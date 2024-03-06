Преждевременные роды

Сбор анамнеза и физикальное обследование

Диагноз преждевременных родов основывается на признаках, характерных для родовой деятельности и продолжительности срока беременности.

Проводят ановагинальные посевы на стрептококки группы В и начинают антибиотикопрофилактику (и затем отменяют, если посевы отрицательные). Для диагностики цистита и пиелонефрита проводится анализ и посев мочи. Для выявления ИППП проводится посев из цервикального канала, если это предполагается факторами риска и если пациентка не была недавно обследована.

Многие женщины с преждевременными схватками не начинают рожать, а некоторые женщины с диагнозом преждевременных родов не переходят к родоразрешению.