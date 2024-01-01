Антибиотики широкого спектра, действующие на грамположительные, грамотрицательные и анаэробные микроорганизмы

Жаропонижающие

Родоразрешение при наличии показаний

Лечение внутриамниотической инфекции рекомендуется, когда

Внутриамниотическая инфекция предполагается или подтверждена.

Женщины в родах имеют изолированную температуру ≥ 39° C и другие клинические факторы риска лихорадки.

Если температура у женщин составляет от 38 до 39° C и отсутствуют факторы риска лихорадки, можно рассмотреть лечение.

Соответствующее лечение антибиотиками снижает процент смертности матери и новорожденного.

Как только интраамниотическая инфекция диагностирована, ее лечат в/в введением антибиотиков широкого спектра действия и проводят родоразрешение (см. таблицу Рекомендуемые схемы лечения антибиотиками для лечения интраамниотической инфекции).

Таблица Схемы назначения антибиотиков для лечения интраамниотической инфекции Таблица

Типичная схема интранатального введения антибиотиков (для пациентки без аллергии на пенициллин) включает оба следующих препарата:

Ампициллин 2 г в/в каждые 6 часов И

Гентамицин 2 мг/кг в/в (нагрузочная доза) с последующим введением в дозе 1,5 мг/кг в/в каждые 8 часов ИЛИ гентамицин 5 мг/кг в/в каждые 24 часа.

Антибиотики не следует автоматически продолжать после родов; применение должно основываться на клинических результатах (например, бактериемия, продолжительная лихорадка) и на факторах риска послеродового эндометрита, независимо от способа родоразрешения.

Риск послеродового эндометрита и тазовой инфекции выше, по сравнению с вагинальным родоразрешением, после родоразрешения путем кесарева сечения. После родоразрешения путем кесарева сечения пациентки с интраамниотической инфекцией должны получить одну дополнительную дозу антибиотиков во время родов плюс антибиотик, активный в отношении анаэробов; в/в клиндамицин в дозе 900 мг ИЛИ в/в метронидазол в дозе 500 мг вводится после пережатия пуповины.

Антипиретики, предпочтительно ацетаминофен, перед родами следует назначать в дополнение к антибиотикам. Жаропонижающие средства для лечения лихорадки могут улучшить состояние плода во время родов, на основе мониторинга состояния плода (1).

Внутриамниотическая инфекция сама по себе редко является показанием для кесарева сечения. Информирование группы по оказанию помощи новорожденным при подозрении или подтверждении внутриамниотической инфекции, а также о наличии факторов риска, имеет важное значение для оптимизации оценки и лечения новорожденных.