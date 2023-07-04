Обзор сексуальной функции и ее расстройствах у женщин (Overview of Female Sexual Function and Dysfunction)

Женскую сексуальную дисфункцию определяют при наличии по крайней мере одного из следующих признаков:

Боль во время полового акта

Потеря полового влечения

Снижение возбуждения

Неспособность достичь оргазма

Женская сексуальная дисфункция диагностируется, когда любой из этих симптомов приводит к личному или межличностному дистрессу.

Диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам (пересмотр текста 5-го издания [DSM-5-TR]) (1) включает в себя следующие типы женской сексуальной дисфункции, классифицированные на основе таких симптомов:

Стойкое расстройство генитального возбуждения является отдельным, редким заболеванием, не включенным в DSM-5-TR. Оно заключается постоянном чрезмерном возбуждении гениталий, которое возникает, когда сексуальное желание отсутствует, причина не известна, а возбуждение не пропадает после оргазма.

Синдром генитально-тазовой боли/боли при проникновении может быть хроническим или приобретенным. Он характеризуется наличием ≥ 1 из следующих симптомов в течение ≥ 6 месяцев:

Глубокая тазовая боль и напряжение во время проникновения или поверхностная жгучая вульвовагинальная боль, вызванная легким прикосновением

Страх или беспокойство до, во время или после проникновения, что часто приводит к снижению сексуального желания или избеганию сексуальной активности

Рефлекторное сжатие мышц влагалища при попытке входа в него, затрудняющее или делающее невозможным проникновение

Расстройство женского сексуального интереса/возбуждения – это отсутствие или снижение ≥ 3 из следующих признаков в течение ≥ 6 месяцев:

Заинтересованность в сексуальной активности

Инициирование сексуальной активности и ответная реакция на инициативу партнера

Возбуждение или удовлетворение почти во время любой сексуальной активности

Сексуальные или эротические фантазии, или мысли

Генитальные или внегенитальные ощущения во время половой активности

Заинтересованность или возбуждение в ответ на внутренние или внешние сексуальные или эротические стимулы (например, письменные, устные, визуальные)

Нарушение оргазма у женщин включает отсутствие оргазма, существенное снижение его интенсивности или заметное запаздывание в ответ на стимуляцию, несмотря на высокий уровень субъективного возбуждения. Симптомы должны наблюдаться во время почти любой сексуальной активности и присутствовать в течение ≥ 6 месяцев. Приобретенные оргазмические расстройства часто связаны с новым расстройством, включая психологические и поведенческие расстройства, или с анатомическими изменениями (например, из-за рака или хирургического вмешательства).

При сексуальной дисфункции, вызванной употреблением психоактивных веществ/медикаментов, сексуальная дисфункция связана с началом приема, изменением дозы или отменой психоактивных веществ или медикаментов.

Другие уточненные и неуточненные половые расстройства включают в себя сексуальную дисфункцию, которая не соответствует критериям других категорий.

Расстройство сексуальной дисфункции обычно диагностируется, когда симптомы имеют место в течение ≥ 6 месяцев и вызывают значительный дискомфорт. Некоторые женщины могут не испытывать стресса или беспокойства в связи со снижением или отсутствием полового желания, интереса, возбуждения или оргазма.

Почти все женщины с половой дисфункцией имеют симптомы более, чем одного нарушения. К примеру, генитально-тазовая боль/боль при проникновении часто приводит к уменьшению сексуального желания/интереса и возбуждения; ослабление генитального возбуждения может сделать секс менее приятным и даже болезненным, снижая вероятность оргазма и последующего сексуального желания. Однако, боль во время полового акта из-за снижения увлажнения влагалища может встречаться как изолированный симптом у женщин с высоким уровнем полового влечения, интереса и субъективной активации.

Сексуальные расстройства у женщин также подразделяются на врожденные и приобретенные; специальные и общие; легкие, умеренные или тяжелые, в зависимости от степени страдания пациентки.

Хотя данные исследований ограничены, предполагается, что эти нарушения наблюдаются у женщин как в гетеросексуальных, так и в гомосексуальных отношениях.