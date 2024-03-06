Роды (регулярные сокращения матки, приводящие к изменению шейки матки), начавшиеся до 37 недель беременности, считаются преждевременными. Факторы риска включают в себя разрыв плодных оболочек перед сечением, аномалии развития матки, инфекцию, преждевременные роды в анамнезе, многоплодную беременность и аномалии развития плода или плаценты. Диагноз ставится на основе клинических данных. Выявляют причины и по возможности их устраняют. Лечение обычно включает постельный режим, токолитическую терапию (при продолжающейся родовой деятельности), прием кортикостероидов (например, при гестационном сроке < 34 недель [см. ниже]) и, возможно, сульфата магния (при гестационном сроке < 32 недель). Назначаются антистрептококковые антибиотики, пока не будут получены отрицательные результаты посева на стрептококк группы В из влагалища и заднего прохода.
Преждевременные роды могут быть спровоцированы:
Другая восходящая внутриутробная инфекция (обычно из-за стрептококков группы В)
Аномалии плода или плаценты
Патологии матки
Пиелонефрит
Некоторые инфекции, передающиеся половым путем (ИППП)
Причина может быть неясна.
Предшествующие преждевременные роды и истимико-цервикальная недостаточность увеличивают риск преждевременных родов.
Преждевременные роды могут увеличить риск внутрижелудочкового кровоизлияния у новорожденных; внутрижелудочковое кровоизлияние может привести к нарушению развития нервной системы (например, церебральному параличу).
Диагностика досрочных родов
Сбор анамнеза и физикальное обследование
Диагноз преждевременных родов основывается на признаках, характерных для родовой деятельности и продолжительности срока беременности.
Проводят ановагинальные посевы на стрептококки группы В и начинают антибиотикопрофилактику (и затем отменяют, если посевы отрицательные). Для диагностики цистита и пиелонефрита проводится анализ и посев мочи. Для выявления ИППП проводится посев из цервикального канала, если это предполагается факторами риска и если пациентка не была недавно обследована.
Многие женщины с преждевременными схватками не начинают рожать, а некоторые женщины с диагнозом преждевременных родов не переходят к родоразрешению.
Лечение при преждевременных родах
Антибиотики против стрептококков группы В
Иногда токолитики
Кортикостероиды (например, между 23 и 34 неделями)
Сульфат магния для нейропротекции
Ведение досрочных родов включает антибиотики (если инфекция диагностирована или подозревается), токолитики и кортикостероиды (1).
Антибиотики
Антибиотики, эффективные в отношении стрептококков группы B, назначают в ожидании результатов посевов (2). При выборе антибиотиков следует учитывать следующее:
При отсутствии аллергии к пенициллинам: бензилпенициллин 5 млн единиц внутривенно с последующим введением 2,5 млн единиц каждые 4 часа или ампициллин 2 г внутривенно с последующим введением 1 г каждые 4 часа
При наличии аллергии к пенициллинам, но низком риске анафилаксии (например, крапивница при предшествующих приемах): цефазолин 2 г внутривенно с последующим введением 1 г каждые 8 часов
При аллергии с высоким риском анафилаксии (например, бронхоспазме, ангионевротическом отеке, гипотонии при предыдущих приемах, особенно в течение первых 30 минут): клиндамицин по 900 мг внутривенно каждые 8 часов, если подтверждена чувствительность к этим антибиотикам; если по данным посевов выявлена резистентность или результаты отсутствуют – ванкомицин по 20 мг/кг внутривенно каждые 8 ч (максимальная доза 2г)
Если установлен диагноз, лечат инфекции мочевыводящих путей и ИППП.
Токолитики
При открытии шейки матки токолитики (препараты, которые могут остановить сокращения матки) могут отсрочить роды минимум на 48 часов, с тем чтобы успеть ввести кортикостероиды для снижения риска осложнений у плода. К токолитикам относятся:
Блокатор кальциевых каналов
Ингибиторы синтеза простагландинов
Ни один токолитик не является препаратом выбора; выбор должен быть индивидуализирован с целью минимизировать побочные эффекты.
Ингибиторы простагландинов могут вызвать транзиторное маловодие и поражение почек у плода при использовании в течение более 48 часов подряд. Они противопоказаны после 32 недель гестации из-за риска преждевременного сужения или закрытия артериального протока.
Магния сульфат
Применение сульфата магния в/в следует в целях нейропротекции рассматривать на сроке гестации < 32 недель. Внутриутробное воздействие препарата, как представляется, снижает риск развития тяжелой неврологической дисфункции (например, из-за внутрижелудочкового кровоизлияния), в том числе детского церебрального паралича у новорожденных.
Кортикостероиды
Если гестационный возраст составляет 24–34 недели, женщинам назначают кортикостероиды, за исключением случаев, когда роды невозможно отстрочить. Дополнительный курс кортикостероидов могут назначить в следующих случаях:
Назначение кортикостероидов должно быть также рассмотрено при следующих обстоятельствах
На сроке от 34 0/7 недель до 36 6/7 недель беременности, если у женщины высокий риск родоразрешения в течение 7 дней, и ранее ей кортикостероиды не назначались (2, 3)
Начиная с 23 0/7 недель беременности, если есть риск преждевременных родов в течение последующих 7 дней (2, 3).
На сроке от 22 0/7 недель до 22 6/7 недель беременности, если планируется реанимация новорожденных и после соответствующего родительского консультирования (4)
Можно использовать один из следующих кортикостероидов:
Бетаметазон 12 мг внутримышечно каждые 24 часа, всего 2 дозы
Дексаметазон 6 мг внутримышечно каждые 12 часов, всего 4 дозы
Эти кортикостероиды ускоряют созревание легких плода и снижают риск неонатального респираторного дистресс-синдрома, внутричерепного кровоизлияния и гибели плода.
Прогестины
С целью уменьшить риск рецидива, инъекционный прогестин больше не рекомендуется для женщин с преждевременными родами в анамнезе. Хотя ранее рекомендованные подтверждающие доказательства были опровергнуты и Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (FDA) отозвало одобрение 17-альфа гидроксипрогестерона капроата (17-OHPC) для этого показания в апреле 2023 года (5).
Общество медицины матери и плода (SMFM) также не рекомендует продолжать назначение 17-OHPC, в том числе через рецептурные аптеки (6). Тем не менее МОМП считает целесообразным предлагать либо серкляж, либо вагинальный прогестерон пациенткам, у которых в анамнезе есть преждевременные роды и у которых диагностирована короткая шейка матки (< 25 мм) до 24 недель беременности. SMFM поощряет совместный процесс принятия решений относительно использования вагинального прогестерона с целью первичной профилактики повторных преждевременных родов, если длина шейки матки составляет ≥ 25 мм, особенно для пациенток, которые были пролечены препаратом прогестерона с целью профилактики преждевременных родов при предыдущей беременности. Кроме того, SMFM не рекомендует изменять показания к серкляжу или рекомендации против ограничения активности.
Справочные материалы по лечению
1. American College of Obstetricians and Gynecologists’ Committee on Practice Bulletins—Obstetrics: Practice Bulletin No. 171: Management of Preterm Labor. Obstet Gynecol 128(4):e155-64. doi: 10.1097/AOG.0000000000001711
2. American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG): ACOG Committee Opinion, Number 797: Prevention of group B streptococcal early-onset disease in newborns. Obstet Gynecol 135 (2):e51–e72, 2020. Подтверждено в 2022 г.
3. American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG): ACOG Committee Opinion No. 713 Summary: Antenatal corticosteroid therapy for fetal maturation. Obstet Gynecol 130(2):493–494, 2017. doi: 10.1097/AOG.0000000000002231. Подтверждено 2024.
4. American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG): ACOG Practice Advisory: Use of Antenatal Corticosteroids at 22 Weeks of Gestation, September 2021. Подтверждено в октябре 2022 г.
5. Conde-Agudelo A, Romero R: Does vaginal progesterone prevent recurrent preterm birth in women with a singleton gestation and a history of spontaneous preterm birth? Evidence from a systematic review and meta-analysis. Am J Obstet Gynecol 227(3):440-461.e2, 2022. doi:10.1016/j.ajog.2022.04.023
6. Society for Maternal-Fetal Medicine (SMFM): Electronic address: pubs@smfm.org; SMFM Publications Committee. Society for Maternal-Fetal Medicine Statement: Response to the Food and Drug Administration's withdrawal of 17-alpha hydroxyprogesterone caproate. Am J Obstet Gynecol 229(1):B2-B6, 2023. doi:10.1016/j.ajog.2023.04.012
Основные положения
Пациенткам назначают посев со слизистой влагалища и заднего прохода на стрептококки группы В, а также посев на любые подозреваемые на основании симптомов инфекции, которые могут вызывать преждевременные роды (например, пиелонефрит, ИППП).
В ожидании результатов посева проводят лечение антибиотиками, эффективными в отношении стрептококков группы В.
Если шейка матки расширяется, рассмотрите возможность токолиза блокатором кальциевых каналов или, если срок плода < 32 недель, ингибитором простагландина.
При возрасте плода ≥ 24 недель и < 34 недель (в некоторых случаях < 37 недель) назначают кортикостероиды.
Если есть риск преждевременных родов в течение 7 дней, возможность назначения кортикостероидов следует рассматривать, начиная с гестационного возраста 23 недель.
Следует рассмотреть целесообразность применения сульфата магния, если возраст плода < 32 недель.