Барьерные и другие перикоитальные контрацептивы

Барьерные контрацептивы включают презервативы, диафрагмы, цервикальные колпачки и контрацептивные губки. Другие перикоитальные контрацептивы включают вагинальные спермициды (пены, кремы, гели, суппозитории) и контрацептивный рН-регуляторный гель.
Презервативы
Использование презервативов надежно снижает риск инфекции, передающиеся половым путем (ИППП), включая ВИЧ-инфекцию. Презервативы могут быть изготовлены из латекса, полиизопрена, полиуретана, кремнийорганического каучука или кишки ягненка. Презервативы из кишки ягненка непроницаемы для сперматозоидов, но не для многих вирусов, способных вызвать серьезные инфекции (например, ВИЧ). Таким образом, предпочтительными являются латексные и синтетические (полиуретановые, полиизопреновые и из кремийорганического каучука) презервативы. Презервативы также защищают от вируса папилломы человека (ВПЧ), тем самым уменьшая риск предраковых поражений шейки матки.
Наружный мужской презерватив является единственным обратимым методом мужской контрацепции, за исключением прерванного полового акта, который имеет более высокие риски неэффективности контрацепции.
Мужской презерватив надевают перед проникновением, при этом необходимо зажимать и оставлять свободным приблизительно 1 см на конце презерватива для эякулята.
Внутренний женский презерватив представляет собой чехол с внутренним и наружным кольцом; внутреннее кольцо вставляется во влагалище и наружное кольцо остается снаружи и покрывает промежность. Женский презерватив должен быть помещен во влагалище не ранее 8 часов до полового акта. Половой член должен быть аккуратно направлен через наружное кольцо, чтобы убедиться, что эякулят собирается в мешочек.
При применении обоих типов презервативов необходимо соблюдать осторожность, чтобы избежать проливания их содержимого при извлечении полового члена после полового акта. При использовании наружного презерватива половой член нужно извлечь сразу после эякуляции, при этом плотно прижимая ободок презерватива к основанию полового члена; эта мера предосторожности предотвращает соскальзывание презерватива и проливание спермы. У внутреннего презерватива нужно скрутить большое кольцо, чтобы сперма не вытекла. Необходимо использовать экстренные методы контрацепции, если произошел разлив содержимого презерватива, или если презерватив стал скользким или порвался.
Новый презерватив должен использоваться для каждого эпизода полового акта.
Частота наступления беременности на 1 год
Наружный (мужской) презерватив: 2% при идеальном использовании и 18% при типичном использовании
Внутренний (женский) презерватив: 5% при идеальном использовании и 21% при обычном использовании
Диафрагма
Диафрагма представляет собой выпуклый колпачок с гибким ободком, который размещают на шейке матки, захватывая верхнюю часть и боковую поверхность влагалища. Их используют вместе со спермицидами, что в совокупности обеспечивает эффективный барьер для сперматозоидов. Спермицид наносится на диафрагму перед введением. После первого эпизода полового акта должен быть введен во влагалище дополнительный спермицид перед каждым последующим актом. Диафрагмы можно мыть и использовать повторно.
Традиционные латексные диафрагмы могут быть различных размеров. Медицинский работник устанавливает диафрагму таким образом, чтобы она не доставляла женщине дискомфорта. После родов или значительного изменения в весе, необходимо подобрать диафрагму другого размера.
Диафрагма универсального размера (барьерный контрацептив универсального размера, или диафрагма SILCS) изготовлена из силикона, и считается, что её размер подходит большинству женщин. Она мягче и прочнее, чем традиционные латексные диафрагмы.
Диафрагма может оставаться во влагалище в течение по крайней мере, 6 - 8 часов, но не более, чем 24 часа после полового акта.
Вероятность наступления беременности при использовании традиционной латексной диафрагмы в первый год составляет около 6% при идеальном использовании и около 12% – при типичном использовании. Коэффициент беременности при наличии диафрагмы SILCS такой же, как и при наличии обычной диафрагмы (1).
Прежде диафрагмы широко использовались (в 1940 году одна треть женщин применяла этот метод), но к 2000-м годам в Соединенных Штатах их использовали менее 1% женщин. Снижение популярности этого средства произошло во многом благодаря разработке многих других, более эффективных и удобных в использовании методов контрацепции.
Шеечный колпачок
Шеечный колпачок изготовлен из силикона и напоминает диафрагму, но он меньшего размера и более жесткий.
Спермицидный крем или гель всегда следует использовать с шеечным колпачком. Цервикальный колпачок должен быть вставлен до полового акта; его можно ввести за 15–40 часов. Он должен оставаться на месте в течение как минимум 6 часов после полового акта и не более 48 часов.
Вероятность наступления беременности в течение первого года составляет 18% при типичном использовании и 10–13% – при идеальном; среди рожавших женщин этот показатель выше, поскольку после родов сложнее надежно зафиксировать колпачок.
В США доступен только один цервикальный колпачок. Он поставляется в 3-х размерах (маленький, средний, большой); размер выбирается в зависимости от истории беременности женщины. Медицинский работник должен выписать рецепт до начала использования цервикального колпачка, но он не требует индивидуальной подгонки размера.
Контрацептивная губка
Контрацептивная губка действует и в качестве барьерного устройства, и в качестве спермицидального агента. Ее можно вводить во влагалище в течение 24 часов до полового акта. Необходимо оставить ее на месте, по крайней мере, в течении последующих 6 часов после полового акта. Максимальное время нахождения внутри влагалища не должно превышать 30 часов.
Частота наступления беременности при типичном использования - 12% для нерожавших женщин и 24% для рожавших женщин.
Спермициды
Вагинальные пенки, кремы, суппозитории содержат агенты, обеспечивающие образование химического барьера для сперматозоидов, повреждающего клеточные мембраны сперматозоидов, и, таким образом, предотвращая оплодотворение. Большинство спермицидов содержат ноноксинол-9 и доступны без рецепта. Эти продукты имеют одинаковую эффективность; в целом, вероятность наступления беременности составляет 19% при идеальном использовании и около 28% при типичном (т.е., непоследовательном) использовании.
Спермициды должны быть помещены во влагалище, по меньшей мере за 10–30 минут, но не ранее 1 часа до полового акта и повторно перед каждым последующим эпизодом половым актом.
Поскольку их эффективность ограничена, спермициды часто используются наряду с другими барьерными методами. Спермициды надежно не защищают от ИППП. Кроме того, агенты спермицидов могут вызывать раздражение влагалища, что повышает риск передачи ВИЧ-инфекции. По этой причине презервативы больше не смазываются спермицидом ноноксинол-9.
Контрацептивный гелевый pH-регулятор
Контрацептивный регулятор рН вагинального геля изменяет рН влагалища; это изменение выводит из строя сперму и, таким образом, предотвращает оплодотворение. Гель содержит, в основном, молочную и лимонную кислоты. Вероятность наступления беременности составляет 7% при идеальном использовании и 14% – при типичном использовании. Использование других барьерных методов с вагинальным гелем повышает их эффективность.
Вагинальный гель для регуляции рН следует помещать во влагалище не более чем за 1 час до полового акта и повторно наносить перед каждым эпизодом полового акта. Он не обеспечивает надежной защиты от ЗППП.
Справочные материалы
1. Schwartz JL, Weiner DH, Lai JJ, et al: Contraceptive efficacy, safety, fit, and acceptability of a single-size diaphragm developed with end-user input. Obstet Gynecol 125 (4):895–903, 2015. doi: 10.1097/AOG.0000000000000721