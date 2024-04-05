skip to main content
MSDСправочник MsdПрофессиональная версия
Search icon

Послеродовая депрессия

Авторы:Julie S. Moldenhauer, MD, Children's Hospital of Philadelphia
Проверено/пересмотрено апр. 2024

Послеродовая депрессия – это депрессивные симптомы в течение первого года после родов, которые длятся > 2 недель и соответствуют критериям большого депрессивного расстройства.

Послеродовая депрессия встречается у 7% женщин в течение первого года после родов (1). Любая женщина имеет риск, но наиболее подвержены женщины:

  • Послеродовая депрессия (например, быстрые перепады настроения, раздражительность, тревожность, снижение внимания, бессонница, приступы плача)

  • Депрессией в анамнезе

  • С установленным диагнозом депрессии в анамнезе

  • Семейным анамнезом депрессии

  • Значимые жизненные стресс-факторы (например, конфликт в отношениях, стрессовые события в прошлом году, финансовые трудности, воспитание детей в одиночку, депрессивное расстройство у партнера)

  • Отсутствие поддержки со стороны партнера или членов семьи (например, финансовой поддержки или помощи по уходу за ребенком)

  • Изменения настроения в анамнезе, совпадающие во времени с менструальным циклом или использованием пероральных контрацептивов

  • Предыдущие или настоящие неудачные исходы беременности (например, предыдущий выкидыш, преждевременные роды, госпитализация новорожденного в реанимацию, ребенок с врожденными аномалиями развития)

  • Предыдущее или продолжающееся противоречивое отношение к текущей беременности (например, если она не была запланированной, или рассматривалось ее прерывание)

  • Проблемы с грудным вскармливанием

Точная этиология послеродовой депрессии неизвестна, однако предшествующие депрессии и гормональные изменения во время послеродового периода, недостаточный сон являются основными рисками; генетическая предрасположенность также может внести свой вклад.

Транзиторные депрессивные симптомы (послеродовая депрессия) очень часто случается в течение первой недели после родов. Послеродовый блюз обычно длится от 2 до 3 дней (до 2 недель) и протекает относительно легко; напротив, послеродовая депрессия длится > 2 недели и приводит к нетрудоспособности, мешая повседневной деятельности.

Общие справочные материалы

  1. 1. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed, Text Revision (DSM-5-TR). American Psychiatric Association Publishing, Washington, DC, p 214

Симптомы и признаки послеродовой депрессии

Симптомы послеродовой депрессии идентичны проявлениям большого депрессивного эпизода и могут включать:

  • Чрезмерную подавленность настроения

  • перепады настроения;

  • Неконтролируемую плаксивость

  • Бессонницу или повышенную сонливость

  • Потерю или усиление аппетита

  • Раздражительность и приступы гнева

  • Головную боль и ломоту в теле

  • Сильную усталость

  • Неадекватную озабоченность или отсутствие интереса к ребенку,

  • Боязнь пациентки, что она не сможет заботиться о ребенке, или будет несостоятельной как мать

  • Страх навредить ребенку

  • Чувство вины за свои чувства

  • Суицидальные мысли

  • Тревожность или панические атаки

Как правило, симптомы развиваются постепенно, в течение 3 месяцев, но начало может быть внезапным. Послеродовая депрессия мешает женщинам заботиться о себе и ребенке.

У женщин не может сформироваться привязанность к ребенку, что может стать причиной эмоциональных, социальных и когнитивных проблем у ребенка.

Партнер женщины также может иметь повышенный риск развития депрессии, а депрессия у любого из родителей может привести к стрессу в отношениях.

Без лечения послеродовая депрессия может разрешиться самостоятельно, но может и перейти в хроническую. Риск рецидива составляет 1 на 3–4 случая.

К другим потенциальным психическим расстройствам в послеродовом периоде относится тревожность и, реже, послеродовой психоз.

Нелеченные послеродовые психические расстройства повышают риск суицида и детоубийства, которые являются наиболее тяжелыми осложнениями.

Диагностика послеродовой депрессии

  • Клиническая оценка

  • Критерии для диагностики большого депрессивного расстройства

Ранняя диагностика и лечение послеродовой депрессии существенно улучшают исходы для женщин и детей (1).

Послеродовая депрессия диагностируется на основе тех же критериев, что и большое депрессивное расстройство, что предполагает наличие ≥ 5 симптомов в течение > 2 недель; симптомы включают подавленное настроение и/или потерю интереса или способности испытывать удовольствие (2)

  • Значительную потерю веса, снижение аппетита или увеличение веса

  • Бессонницу или гиперсомнию

  • Психомоторное возбуждение или заторможенность

  • Чувство собственной никчемности или вины

  • Снижение способности концентрироваться

  • Мысли о суициде или убийстве (женщину необходимо спросить о наличии подобных мыслей)

У многих женщин наблюдается послеродовой "бэби-блюз", который может включать в себя депрессивные симптомы, но не соответствует полным критериям послеродовой депрессии.

Из-за культурных и социальных факторов женщины могут не сообщать о симптомах депрессии, поэтому врачи должны спрашивать женщин о таких симптомах до и после родов. Также следует обучить женщин распознавать симптомы депрессии, которые они могут ошибочно принять за нормальные явления материнства (например, усталость, трудности с концентрацией внимания).

Все женщины должны пройти скрининг на предмет послеродовой депрессии во время послеродового визита с использованием проверенного скринингового метода. Такие шкалы включают Эдинбургскую шкалу послеродовой депрессии (Edinburgh Postnatal Depression Scale) и шкалу скрининга послеродовой депрессии (Postpartum Depression Screening Scale) (2).

Как при послеродовом блюзе, так и при послеродовой депрессии могут присутствовать депрессивные симптомы, такие как дисфория, бессонница, утомляемость и нарушение концентрации. Тем не менее для постановки диагноза послеродового блюза не требуется минимального количества симптомов, в то время как для послеродовой депрессии требуется минимум 5 симптомов. Кроме того, симптомы послеродового блюза, как правило, самоограничивающиеся и исчезают в течение 2 недель после начала. В отличие от него, диагноз послеродовой депрессии требует, чтобы симптомы присутствовали в течение > 2 недель.

Пациентки также должны быть обследованы на тревожные расстройства.

Пациенток с галлюцинациями, бредовыми идеями или психотическим поведением следует обследовать на послеродовой психоз.

Справочные материалы по диагностике

  1. 1. American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG): Screening and Diagnosis of Mental Health Conditions During Pregnancy and Postpartum: ACOG Clinical Practice Guideline No. 4. Obstet Gynecol. 2023;141(6):1232-1261. doi:10.1097/AOG.0000000000005200

  2. 2. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed, Text Revision (DSM-5-TR). American Psychiatric Association Publishing, Washington, DC, pp 184-193

Лечение послеродовой депрессии

  • Зуранолон или брексанолон

  • Другие антидепрессанты

  • Психотерапия

Лечение послеродовой депрессии включает в себя антидепрессанты и психотерапию. Два препарата были одобрены Управлением США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов специально для послеродовой депрессии: брексанолон вводится внутривенно, а зуранолон назначают перорально. Оба являются нейростероидами, которые модулируют ГАМК-А-рецепторы в головном мозге (1, 2, 3).

При наличии выраженной тревоги у женщины ее можно пролечить транквилизаторами (4).

Лечение послеродового психоза обычно требует госпитализации в психиатрическую больницу и приема антипсихотических препаратов.

Справочные материалы по лечению послеродовой депрессии

  1. 1. American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG): ACOG Practice Advisory: Zuranolone for the Treatment of Postpartum Depression. Last updated January 30, 2024: Update to Clinical Practice Guideline No. 5, Treatment and Management of Mental Health Conditions During Pregnancy and Postpartum, originally published 2023.

  2. 2. Deligiannidis KM, Meltzer-Brody S, Gunduz-Bruce H, et al: Effect of Zuranolone vs Placebo in Postpartum Depression: A Randomized Clinical Trial [published correction appears in JAMA Psychiatry. 2022 Jul 1;79(7):740] [published correction appears in JAMA Psychiatry. 2023 Feb 1;80(2):191]. JAMA Psychiatry. 2021;78(9):951-959. doi:10.1001/jamapsychiatry.2021.1559

  3. 3. Epperson CN, Rubinow DR, Meltzer-Brody S, et al: Effect of brexanolone on depressive symptoms, anxiety, and insomnia in women with postpartum depression: Pooled analyses from 3 double-blind, randomized, placebo-controlled clinical trials in the HUMMINGBIRD clinical program. J Affect Disord. 2023;320:353-359. doi:10.1016/j.jad.2022.09.143

  4. 4. American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG): ACOG Clinical Practice Guideline No. 5: Treatment and Management of Mental Health Conditions During Pregnancy and Postpartum. Obstet Gynecol. 2023;141(6):1262-1288. doi:10.1097/AOG.0000000000005202

Основные положения

  • Послеродовая депрессия является очень распространенным явлением в течение первой недели после родов, и обычно длится от 2 до 3 дней (до 2 недель) и протекает относительно легко.

  • Послеродовая депрессия развивается у 7% женщин и длится > 2 недель, и ведет к потере трудоспособности (в отличие от послеродового блюза).

  • Симптомы похожи на проявления большого депрессивного эпизода и могут также включать тревогу.

  • Послеродовая депрессия может привести к неблагоприятным последствиям для ребенка или к стрессу в семейных отношениях.

  • Следует обучить всех женщин распознавать симптомы послеродовой депрессии, и опросить их о симптомах депрессии до и после родов.

  • Во время послеродового визита необходимо в соответствии с формой проводить скрининг всех женщин на наличие расстройств настроения.

  • Для получения лучших возможных исходов, выявление и лечение послеродовой депрессии следует осуществлять как можно раньше.

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS

Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

This icon serves as a link to download the eSSENTIAL Accessibility assistive technology app for individuals with physical disabilities. It is featured as part of our commitment to diversity and inclusion.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.