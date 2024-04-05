Послеродовая депрессия – это депрессивные симптомы в течение первого года после родов, которые длятся > 2 недель и соответствуют критериям большого депрессивного расстройства.
Послеродовая депрессия встречается у 7% женщин в течение первого года после родов (1). Любая женщина имеет риск, но наиболее подвержены женщины:
Послеродовая депрессия (например, быстрые перепады настроения, раздражительность, тревожность, снижение внимания, бессонница, приступы плача)
Депрессией в анамнезе
С установленным диагнозом депрессии в анамнезе
Семейным анамнезом депрессии
Значимые жизненные стресс-факторы (например, конфликт в отношениях, стрессовые события в прошлом году, финансовые трудности, воспитание детей в одиночку, депрессивное расстройство у партнера)
Отсутствие поддержки со стороны партнера или членов семьи (например, финансовой поддержки или помощи по уходу за ребенком)
Изменения настроения в анамнезе, совпадающие во времени с менструальным циклом или использованием пероральных контрацептивов
Предыдущие или настоящие неудачные исходы беременности (например, предыдущий выкидыш, преждевременные роды, госпитализация новорожденного в реанимацию, ребенок с врожденными аномалиями развития)
Предыдущее или продолжающееся противоречивое отношение к текущей беременности (например, если она не была запланированной, или рассматривалось ее прерывание)
Проблемы с грудным вскармливанием
Точная этиология послеродовой депрессии неизвестна, однако предшествующие депрессии и гормональные изменения во время послеродового периода, недостаточный сон являются основными рисками; генетическая предрасположенность также может внести свой вклад.
Транзиторные депрессивные симптомы (послеродовая депрессия) очень часто случается в течение первой недели после родов. Послеродовый блюз обычно длится от 2 до 3 дней (до 2 недель) и протекает относительно легко; напротив, послеродовая депрессия длится > 2 недели и приводит к нетрудоспособности, мешая повседневной деятельности.
Общие справочные материалы
1. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed, Text Revision (DSM-5-TR). American Psychiatric Association Publishing, Washington, DC, p 214
Симптомы и признаки послеродовой депрессии
Симптомы послеродовой депрессии идентичны проявлениям большого депрессивного эпизода и могут включать:
Чрезмерную подавленность настроения
перепады настроения;
Неконтролируемую плаксивость
Бессонницу или повышенную сонливость
Потерю или усиление аппетита
Раздражительность и приступы гнева
Головную боль и ломоту в теле
Сильную усталость
Неадекватную озабоченность или отсутствие интереса к ребенку,
Боязнь пациентки, что она не сможет заботиться о ребенке, или будет несостоятельной как мать
Страх навредить ребенку
Чувство вины за свои чувства
Суицидальные мысли
Тревожность или панические атаки
Как правило, симптомы развиваются постепенно, в течение 3 месяцев, но начало может быть внезапным. Послеродовая депрессия мешает женщинам заботиться о себе и ребенке.
У женщин не может сформироваться привязанность к ребенку, что может стать причиной эмоциональных, социальных и когнитивных проблем у ребенка.
Партнер женщины также может иметь повышенный риск развития депрессии, а депрессия у любого из родителей может привести к стрессу в отношениях.
Без лечения послеродовая депрессия может разрешиться самостоятельно, но может и перейти в хроническую. Риск рецидива составляет 1 на 3–4 случая.
К другим потенциальным психическим расстройствам в послеродовом периоде относится тревожность и, реже, послеродовой психоз.
Нелеченные послеродовые психические расстройства повышают риск суицида и детоубийства, которые являются наиболее тяжелыми осложнениями.
Диагностика послеродовой депрессии
Клиническая оценка
Критерии для диагностики большого депрессивного расстройства
Ранняя диагностика и лечение послеродовой депрессии существенно улучшают исходы для женщин и детей (1).
Послеродовая депрессия диагностируется на основе тех же критериев, что и большое депрессивное расстройство, что предполагает наличие ≥ 5 симптомов в течение > 2 недель; симптомы включают подавленное настроение и/или потерю интереса или способности испытывать удовольствие (2)
Значительную потерю веса, снижение аппетита или увеличение веса
Бессонницу или гиперсомнию
Психомоторное возбуждение или заторможенность
Чувство собственной никчемности или вины
Снижение способности концентрироваться
Мысли о суициде или убийстве (женщину необходимо спросить о наличии подобных мыслей)
У многих женщин наблюдается послеродовой "бэби-блюз", который может включать в себя депрессивные симптомы, но не соответствует полным критериям послеродовой депрессии.
Из-за культурных и социальных факторов женщины могут не сообщать о симптомах депрессии, поэтому врачи должны спрашивать женщин о таких симптомах до и после родов. Также следует обучить женщин распознавать симптомы депрессии, которые они могут ошибочно принять за нормальные явления материнства (например, усталость, трудности с концентрацией внимания).
Все женщины должны пройти скрининг на предмет послеродовой депрессии во время послеродового визита с использованием проверенного скринингового метода. Такие шкалы включают Эдинбургскую шкалу послеродовой депрессии (Edinburgh Postnatal Depression Scale) и шкалу скрининга послеродовой депрессии (Postpartum Depression Screening Scale) (2).
Как при послеродовом блюзе, так и при послеродовой депрессии могут присутствовать депрессивные симптомы, такие как дисфория, бессонница, утомляемость и нарушение концентрации. Тем не менее для постановки диагноза послеродового блюза не требуется минимального количества симптомов, в то время как для послеродовой депрессии требуется минимум 5 симптомов. Кроме того, симптомы послеродового блюза, как правило, самоограничивающиеся и исчезают в течение 2 недель после начала. В отличие от него, диагноз послеродовой депрессии требует, чтобы симптомы присутствовали в течение > 2 недель.
Пациентки также должны быть обследованы на тревожные расстройства.
Пациенток с галлюцинациями, бредовыми идеями или психотическим поведением следует обследовать на послеродовой психоз.
Справочные материалы по диагностике
1. American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG): Screening and Diagnosis of Mental Health Conditions During Pregnancy and Postpartum: ACOG Clinical Practice Guideline No. 4. Obstet Gynecol. 2023;141(6):1232-1261. doi:10.1097/AOG.0000000000005200
2. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed, Text Revision (DSM-5-TR). American Psychiatric Association Publishing, Washington, DC, pp 184-193
Лечение послеродовой депрессии
Зуранолон или брексанолон
Другие антидепрессанты
Психотерапия
Лечение послеродовой депрессии включает в себя антидепрессанты и психотерапию. Два препарата были одобрены Управлением США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов специально для послеродовой депрессии: брексанолон вводится внутривенно, а зуранолон назначают перорально. Оба являются нейростероидами, которые модулируют ГАМК-А-рецепторы в головном мозге (1, 2, 3).
При наличии выраженной тревоги у женщины ее можно пролечить транквилизаторами (4).
Лечение послеродового психоза обычно требует госпитализации в психиатрическую больницу и приема антипсихотических препаратов.
Справочные материалы по лечению послеродовой депрессии
1. American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG): ACOG Practice Advisory: Zuranolone for the Treatment of Postpartum Depression. Last updated January 30, 2024: Update to Clinical Practice Guideline No. 5, Treatment and Management of Mental Health Conditions During Pregnancy and Postpartum, originally published 2023.
2. Deligiannidis KM, Meltzer-Brody S, Gunduz-Bruce H, et al: Effect of Zuranolone vs Placebo in Postpartum Depression: A Randomized Clinical Trial [published correction appears in JAMA Psychiatry. 2022 Jul 1;79(7):740] [published correction appears in JAMA Psychiatry. 2023 Feb 1;80(2):191]. JAMA Psychiatry. 2021;78(9):951-959. doi:10.1001/jamapsychiatry.2021.1559
3. Epperson CN, Rubinow DR, Meltzer-Brody S, et al: Effect of brexanolone on depressive symptoms, anxiety, and insomnia in women with postpartum depression: Pooled analyses from 3 double-blind, randomized, placebo-controlled clinical trials in the HUMMINGBIRD clinical program. J Affect Disord. 2023;320:353-359. doi:10.1016/j.jad.2022.09.143
4. American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG): ACOG Clinical Practice Guideline No. 5: Treatment and Management of Mental Health Conditions During Pregnancy and Postpartum. Obstet Gynecol. 2023;141(6):1262-1288. doi:10.1097/AOG.0000000000005202
Основные положения
Послеродовая депрессия является очень распространенным явлением в течение первой недели после родов, и обычно длится от 2 до 3 дней (до 2 недель) и протекает относительно легко.
Послеродовая депрессия развивается у 7% женщин и длится > 2 недель, и ведет к потере трудоспособности (в отличие от послеродового блюза).
Симптомы похожи на проявления большого депрессивного эпизода и могут также включать тревогу.
Послеродовая депрессия может привести к неблагоприятным последствиям для ребенка или к стрессу в семейных отношениях.
Следует обучить всех женщин распознавать симптомы послеродовой депрессии, и опросить их о симптомах депрессии до и после родов.
Во время послеродового визита необходимо в соответствии с формой проводить скрининг всех женщин на наличие расстройств настроения.
Для получения лучших возможных исходов, выявление и лечение послеродовой депрессии следует осуществлять как можно раньше.