные заболевания.

Справочные материалы

  1. 1. Lee R, Li PS, Schlegel PN, Goldstein M: Reassessing reconstruction in the management of obstructive azoospermia: reconstruction or sperm acquisition? Urol Clin North Am 35 (2):289-301, 2008. doi: 10.1016/j.ucl.2008.01.005

  2. 2. Hanley GE, Pearce CL, Talhouk A, et al: Outcomes From Opportunistic Salpingectomy for Ovarian Cancer Prevention. JAMA Netw Open 5(2):e2147343, 2022. Published 2022 Feb 1. doi:10.1001/jamanetworkopen.2021.47343

  3. 3. Yoon SH, Kim SN, Shim SH, et al: Bilateral salpingectomy can reduce the risk of ovarian cancer in the general population: A meta-analysis. Eur J Cancer 55:38-46, 2016. doi:10.1016/j.ejca.2015.12.003

Основные положения

  • Объясните пациентам, что вазэктомия или перевязка маточных труб должны расцениваться как необратимые операции, хотя в некоторых случаях обратная процедура может восстановить фертильность.

  • Для мужчин, семявыносящие протоки рассекают и их концы перевязывают или прижигают; бесплодие подтверждается после 2-х эякуляций, без спермы, как правило, после 3 месяцев.

  • Для женщин проводится разрезание или удаление маточных труб; после разрезания часть трубы вырезается, или трубы закрываются путем перевязывания, фульгурации, или с помощью механических устройств, таких как пластиковые резинки или кольца; используемые процедуры включают лапароскопию и минилапаротомию.

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS

Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

This icon serves as a link to download the eSSENTIAL Accessibility assistive technology app for individuals with physical disabilities. It is featured as part of our commitment to diversity and inclusion.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.