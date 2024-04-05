Клиническая оценка

Критерии для диагностики большого депрессивного расстройства

Ранняя диагностика и лечение послеродовой депрессии существенно улучшают исходы для женщин и детей (1).

Послеродовая депрессия диагностируется на основе тех же критериев, что и большое депрессивное расстройство, что предполагает наличие ≥ 5 симптомов в течение > 2 недель; симптомы включают подавленное настроение и/или потерю интереса или способности испытывать удовольствие (2)

Значительную потерю веса, снижение аппетита или увеличение веса

Бессонницу или гиперсомнию

Психомоторное возбуждение или заторможенность

Чувство собственной никчемности или вины

Снижение способности концентрироваться

Мысли о суициде или убийстве (женщину необходимо спросить о наличии подобных мыслей)

У многих женщин наблюдается послеродовой "бэби-блюз", который может включать в себя депрессивные симптомы, но не соответствует полным критериям послеродовой депрессии.

Из-за культурных и социальных факторов женщины могут не сообщать о симптомах депрессии, поэтому врачи должны спрашивать женщин о таких симптомах до и после родов. Также следует обучить женщин распознавать симптомы депрессии, которые они могут ошибочно принять за нормальные явления материнства (например, усталость, трудности с концентрацией внимания).

Все женщины должны пройти скрининг на предмет послеродовой депрессии во время послеродового визита с использованием проверенного скринингового метода. Такие шкалы включают Эдинбургскую шкалу послеродовой депрессии (Edinburgh Postnatal Depression Scale) и шкалу скрининга послеродовой депрессии (Postpartum Depression Screening Scale) (2).

Как при послеродовом блюзе, так и при послеродовой депрессии могут присутствовать депрессивные симптомы, такие как дисфория, бессонница, утомляемость и нарушение концентрации. Тем не менее для постановки диагноза послеродового блюза не требуется минимального количества симптомов, в то время как для послеродовой депрессии требуется минимум 5 симптомов. Кроме того, симптомы послеродового блюза, как правило, самоограничивающиеся и исчезают в течение 2 недель после начала. В отличие от него, диагноз послеродовой депрессии требует, чтобы симптомы присутствовали в течение > 2 недель.

Пациентки также должны быть обследованы на тревожные расстройства.

Пациенток с галлюцинациями, бредовыми идеями или психотическим поведением следует обследовать на послеродовой психоз.