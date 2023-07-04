Постоянная контрацепция

В Соединенных Штатах Америки треть супружеских пар, желающих предотвратить беременность, особенно те, в которых женщина > 30 лет, выбирают постоянную контрацепцию, такую как вазэктомию или перевязку маточных труб.

Стерилизационные процедуры очень эффективны; частота наступления беременности в течение 1 года составляет:

При вазэктомии: 0,15%

При перевязке маточных труб: 0,6%

Стерилизация должна рассматриваться как постоянный метод. Если возникнет необходимость восстановить фертильность, можно рассмотреть возможность обратной процедуры, но показатели рождаемости в этом случае следующие:

После отмены вазэктомии: около 26% (1)

После перевязки маточных труб: небольшой процент, когда трубы закрыты, и 0%, когда трубы удалены (экстракорпоральное оплодотворение может быть успешно использовано)

У женщин успешное восстановление фертильности зависит от возраста, типа вмешательства на маточных трубах, объема оставшихся после вмешательства труб, количества рубцов в области малого таза и результатов исследования репродуктивной функции у женщины и ее партнера.

Вазэктомия При выполнении этой процедуры, семявыносящие протоки рассекают и их концы перевязывают или прижигают. Вазэктомия выполняется в течение 20 минут с использованием местной анестезии. Стерильность наступает после 20 эякуляций после операции и должна быть подтверждена двумя эякулятами без спермы, что, как правило осуществлятся через 3 месяца после выполнения процедуры. До этого времени необходимо использовать резервные методы контрацепции. Легкий дискомфорт от 2 до 3 дней после выполнения процедуры является распространенным явлением. В течение этого периода рекомендуется принимать нестероидные противовоспалительные средства [НПВП] и воздержаться от эякуляции. Осложнения вазэктомии включают Гематому (≤ 5%)

Спермогранулему (воспалительную реакцию на истечение семенной жидкости)

Спонтанный реанастомоз, который обычно происходит вскоре после операции Совокупный показатель наступления беременности составляет 1,1% через 5 лет после вазэктомии.