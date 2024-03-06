Ультразвуковое измерение объема амниотической жидкости

Комплексное УЗИ, в том числе для выявления пороков развития плода

Обследование женщины для выявления причин, заподозренных по данным анамнеза

Многоводие обычно подозревают по данным УЗИ или при выявлении размера матки, превышающего ожидаемый для данного срока беременности. Тем не менее, качественные оценки объема амниотической жидкости, как правило, оказываются субъективными. Поэтому, если есть подозрение на полигидрамнион, необходимо оценить амниотическую жидкость количественно с использованием индекса амниотической жидкости (ИАЖ) или измерения глубины наибольшего кармана (ГНК).

AFI ≥ 24 см: AFI – сумма вертикальной глубины жидкости, измеренной в каждом квадранте матки; нормальный AFI колеблется от > 5 до < 24 см.

СГК ≥ 8 см: СГК - измерение самого глубокого кармана амниотической жидкости; нормальный СГК составляет от ≥ 2 до < 8 см.

Похоже, что ни ИАЖ, ни СГК не превосходят другие методы с точки зрения предотвращения неблагоприятных последствий перинатального периода. Каждый из них имеет свои ограничения: ИАЖ часто приводит к гипердиагностике маловодия; СГК приводит к гипердиагностике многоводия (1, 2).

Чрезмерное количество жидкости определяют косвенным образом по УЗИ-критериям, как правило, с помощью ИАЖ (AFI). AFI представляет собой сумму глубин столба жидкости по вертикали, измеренного в каждом квадранте матки. В норме AFI составляет от 5 до 24 см; значения ≥ 24 см указывают на многоводие.

Установление причины Если выявлен олигогидрамнион, для уточнения причины рекомендуется дальнейшее обследование. Тесты назначаются в зависимости от того, какие причины подозреваются клинически (обычно на основании анамнеза или других результатов УЗИ). Тесты могут включать Комплексное УЗИ для выявления пороков развития плода (рекомендуется проводить его всегда)

Тест с нагрузкой глюкозой у матери

Амниоцентез и кариотипирование плода, при наличии других результатов УЗИ

Обследование на клинически подозреваемые наследственные заболевания (например, анемии), если семейный анамнез указывает на риск