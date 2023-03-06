Цервицит – это инфекционное или неинфекционное воспаление шейки матки. Симптомы могут включать влагалищные или цервикальные выделения, эритему и контактное кровотечение шейки матки. Диагноз ставится на основании исследований на наличие инфекции шейки матки. Для женщин проводятся исследования на инфекционные причины вагинита и воспалительные заболевания органов таза; иногда применяется эмпирическое лечение против хламидийной инфекции и гонореи.
Острый цервицит в большинстве случаев обусловлен наличием инфекции; хронический цервицит обычно неинфекционный. Цервицит может прогрессировать и вызывать эндометрит и воспалительные заболевания органов малого таза (ВЗОТ).
Этиология цервицита
Острый цервицит обычно вызывается инфекциями, передающимися половым путем; наиболее распространенной инфекционной причиной цервицита является Chlamydia trachomatis, за которой следует Neisseria gonorrhea. В число других причин входят вирус простого герпеса (ВПГ), Trichomonas vaginalis и Mycoplasma genitalium. Часто, патоген не может быть определен.
Шейка матки также может быть вовлечена в воспалительный процесс, как часть вагинита, но не инфицирована (например, бактериальный вагиноз, трихомониаз).
Неинфекционные причины цервицита включают гинекологические процедуры, наличие инородных тел (например, вагинальных суппозиториев, барьерных контрацептивных устройств), химических веществ (например, при приеме душа или противозачаточных кремов или гелей) и аллергены (например, латекс).
Симптомы и признаки цервицита
Цервицит может протекать бессимптомно. Наиболее распространенными симптомами являются влагалищные выделения и межменструальное или посткоитальное влагалищное кровотечение. У некоторых женщин развивается диспареуния.
By permission of the publisher. Из Goldfarb A. In Atlas of Clinical Gynecology: Pediatric and Adolescent Gynecology. Edited by M Stenchever (series editor) and AF Goldfarb. Philadelphia, Current Medicine, 1998.
Результаты обследования могут включать гнойные или слизисто-гнойные выделения, контактную кровоточивость шейки матки (например, кровотечение после прикосновения тампона к шейке матки), эритему и отек шейки матки.
Диагностика цервицита
Гинекологическое обследование
Исследования на вагинит и инфекции, передающиеся половым путем
Цервицит диагностируют в случаях, если у женщин наблюдается экссудат шейки матки (гнойный или слизисто-гнойный) или контактная кровоточивость шейки матки.
Симптомы, свидетельствующие о специфических причинах или нарушениях иного рода, включают следующие:
Лихорадка: воспалительные заболевания органов таза (ВЗОТ) или инфицирование вирусом простого герпеса (ВПГ)
Болезненность шейки матки при движении: ВЗОТ
Везикулы, вульварные или вагинальные боли и/или изъязвления: Инфекция ВПГ
Мелкоточечные кровоизлияния (петехии): Трихомониаз
Женщины должны пройти клиническое обследование на ВЗОТ и исследование на: хламидийную инфекцию, гонорею, бактериальный вагиноз и трихомониаз.
Лечение цервицита
Обычно лечение хламидий и гонореи
В определенных клинических ситуациях пациенткам с признаками и симптомами, указывающими на цервицит, следует проводить эмпирическое лечение гонореи и хламидий даже до получения результатов анализов. К ним относится нахождение в учреждениях, в которых наблюдение за пациенткой может быть нестабильным (например, отделение неотложной помощи, клиника неотложной помощи), или если клиническое подозрение высоко и ускорение лечения может принести пользу пациентке. Лечение сводится к следующему:
Хламидийные инфекции: азитромицин 1 г перорально однократно или доксициклин 100 мг перорально два раза в день в течение 7 дней
Гонорея: цефтриаксон 500 мг внутримышечно однократно для пациентов весом < 150 кг или 1 г внутримышечно однократно для пациентов весом ≥ 150 кг плюс азитромицин 1 г перорально однократно (вследствие возникающей резистентности N. gonorrhoeae к цефалоспоринам)
Как только причина или причины были выявлены по результатам микробиологического исследования, последующее лечение соответствующим образом корректируется.
Если причиной является вирус простого герпеса, инфекция обычно сохраняется в течение всей жизни. Противовирусные препараты могут снимать симптомы заболевания, но не санировать такие инфекции.
Если цервицит сохраняется, несмотря на лечение, необходимо исключить реинфекцию хламидиями и N. gonorrhoeae (гонококком) и начать эмпирическое лечение моксифлоксацином 400 мг перорально 1 раз в день в течение 7–14 дней (например, в течение 10 дней), чтобы пролечить и возможную инфекцию M. genitalium (генитальную микоплазму). M. genitalium был ассоциирован с цервицитом, воспалительными заболеваниями органов малого таза, преждевременными родами и бесплодием и у пациенток с негонококковым, нехламидийным цервицитом необходимо проведение анализа на его наличие, если доступно исследование полимеразной цепной реакцией (ПЦР).
Если причиной является бактериальное ИППП, половые партнеры должны быть обследованы и пролечены одновременно. Им следует воздержаться от половых контактов до тех пор, пока инфекция не будет элиминирована у пациентов и их половых партнеров.
Все женщины с подтвержденным хламидиозом или гонореей, и те, у которых диагностирован трихомониаз, должны быть обследованы через 3 месяца после лечения, поскольку реинфекция является довольно распространенным явлением.
Основные положения
Острый цервицит обычно вызывается ИППП и может перерасти в ВЗОМТ.
Инфекция может быть бессимптомной; симптомы могут включать влагалищные выделения, межменструальные и посткоитальное влагалищные кровотечения.
Для женщин применяется исследование на наличие хламидийной инфекции, гонореи, бактериального вагиноза и трихомониаза.
При первом визите назначайте большинству женщин лечение хламидийной инфекции и гонореи.