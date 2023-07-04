Барьерные и другие перикоитальные контрацептивы

Использование презервативов надежно снижает риск инфекции, передающиеся половым путем (ИППП), включая ВИЧ-инфекцию. Презервативы могут быть изготовлены из латекса, полиизопрена, полиуретана, кремнийорганического каучука или кишки ягненка. Презервативы из кишки ягненка непроницаемы для сперматозоидов, но не для многих вирусов, способных вызвать серьезные инфекции (например, ВИЧ). Таким образом, предпочтительными являются латексные и синтетические (полиуретановые, полиизопреновые и из кремийорганического каучука) презервативы. Презервативы также защищают от вируса папилломы человека (ВПЧ), тем самым уменьшая риск предраковых поражений шейки матки.

Наружный мужской презерватив является единственным обратимым методом мужской контрацепции, за исключением прерванного полового акта, который имеет более высокие риски неэффективности контрацепции.

Мужской презерватив надевают перед проникновением, при этом необходимо зажимать и оставлять свободным приблизительно 1 см на конце презерватива для эякулята.

Внутренний женский презерватив представляет собой чехол с внутренним и наружным кольцом; внутреннее кольцо вставляется во влагалище и наружное кольцо остается снаружи и покрывает промежность. Женский презерватив должен быть помещен во влагалище не ранее 8 часов до полового акта. Половой член должен быть аккуратно направлен через наружное кольцо, чтобы убедиться, что эякулят собирается в мешочек.

При применении обоих типов презервативов необходимо соблюдать осторожность, чтобы избежать проливания их содержимого при извлечении полового члена после полового акта. При использовании наружного презерватива половой член нужно извлечь сразу после эякуляции, при этом плотно прижимая ободок презерватива к основанию полового члена; эта мера предосторожности предотвращает соскальзывание презерватива и проливание спермы. У внутреннего презерватива нужно скрутить большое кольцо, чтобы сперма не вытекла. Необходимо использовать экстренные методы контрацепции, если произошел разлив содержимого презерватива, или если презерватив стал скользким или порвался.

Новый презерватив должен использоваться для каждого эпизода полового акта.

Частота наступления беременности на 1 год