Обычно лечение хламидий и гонореи

В определенных клинических ситуациях пациенткам с признаками и симптомами, указывающими на цервицит, следует проводить эмпирическое лечение гонореи и хламидий даже до получения результатов анализов. К ним относится нахождение в учреждениях, в которых наблюдение за пациенткой может быть нестабильным (например, отделение неотложной помощи, клиника неотложной помощи), или если клиническое подозрение высоко и ускорение лечения может принести пользу пациентке. Лечение сводится к следующему:

Хламидийные инфекции: азитромицин 1 г перорально однократно или доксициклин 100 мг перорально два раза в день в течение 7 дней

Гонорея: цефтриаксон 500 мг внутримышечно однократно для пациентов весом < 150 кг или 1 г внутримышечно однократно для пациентов весом ≥ 150 кг плюс азитромицин 1 г перорально однократно (вследствие возникающей резистентности N. gonorrhoeae к цефалоспоринам)

Как только причина или причины были выявлены по результатам микробиологического исследования, последующее лечение соответствующим образом корректируется.

Если причиной является вирус простого герпеса, инфекция обычно сохраняется в течение всей жизни. Противовирусные препараты могут снимать симптомы заболевания, но не санировать такие инфекции.

Если цервицит сохраняется, несмотря на лечение, необходимо исключить реинфекцию хламидиями и N. gonorrhoeae (гонококком) и начать эмпирическое лечение моксифлоксацином 400 мг перорально 1 раз в день в течение 7–14 дней (например, в течение 10 дней), чтобы пролечить и возможную инфекцию M. genitalium (генитальную микоплазму). M. genitalium был ассоциирован с цервицитом, воспалительными заболеваниями органов малого таза, преждевременными родами и бесплодием и у пациенток с негонококковым, нехламидийным цервицитом необходимо проведение анализа на его наличие, если доступно исследование полимеразной цепной реакцией (ПЦР).

Если причиной является бактериальное ИППП, половые партнеры должны быть обследованы и пролечены одновременно. Им следует воздержаться от половых контактов до тех пор, пока инфекция не будет элиминирована у пациентов и их половых партнеров.

Все женщины с подтвержденным хламидиозом или гонореей, и те, у которых диагностирован трихомониаз, должны быть обследованы через 3 месяца после лечения, поскольку реинфекция является довольно распространенным явлением.