Воспалительные заболевания органов таза (ВЗОТ)

Высокая степень подозрения наличия заболевания

Гинекологическое обследование

Обследование шейки матки на N. gonorrhoeae (гонококк) и C. trachomatis (хламидию)

Индекс подозрения должен быть высоким, особенно у женщин репродуктивного возраста и девочек с факторами риска, потому что клинические проявления вариабельны и даже минимально симптоматическая инфекция может иметь тяжелые последствия.

ВЗОМТ можно заподозрить тогда, когда у женщин репродуктивного возраста боли внизу живота, в области шейки матки или выделения из влагалища неясной этиологии, особенно сопровождающиеся повышением температуры тела. ВЗОМТ также можно заподозрить при нерегулярных кровотечениях из влагалища, диспареунии или дизурии, этиология которых неясна.

Предварительный диагноз ВЗТО должен быть поставлен и начато лечение сексуально активных молодых женщин, а также других женщин, подверженных риску заражения ИППП, если они испытывают боль в области таза или нижней части живота, если не может быть установлена причина заболевания, кроме ВЗТО, и если при гинекологическом осмотре присутствуют 1 или более из следующих 3 минимальных клинических критериев:

Болезненность шейки матки при ее перемещении

Болезненность матки

Чувствительность в области придатков

Кроме того, при обследовании органов малого таза пальпируемое образование в области маточных придатков позволяет предположить трубно-яичниковый абсцесс.

Если подозревается ВЗОМТ, то материал выделений из шейки матки отправляется на тест МАНК (методом амплификации нуклеиновых кислот) для выявления N. gonorrhoeae (гонококка) и C. trachomatis (хламидии) (который на 99% чувствителен и специфичен). Если МАНК недоступен, необходимо сделать посев на культуру. Однако инфицирование верхних путей возможно, даже если анализы на наличие инфекции в шейке матки отрицательные.

Количество лейкоцитов в крови может быть повышено, но это не значимый диагностический признак. У женщин репродуктивного возраста следует проводить тест на беременность.

Если пациентку не удается адекватно осмотреть из-за болезненности, следует как можно скорее провести визуализирующие исследования. Ультразвуковое исследование является предпочтительным исследованием первой линии. Если ультразвуковое исследование недоступно или неубедительно, то для оценки образования абсцесса, включая тубоовариальный абсцесс, могут быть проведены другие методы визуализации, например, КТ.

Другими показаниями для визуализации являются: подозрение на образование в области придатков или полости таза или если патология не поддается лечению антибиотиками в течение 48–72 часов. В таких случаях для исключения тубо-овариального абсцесса, пиосальпинкса и патологий, не связанных с ВЗОМТ (например, эктопическая беременность, перекрут придатков) необходимо как можно скорее сделать УЗИ или КТ-сканирование.

Если после ультразвукового исследования или других методов визуализации диагноз остается неясен или если эмпирическое лечение ВЗОМТ не помогает, следует провести лапароскопию; гнойный перитонеальный материал, выявленный во время лапароскопии, является золотым стандартом диагностики.

Здравый смысл и предостережения