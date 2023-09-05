Сахарный диабет при беременности

Лечение может варьироваться, но полезным является соблюдение некоторых общих принципов (см. таблицы Лечение диабета 1 типа во время беременности, Лечение диабета 2 типа во время беременности и Лечение гестационного диабета во время беременности).

Женщины с сахарным диабетом 1 или 2 типа должны контролировать уровень глюкозы в крови в домашних условиях. Во время беременности нормальный уровень глюкозы в крови натощак составляет около 76 мг/дл (4,2 ммоль/л).

Целями лечения являются:

Уровни глюкозы в крови натощак < 95 мг/дл (< 5,3 ммоль/л)

2-часовой постпрандиальный уровень ≤ 120 мг/дл (≤ 6,6 ммоль/л)

Отсутствие значительных колебаний уровня глюкозы в крови

Уровень гликированного гемоглобина (Hb A1c) < 6,5%

Таблица Ведение больных с сахарным диабетом 1 типа* во время беременности Таблица

Клинический калькулятор Определение срока беременности по последней менструации и ультразвуковой биометрии

Таблица Ведение больных с сахарным диабетом 2 типа* во время беременности Таблица

Таблица Ведение больных диабетом беременных (гестационным) Таблица

Инсулин является традиционным методом выбора, поскольку он не может проникнуть через плаценту и обеспечивает более предсказуемый контроль уровня глюкозы; его применяют при диабете 1 и 2 типа, а также у некоторых женщин с гестационным диабетом. Человеческий инсулин используется во всех случаях, если имеется возможность, т.к. его использование сводит к минимуму образование антител. Антитела к инсулину переходят плацентарный барьер, но об их действии на плод ничего не известно. У ряда женщин с длительно существующим диабетом 1 типа гипогликемия не запускает нормальную секрецию контррегулирующих гормонов (катехоламинов, глюкагона, кортизола и гормона роста); тем самым слишком большое количество инсулина может вызвать гипогликемическую кому без предварительной симптоматики. У всех беременных с диабетом 1 типа должны иметься глюкагоновые наборы, и они (так же как и члены их семей) должны быть инструктированы о приеме глюкагона в случаях выраженной гипогликемии (проявляющейся потерей или спутанностью сознания или уровнем глюкозы в крови <40 мг/дл [< 2,2 ммоль/л]).

Здравый смысл и предостережения

Пероральные гипогликемические препараты (например, метформин) все чаще используются для лечения диабета у беременных женщин из-за простоты приема (таблетки по сравнению с инъекциями), низкой стоимости и однократного приема раз в день. Рядом исследований показано, что метформин безопасен во время беременности и обеспечивает контроль глюкозы крови, эквивалентный таковому для инсулина у женщин с гестационным диабетом. Данные об использовании пероральных средств во время беременности у женщин со 2 типом диабета, возникшим еще до нее, весьма скудны; поэтому инсулин чаще всего является предпочтительным препаратом. Пероральные лекарства, принимавшиеся во время беременности, могут в дальнейшем приниматься и в послеродовом периоде во время кормления грудью, но за ребенком следует пристально наблюдать для своевременного выявления признаков гипогликемии.